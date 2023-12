Odcinkowy pomiar prędkości. 39 nowych lokalizacji i dodatkowe fotoradary

Odcinkowy pomiar prędkości oraz fotoradary to najgroźniejsza broń GITD w walce z pirackimi wyczynami kierowców. I już za chwilę mandaty popłyną znacznie szerszym strumieniem. Inspektorat jeszcze przed końcem 2023 roku radykalnie rozszerzy sieć kontroli o 39 nowych lokalizacji OPP i przeszło 240 stacjonarnych fotoradarów.

– Zakończyły się prace związane z fizycznym montażem odcinkowych pomiarów prędkości. Urządzenia stoją w 39 nowych lokalizacjach – powiedziała dziennik.pl Monika Niżniak, rzecznik GITD. – W większości systemy OPP już zostały odebrane przez CANARD. W ostatnich przypadkach trwają jeszcze odbiory, które powinny zakończyć się w ciągu najbliższych kilu dni – wyjaśniła.

Nowe urządzenia będą wówczas gotowe do przełączenia w tryb rejestracji wykroczeń - co technicznie następuje dosłownie w kilka minut po przetestowaniu łączności. Przy czym niektóre z nich czekają jeszcze na doprowadzenie zasilania przez zakłady energetyczne. Kiedy już popłynie prąd CANARD będzie prowadził kontrole z wykorzystaniem 74 odcinkowych pomiarów prędkości.

Odcinkowy pomiar prędkości w 2023 roku. Oto nowa lista lokalizacji

Województwo Miejscowość Opis lokalizacji Kat. drogi Nr drogi MAZOWIECKIE Otrębusy Kanie-Otrębusy W 719 MAZOWIECKIE Białobrzegi obwodnica m. Białobrzegi K S7 MAZOWIECKIE Drwalew - Chynów Obwodnica m. Drwalew i Chynów K 50 MAZOWIECKIE Mszczonów obwodnica miasta K 50 MAZOWIECKIE Wyszków Obwodnica Wyszkowa S 8 KUJAWSKO-POMORSKIE/ ŁÓDZKIE Siemionki Siemionki/MOP Strzelce K A1 ŁÓDZKIE Pabianice Dobroń-Pabianice Płn. K S14 ŁÓDZKIE Łódź ul. Chocianowicka - Łaskowice P 1120E ŁÓDZKIE Bychlew Bychlew - Jadwinin W 485 ŁÓDZKIE Biała Pierwsza Biała Pierwsza 42 - Biała Rządowa 49 K 74 ŁÓDZKIE Mokra Prawa Mokra Prawa 2 - Mokra Prawa 189A K 70 PODKARPACKIE Rzeszów -Nosówka ul. Dębicka P 1391 PODKARPACKIE Dukla Trakt Węgierski K 19 PODKARPACKIE Nowa Dęba Ks. Henryka Łagockiego 113 - Korczaka 16 K 9 PODKARPACKIE Gniewczyna Łańcucka - Gniewczyna Tryniecka Gniewczyna Łańcucka - Gniewczyna Tryniecka W 835 PODKARPACKIE Lutcza Lutcza 491 - Lutcza 782 K 19 PODKARPACKIE Podgrodzie Podgrodzie 89 - Podgrodzie 142 K 94 DOLNOŚLĄSKIE Kostomłoty - Kąty Wrocławskie Odcinek autostrady A4 K A4 DOLNOŚLĄSKIE Wrocław Al. Jana III Sobieskiego DG 105392D DOLNOŚLĄSKIE Bierzów - Przylesie pomiędzy miejscowościami Bierzów - Przylesie W 403 ZACHODNIOPOMORSKIE Łubianka - Brynka Łubianka - Brynka W 151 LUBUSKIE Białcz pikietaż: 21+000 do 24+150 W 132 OPOLSKIE Kietlice - Klisino Kietlice - Klisino W 416 ŚLĄSKIE Jankowice / Świerklany Jankowice (Nowa) - Świerklany (Plebiscytowa) W 929 ŚLĄSKIE Katowice Braci Reńców W 902 ŚLĄSKIE Suszec/Kobielice Suszec - Kobielice W 935 ŚLĄSKIE Zabrze Al. Jana Nowaka Jeziorańskiego K 88 ŚLĄSKIE Gliwice Al. Jana Nowaka Jeziorańskiego K 88 ŚLĄSKIE Mikołów ul. Gliwicka K 44 WIELKOPOLSKIE Tarnowo Podgórne - Poznań Ławica Tarnowo Podgórne - Poznań Ławica K S11 WIELKOPOLSKIE Konin MOP Leonia / Kuny do PPO Żdżary K A2 LUBELSKIE Hrubieszów Hrubieszów W 844 LUBELSKIE Gołąb pikietaż: 107 km 900 m - 111 km 600 m W 801 KUJAWSKO-POMORSKIE Rogoźno Zamek - Kłódka Rogoźno Zamek - Kłódka K 16 KUJAWSKO-POMORSKIE Rycerzewo od 70 km do 63 km W 251 KUJAWSKO-POMORSKIE Węzeł Nowy Ciechocinek - MOP Kałęczynek A1 Węzeł Nowy Ciechocinek - MOP Kałęczynek K A1 POMORSKIE Borcz-Babi Dół Borcz-Babi Dół K 20 POMORSKIE Borowo Gdańska 2 - Turystyczna 1 W 211 PODLASKIE Baciuty - Łupianka Stara Baciuty - Łupianka Stara DW 678

