Hyundai kontynuuje ofensywę

Koreańska marka patrzy w przyszłość z optymizmem. Dla Hyundaia nie jest to tylko myślenie życzeniowe, bo trzeci największy producent samochodów na świecie ma kilka asów w rękawie i trzyma rękę na pulsie w kwestii nowych technologii prace nad elektryfikacją to również prace nad wodorem - widać, że Hyundai nie zamierza przespać żadnej większej zmiany i rozwija różne rodzaje napędu. Dobra wiadomość dla polskiego rynku jest taka, że wiele nowinek przygotowanych przez Koreańczyków zobaczymy również w rodzimych salonach. Tym razem mowa o nowościach, które w gamie modelowej pojawią się w 2024 roku. Hyundai odkrywa karty, ale zapowiada też niespodzianki…

Przedstawiciele marki opowiedzieli nam o planach na 2024 podczas kameralnego spotkania. Dowiedzieliśmy się, jakie modele dołączą do oferty już za parę miesięcy. Jest na co czekać?

Hyundai - takie nowości zobaczymy w 2024 roku

Wygląda na to, że po tegorocznej premierze Hyundaia Kony, koreański producent nie zamierza zwalniać tempa. W 2024 czekają nas prezentacje zarówno samochodów wyjątkowych, mocnych i można powiedzieć "pokazujących możliwości", jak i tych, które stanowią trzon oferty marki i jej solidny fundament. Hyundai podkreśla bowiem, że wciąż chce oferować nowoczesne, uczciwie wycenione i konwencjonalne auta. A to, że w gamie znajdzie się miejsce dla 650-konnego elektryka z funkcją Drift Mode? To już tylko dodatkowa korzyść!

Właśnie taki ma być Hyundai IONIQ 5 N, którego światowa premiera odbyła się jesienią 2023 roku. W pierwszym kwartale 2024 zobaczymy go w Polsce i wszystko wskazuje na to, że jest na co czekać. Oprócz oszałamiającej mocy, Hyundai obiecuje, że nowy topowy elektryk będzie zapewniał emocje, których normalnie oczekiwalibyśmy od sportowego auta spalinowego. Symulowane dźwięki silnika, zaawansowane funkcje i tryby jazdy czy kubełkowe fotele ułatwiające panowanie nad maszyną - wszystko to zobaczymy w nowej odmianie SUV-a.

Liftingi modeli Hyundaia - to się zmieni w 2024 roku

Kuracje odświeżające o różnym stopniu intensywności. Oprócz nowych modeli, Hyundai zapowiedział liftingi istniejących już propozycji. Jednym z ważniejszych będzie modernizacja prawdziwego hitu, czyli Hyundaia Tucsona. Znamy już wygląd nowej wersji SUV-a, który nieco spoważniał i doczekał się istotnych zmian z przodu, z tyłu ale i w środku. Te ostatnie są chyba najważniejsze, bo kokpit został przeprojektowany zgodnie z oczekiwaniami klientów. Dotykowe przyciski nie do końca się sprawdziły? Marka powróciła do pokręteł i fizycznych guzików. To nam się podoba.

Nową twarz dostanie również mniejszy, bardziej budżetowy Hyundai Bayon, a Koreańczycy zapowiadają również modernizację kompaktowego i30. Dużą (i to dosłownie) nowością będzie Hyundai Santa Fe. Zaprojektowany od nowa model to największy samochód w gamie. 7-miejscowy SUV dołączy do oferty w pierwszej połowie roku.

Hyundai Staria. Na to czekamy wszyscy

Czy minivany wracają? Mówi się o tym coraz głośniej, a do chóru dołącza Hyundai, który zamierza wprowadzić model Staria na Stary Kontynent. Jak powiedzieli nam przedstawiciele marki, Staria oficjalnie zadebiutuje w Polsce w drugim lub trzecim kwartale 2024 roku. Co to za model i dlaczego budzi takie emocje?

Hyundai Staria to przedstawiciel segmentu, który praktycznie zniknął z ofert europejskich producentów, a teraz powraca na rynek za sprawą dalekowschodnich marek. Czy minivany odrodzą się również dzięki Hyundaiowi? Być może - auto powalczy w klasie m.in. z Mercedesem Klasy V i Lexusem LM, choć można się spodziewać, że będzie nieco tańsze od rywali z półki premium. Dlaczego Staria jest tak wyczekiwana? Bo oprócz kosmicznego wyglądu, 8-osobowej konfiguracji i hybrydowego napędu (diesla nie będzie w ofercie), jej ewentualny sukces może stać się realną alternatywą dla dużych SUV-ów i skusić innych producentów (m.in. Volvo z modelem EM90) do wprowadzenia do oferty kolejnych vanów. To będą ciekawe czasy!

Co z marką Genesis? Znamy odpowiedź

Podczas spotkania dowiedzieliśmy się również co z marką Genesis. Jak stwierdził prezes Hyundai Motor Poland, Sun Yong Hwang, luksusowy brand należący do koreańskiego koncernu ma realną szansę pojawić się również u nas. "Moim zdaniem to kwestia 2-3 lat" - stwierdził szef polskiego oddziału Hyundaia. Luksusowe modele sprzedają się teraz przede wszystkim w Korei i USA. W Europie, Genesis jest obecny tylko w Niemczech, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii.

Co jeszcze czeka nas w niedalekiej przyszłości? Oprócz wymienionych modeli i aut, które pojawią się na rynku w 2024, marka obiecuje, że przygotowuje również niespodzianki. Póki co nie wiemy, jakie asy w rękawie ma Hyundai. Możemy jednak spodziewać się kolejnych premier i jeszcze szerszej gamy modelowej.