Policja wskazuje, że jeśli chodzi o transport choinki, najlepszą opcją jestwykorzystanie do tego samochodu przystosowanego do przewożenia ładunków. Najlepiej sprawdzą się auta z oddzielną skrzynią ładunkową, o nadwoziu typu furgon, w których kabina kierowcy jest najczęściej oddzielona od przestrzeni transportowej. Alternatywą może być wykorzystanie przyczepy podpinanej do auta. A co, jeśli ktoś posiada "zwykłą" osobówkę i nie ma możliwości, by podpiąć do niej przyczepkę? Takim autem również można przewieźć drzewko, trzeba jednak przestrzegać kilku zasad.

Przewożenie choinki samochodem osobowym. Co mówią przepisy?

W przepisach nie znajdziemy oczywiście specjalnych paragrafów dotyczących przewożenia choinki… Za to przepisy regulujące zasady przewożenia ładunku – jak najbardziej. To nimi trzeba się kierować. "Przepisy ruchu drogowego wymagają od nas, aby przewożony ładunek był zabezpieczony przed przemieszczaniem się, nie utrudniał kierowania pojazdem, nie ograniczał widoczności drogi, nie zasłaniał świateł, urządzeń sygnalizacyjnych oraz tablic rejestracyjnych" – czytamy w jednym z policyjnych komunikatów. "Dlatego na przykład powinniśmy unikać transportu choinki na miejscu przedniego pasażera, bo mogłoby to wpływać na możliwość obserwacji drogi."

Policja sugeruje, że do przewożenia drzewka najlepiej wykorzystać bagażnik lub rozłożyć tylne siedzenia. Powinniśmy jednak unikać sytuacji, w której będziemy musieli zostawić otwarty bagażnik. "Do kabiny będą dostawać się spaliny, które mogą wpływać na motorykę kierującego" – czytamy.

Przewożenie choinki na dachu auta. Zasady

Posiadacze bagażnika dachowego mogą oczywiście przewieźć choinkę na dachu samochodu. "W tym przypadku również obowiązują nas te same wymogi co w przypadku transportu drzewka wewnątrz auta." – przypomina policja. Drzewko nie może więc ograniczać widoczności, musi być zabezpieczone przed przemieszczaniem się itd. "Zaleca się korzystanie z siatki nałożonej na drzewko, aby uniknąć wypadania fragmentów drzewka na drogę. Choinkę powinniśmy zamocować pniem do przodu, zgodnie z kierunkiem jazdy – dzięki temu drzewko będzie mniej podatne na działanie wiatru." – czytamy.

Zgodnie z przepisami ładunek transportowany na dachu może sięgać maksymalnie do 0,5 m od przedniej płaszczyzny pojazdu i 1,5 m od siedziska kierowcy. Przepisy mówią również, że ładunek nie powinien mieć więcej niż 4 m wysokości, 2,55 m szerokości. Może sięgać do 2 m od tylnej płaszczyzny auta. Jeżeli drzewko wystaje na odległość większą niż 50 cm od tylnej płaszczyzny pojazdu, należy je oznaczyć chorągiewką barwy czerwonej.

Mandat za nieprawidłowy transport choinki

W policyjnych komunikatach czytamy, że jeżeli nieprawidłowo zabezpieczymy choinkę na dachu pojazdu, może być na nas nałożony mandat w kwocie nawet do 500 zł. W przypadku gdy choinka będzie zasłaniać światła pojazdu – mandat wyniesie 200 zł, a gdy zasłoni tablice rejestracyjne – 100 zł. Za nieprawidłowe przewożenie ładunku przepisy nie przewidują punktów karnych.