Niemal 300 tys. mandatów, czyli odcinkowy pomiar prędkości zbiera żniwo

Skuteczność już działających OPP pokazują najnowsze statystyki. Dziś w systemie CANARD pracuje 37 odcinkowych pomiarów prędkości. W ciągu 11 miesięcy 2023 roku zarejestrowały one 297 tys. przypadków przekroczenia dozwolonej prędkości.

A4 pod Wrocławiem. Najwięcej wykroczeń i kierowca rekordzista

Przy czym najwięcej (niemal połowę!) naruszeń wychwycił odcinkowy pomiar prędkości na autostradzie A4 (Kostomłoty – Kąty Wrocławskie) – 142,2 tys. wykroczeń. Urządzenia działają od końca lipca, co oznacza, że dziennie wpadało tam niemal 1100 kierowców! I to właśnie na autostradzie A4 pod Wrocławiem żółte kamery złapały pirata-rekordzistę – kierowca Mercedesa pod koniec sierpnia przy ograniczeniu do 110 km/h jechał 199 km/h. Za przekroczenie o 89 km/h dostał mandat 2500 zł i 15 punktów karnych.

– Kluczową zaletą działania odcinkowych pomiarów prędkości, ze względu na ich zasięg oddziaływania, a więc prowadzenie automatycznej kontroli na dłuższych odcinkach dróg, jest możliwość wpływania na zmianę zachowania kierowców, którzy ze względu na charakter prowadzonych kontroli, muszą stosować się do obowiązującego ograniczenia prędkości na całej długości monitorowanej trasy. I ta zmiana jest widoczna w statystykach – zauważa Niżniak. – A jeśli następuje uspokojenie ruchu i wyhamowanie prędkości, obserwujemy spadek liczby zdarzeń drogowych oraz ich skutków, przede wszystkich minimalizowane jest ryzyko wystąpienia wypadków ze skutkiem śmiertelnym – podkreśliła.

Jako przykład podała nowy system OPP uruchomiony w połowie 2023 roku na trasie S7. W pierwszym miesiącu urządzenia zarejestrowały ponad 9 tys. przypadków przekroczenia prędkości, w listopadzie było ich już ok. 1,8 tys. Czyli kierowcy wyraźnie zwolnili.

552 tys. mandatów z 469 fotoradarów. Fotoradar rekordzista łapie na autostradzie A1

Z kolei 469fotoradarów CANARD w ciągu 11 miesięcy 2023 roku złapały 552 tys. kierowców. Najbardziej zapracowanym urządzeniem okazał się fotoradar ustawiony na węźle drogowym Gliwice "Sośnica", przy zjeździe z autostrady A1 na A4 – zarejestrował 10,5 tys. naruszeń.

