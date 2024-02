Fiat wprowadzi pięć nowych modeli, Włosi wzięli się w garść

Fiat przez ostatnie lata zaniedbywał kierowców. Marka znana z praktycznych, niedrogich aut stała się w Europie właściwie niewidoczna. Dwa auta elektryczne i "stare" modele spalinowe to za mało, żeby błyszczeć na tle rywali.

Szczęśliwie najnowsze wieści z Turynu świadczą o tym, że Włosi wzięli się w garść i jeszcze w 2024 roku wrócą do gry z mocą nowych modeli i nowych układów napędowych. Plan jest taki…

Nowa platforma i silnik spalinowy. Fiat nie daje za wygraną

Fiat jako pierwsza marka koncernu Stellantis wykorzysta nową platformę stworzoną specjalnie z myślą o całej serii popularnych i tanich samochodów. Co ciekawe, konstrukcję pomyślano tak, by stosować w niej napęd elektryczny, hybrydowy albo silnik spalinowy. Do tego architektura jest niezwykle skalowalna, dzięki temu można na niej budować najróżniejsze auta w dowolnym zakątku świata.

Fiat zmienia styl i technologię produkcji samochodów, nawet 80 proc. wspólnych części

Jednocześnie Fiat w myśl hasła "mniej znaczy więcej" stawia na materiały z recyklingu i rezygnuje z chromu. Skórzanej tapicerki czy pianki w siedzeniach także nie dostaniesz za żadne pieniądze. Modułowa technologia pozwoli składać auta z niemal identycznych klocków – inżynierowie przewidują wykorzystanie nawet 80 proc. wspólnych części, w tym wnętrza. Takie podejście ma obniżyć koszty produkcji i przełożyć się na przystępną cenę.

Nowy Fiat Panda w połowie 2024 roku na urodziny (zobacz WIDEO)

Pierwszy samochód z nowej rodziny Fiata zobaczymy już za 4 miesiące podczas obchodów 125-lecia marki. Następnie co roku będzie debiutował kolejny model – lista przewiduje pięć premier. Co dostaną kierowcy?

Nowy Fiat Panda rozpocznie przeminę producenta z Italii. Samochód będzie większy i bardziej przestronny od obecnego modelu. Włosi nazywają go Mega-Panda. Pudełkowate nadwozie nawiązuje do pierwszej generacji z 1979 roku zaprojektowanej przez Giorgetto Giugiaro.

Nowy język stylistyczny czerpie także z Lingotto w Turynie – historycznego i ważnego dla Fiata miejsca, w którym w 1923 roku powstała pierwsza fabryka włoskiego producenta z niezwykłym torem testowym La Pista 500 na dachu budynku zakładów. Stąd nowy Fiat Panda dostanie m.in. deskę rozdzielczą, wyświetlacz i półki w kształcie słynnego toru. Wysoka pozycja za kierownicą plus wyraźny zarys karoserii ułatwią manewry w mieście. Z kolei rozwijany z maski kabel docenią przy ładowarce użytkownicy wersji z napędem elektrycznym.

Nowy pikap Fiata z podwójną kabiną

Następny w kolejce jest futurystycznie stylizowany pikap. Dziś Fiat Strada to najpopularniejszy tego rodzaju samochód w Brazylii. Włoski producent wierzy, że nowy model nie tylko powtórzy sukces, ale też podbije serca kierowców w Europie. Auto z podwójna kabiną łączy praktyczność otwartej skrzyni ładunkowej z funkcjonalnością lekkiego dostawczaka i komfortem miejskiego SUV-a.

Tak wygląda następca Fiata Tipo - nowy Fiat Fastback

Kierowców w Polsce ucieszy nowy Fiat Fastback. Włosi przedstawiają go jako następcę popularnego Tipo. Mocno przeszklone nadwozie w kształcie podwyższonej limuzyny coupe zapewni mnóstwo miejsca w kabinie, pojemny bagażnik i będzie alternatywą dla zwalistych SUV-ów. Jednym ze smaczków stylistycznych są cztery paski przypominające logo marki z 1980 roku powtórzone na każdym błotniku.

Nowy SUV dla dużej rodziny, czyli Fiat Giga-Panda

Czwarta nowość to rodzinny SUV roboczo nazwany Fiat Giga-Panda. Duże nadwozie zapewni przestronną i podatną na aranżację kabinę oraz pojemny bagażnik.

Nowy Fiat Camper to skrzyżowanie SUV-a i vana

Nowy Fiat Camper to skrzyżowanie SUV-a i vana ustawione na wielkich kołach. Wyciągarka zabudowana w przednim zderzaku ma pomóc w zdobywaniu bezdroży. W ocenie Włochów ich dzieło jest uniwersalne jak Panda z lat 80., która równie dobrze sprawdzała się w mieście i podczas wypadów na łono natury.