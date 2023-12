Reklama

Nowa Panda: większa, do tego z napędem elektrycznym. Ale silnik spalinowy uratowany

Reklama

Jeśli się wam wydaje, że obecnie produkowane wcielenie Pandy zadebiutowało wieki temu, to… macie rację. Auto ma już ponad 10 lat, a wiele wskazuje na to, że dociągnie i do 15. urodzin. Czyli mniej więcej do 2026 r. Ale że dużo dłużej się już z różnych względów nie da, to Włosi wzięli się jakiś czas temu za opracowywanie czegoś nowego. Nareszcie.

Nowa Panda ma być nieco większa, więc nie zostanie bezpośrednim następcą bieżącej generacji, poza tym "stara" Panda ma być produkowana równolegle jeszcze przez dwa lata, o ile pozwolą na to regulacje związane z normą Euro 7. Chętni na nowy model do wyboru będą mieli napęd elektryczny i spalinowy, poza tym auto, dla ułatwienia, będzie nosić nazwę "Nowa Panda". Podobnie było zresztą w chwili, gdy Fiat miał w ofercie dwie "pięćsetki": tą produkowaną od 2007 r. i nowe wcielenie z napędem elektrycznym – wtedy elektryczny Fiat 500e dostał przydomek "Nuova" (nowy). Co ciekawe, Stellantis potwierdziło też rejestrację nazwy "Pandina", jednak będzie ona używana tylko w limitowanych wersjach bieżącego modelu. Inna sprawa, że obecnie produkowana Panda, mimo zaawansowanego wieku, nadal dobrze się sprzedaje i pozostaje liderem segmentu A w Europie.

Nowy Fiat Panda: nie z Włoch, nie z Polski. Produkcja będzie odbywać się w Serbii

Nowa Panda ma zjeżdżać z taśm fabryki w Kragujevacu (Serbia), chociaż Stellantis oficjalnie tego faktu jeszcze nie potwierdziło. Prezydent Serbii Aleksandar Vučić wyraził jednak nadzieję, że Fiat powierzy produkcję nowej Pandy właśnie zakładom w Kragujevacu. Nic dziwnego, rząd serbski posiada 33 proc. udziałów w fabryce. W kwietniu 2022 r. dyrektor generalny Stellantis Carlos Tavares i Vučić podpisali umowę opiewającą na 190 milionów euro i dotyczącą inwestycji w produkcję pojazdów elektrycznych w fabryce w Kragujevacu.

Nowa Panda zostanie oparta na architekturze Smart Car, która oferuje konkurencyjny stosunek jakości do ceny i będzie mniej kosztowna od platformy STLA Small. Stellantis zamierza stworzyć siedem modeli na platformie Smart Car i przygotować się do rywalizacji z tanimi elektrykami z Chin.

Fiat Panda 2024: technika z nowego Citroena e-C3

Pokazany niedawno Citroen e-C3 jest pierwszym modelem Stellantis wykorzystującym architekturę Smart Car. Nowa Panda powinna mieć zbliżone wymiary do Nowego e-C3, który mierzy 4010 mm długości, ma szerokość 1760 mm i wysokość 1570 mm. Aktualna Panda jest znacznie krótsza (3686 mm) i węższa (1643 mm).

Nowy Fiat Panda powinien być zbliżony cenowo do e-C3, więc najtańsze wersje z napędem EV zapewne wystartują z pułapu nieco ponad 100 tys. zł. Citroën nie ujawnił jeszcze natomiast cen nowego C3 z silnikami spalinowymi.