Także tam padł fotoradarowy rekord przekroczenia prędkości. Kierowca Lexusa przy ograniczaniu do 50 km/h jechał 106 km/h. Za przekroczenie o 56 km/h dostał zdjęcie, mandat 1500 zł i 13 punktów karnych.

Nowa generacja fotoradarów. Ponad 240 sztuk już łapie kierowców

Co ważne, Główny Inspektorat Transportu Drogowego kończy także wielką wymianę ponad 240 starych urządzeń Fotorapid CM.– 100 nowych urządzeń MultaRadar CD zostało już zamontowanych i w większości odebranych. W przypadku urządzeń nowej generacji Mesta Fusion RN wykonawca wymienił urządzenia w 141 lokalizacjach. Wymianę ostatnich 5 zaplanowano w najbliższych dniach – wyjaśniła Niżniak.

Nowe fotoradary na drogach w 2023 roku. LISTA MIEJSC

Oto lista lokalizacji, w których zamontowano już fotoradary Mesta Fusion RN:

Miejscowość Antonie Anusin Białka Boćki Bogate Bojano Brodowo Brzeźnica Brzeźno Bytyń Bzowo Chodorówka Nowa Cisy Czaplinek Człopa Dębno Domaradz Dzierżenin Egiertowo Fajsławice Firlej Geniusze Gniewkowo Godętowo Goleniowy Golina Gościcino Gójsk Górna Grupa Gronków Grubno Izdebnik Jabłonowo Jaroszów Jastew Jeziorki Kacice Kadzidło Kargowa Kleczanów Kłodawa Kobylany Kołaczyce Kołbiel Kopanica Korycin Kosztowo Kozienice Krośnica Krynice Krzeszyce Krzyszkowice Lasocice Lubliniec Łaszczówka-Kolonia Łąck Łopiennik Górny Mała Karczma Miedzichowo Miodne Młynek Mniów-Raszówka Modzerowo Mokre Kolonia Niedźwiedź Nowa Sarzyna Nowe Miasto nad Wartą Nowinka Nowosielec Nowy Sącz Nowy Sącz Olbrachtów Osiek Ostrów Wielkopolski Owczary Ożarów Paprotnia Pełczyn Piecki Piła Podrzewie Pogórska Wola Półczno Przeginia Przydargiń Radomicko Radzyminek Rapaty Rogóż Rostarzewo Ruda Rudno Ruska Wieś Russów Siemiatycze Skarżysko Kamienna Skorogoszcz Sławno Słubice Smyków Sokółka Solec Kujawski Stara Dąbia Stary Zamość Sterdyń Stołpie Stradomno Strzelce Opolskie Szczury Świdnik Świebodzin Targowisko Torzym Torzym Trękusek Walidrogi Wawrzeńczyce Węgrzynowo Wielbark Wola Kiełpińska Wólka Czarnińska Wólka Dobryńska Załuzie Zambrów Zambrów Zawiercie-Żerkowice Zblewo Zofipole Piotrków Trybunalski Łódź Łódź Kielce Kosina Wyżne Miłosna Franciszkowo Skępe Zgon Karlino Jemielnica Łabuńki Pierwsze

Ile jest w Polsce fotoradarów? Kierowców łapie też odcinkowy pomiar prędkości i nowe nieoznakowane BMW

Krótko mówiąc, kierowcy na koniec 2023 roku trafiają pod nadzór 286 nowych urządzeń ustawionych przy drogach. Razem z dotychczasowymi fotoradarami i kamerami OPP sieć CANARD obejmuje 543 urządzenia –74 odcinkowe pomiary prędkości i 469 fotoradarów (włącznie z nowymi urządzeniami zamiast starych).

Trzeba też pamiętać o 22 nowych nieoznakowanych BMW z wideorejestratorami Videorapid 2A, które niedawno dołączyły do 29 nieoznakowanych samochodów wyposażonych w czeskie urządzenia rejestrujące Ramet AD9C (Ford Mondeo i Focus, Volkswagen Passat oraz Peugeot Partner).