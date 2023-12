Nowe radiowozy w lubuskiej policji

Policjanci z Zielonej Góry i Świebodzina przesiadają się na nowe elektryki. Radiowozy napędzane energią elektryczną dołączą do floty, w której już dziś jeżdżą auta typu BEV. Te, które w środę (13 grudnia) zostały przekazane mundurowym to wybór gruntownie sprawdzony przez kierowców z całej Europy.

Model, o którym mowa schodzi już bowiem z rynku i ustępuje miejsca nowszej generacji. To Hyundai Kona Electric, czyli kompaktowy crossover z przyzwoitym zasięgiem i całkiem przyjemnymi osiągami.

Reklama

Hyundai Kona Electric jako radiowóz

Reklama

Umowa na zakup aut została zawarta w maju 2022 roku pomiędzy Komendą Wojewódzką Policji w Gorzowie Wielkopolskim, a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. Kwota zamówienia opiewa na niecałe 600 000 zł, co oznacza, że dostarczone w połowie grudnia auta kosztowały niespełna 150 000 zł za sztukę. To całkim rozsądna kwota, biorąc pod uwagę parametry auta.

Reklama

Kona Electric, choć w odsłonie widocznej na zdjęciach schodzi już z rynku, wciąż może popisać się świetnymi parametrami. Dość powiedzieć, że w najnowszej, zaprezentowanej w 2023 roku odsłonie auta, kluczowe technikalia nie uległy większym zmianom. Hyundaie, które zaczynają służbę w Lubuskiem mają zasięg do 484 km (z naszych doświadczeń wynika, że osiągalny przy sprzyjających warunkach pogodowych, w miejskim cyklu jazdy), a silnik napędzający przednią oś ma moc 204 KM. Przyspieszenie do setki zajmuje 7,9 s, a prędkość maksymalna to 167 km/h.

Nowe elektryczne radiowozy w Lubuskiem

Przekazanie aut odbyło się na terenie Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim. Widoczne na zdjęciach auta mają rzecz jasna nowe policyjne malowanie i zostały wyposażone w komplet niezbędnych dodatków. Sterowanie niezbędnym oświetleniem i radiem służącym do komunikacji wkomponowano tu w miejsce schowka w przedniej konsoli. Wśród elementów wyposażenia znalazły się LED-owe reflektory, cyfrowe zegary, kurtyny powietrzne z przodu i z tyłu, a także system multimedialny z dużym, dotykowym ekranem.