MG 5 z fatalnym wynikiem crash testu

Zero na pięć możliwych gwiazdek. Taki wynik w australijskim crash teście uzyskała nowość spod znaku MG. Należąca do chińskiego koncernu SAIC marka wkroczyła niedawno również na polski rynek i z modelami MG 4, MG ZS i MG HS zamierza namieszać na rynku. Czy klienci skuszeni niewygórowaną ceną mają się czego obawiać?

Auto, które nie popisało się ochroną pasażerów w testach ANCAP to MG 5, czyli nieoferowany w Polsce sedan. Kompaktowy samochód został oceniony wyjątkowo surowo z uwagi na brak kluczowych systemów wsparcia kierowcy i układów, które czuwają nad bezpieczeństwem jazdy, ale marnym rezultatem, w dużej mierze składającym się na końcową ocenę, zakończyły się też próby bezpieczeństwa biernego.

Reklama

MG 5 - zero gwiazdek w teście zderzeniowym

Reklama

Chiński model sygnowany brytyjskim znaczkiem nie chroni pasażerów dostatecznie dobrze - takie wnioski płyną z ocen cząstkowych. Ochrona dorosłych została oceniona na 37%, a w przypadku małych pasażerów wynik wyniósł nieco lepsze 58%. Eksperci wskazali na możliwe urazy m.in. głowy i kolan wynikające z niefortunnej konstrukcji deski rozdzielczej. Słabo wypadła także ochrona pasażerów w drugim rzędzie siedzeń, którzy są narażeni na obrażenia brzucha. Końcowy raport dla MG 5 jest wprost druzgocący.

Oprócz MG, powodów do dumy nie ma również Mahindra. SUV o nazwie Scorpio może pochwalić się minimalnie lepszymi wynikami w zakresie ochrony zderzeniowej, ale jeszcze gorzej niż w MG wypadło portfolio systemów wsparcia kierowcy. Indyjskiemu pojazdowi dostało się także za słaby wynik (23%) w próbach z niechronionymi uczestnikami ruchu - pieszymi, rowerzystami i podróżującymi jednośladami.

Czy samochody MG są bezpieczne?

Wynik kompaktowej limuzyny MG nie daje powodów do optymizmu, ale póki co, tego modelu nie zobaczymy w polskich salonach. Chińska marka z brytyjskim rodowodem sprzedaje na naszym rynku inne modele. Czy klienci powinni się obawiać poziomu bezpieczeństwa, który oferują rynkowe nowości?

MG 4 czyli flagowiec nowego gracza na rynku uzyskał 5 gwiazdek w testach Euro NCAP. Podobnym wynikiem może pochwalić się MG HS, czyli spalinowy C-SUV. W gronie przetestowanych modeli znalazł się również najtańszy, czyli MG ZS. W 2017 roku zanotował on wynik 3 gwiazdek w testach przeprowadzanych na Starym Kontynencie. Wygląda więc na to, że poziom bezpieczeństwa chińskich konstrukcji nie odstaje wyraźnie od tego, do którego przyzwyczaiły nas renomowane marki. Mimo kiepskiego wyniku MG 5, chińskie auta przestają się powoli kojarzyć z tandetą i dramatycznie złymi wynikami prób zderzeniowych. Wśród modeli przetestowanych przez ANCAP znalazły się m.in. BYD Dolphin i BYD Seal - oba z wysokimi, 5-gwiazdkowymi rezultatami.