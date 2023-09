Reklama

Hyundai Kona Electric już w Polsce

Koreański producent stawia na prąd. Elektryczne modele Hyundaia dały się poznać jako oszczędne auta ze sporym zasięgiem, i nie inaczej jest w przypadku nowej Kony Electric. Crossover z bezemisyjnym napędem urósł względem poprzednika. Zwiększył się również zasięg topowej wersji, bo teraz auto przejedzie nawet 514 km bez konieczności ładowania.

Reklama

Nowa elektryczna Kona - cena w Polsce

Kongres Nowej Mobilności w Łodzi skupia producentów samochodów i firmy z branży elektromobilności w jednym miejscu. To właśnie w Łódzkich halach Expo mieliśmy okazję zobaczyć elektryczną Konę na żywo.

Prezentowany samochód to Kona w topowej wersji Platinum, z baterią o pojemności 65 kWh i 218-konnym silnikiem elektrycznym. W gamie dostępny jest również podstawowy napęd z akumulatorem 48 kWh i silnikiem o mocy 156 KM, choć na razie wyceniono tylko mocniejszą odmianę. Auto ze zdjęć to wydatek minimum 233 900 zł. Wersja wyposażenia Smart kosztuje 201 900 zł, a środkowa wersja Executive jest dostępna od 215 900 zł.

Tak wygląda nowa Kona Electric

Co, oprócz zasięgu, wyróżnia Konę w tej klasie? Elektryczny crossover jest odważnie stylizowany i pełny designerskich akcentów. LED-owe listwy świetlne z przodu (Hyundai nazywa to rozwiązanie Seamless Horizon) i z tyłu dodają charakteru, a pocięte przetłoczeniami nadwozie wygląda bez wątpienia futurystycznie. W prezentowanym aucie standardem są 19-calowe felgi, a tańsze odmiany wyjeżdżają z salonu na "siedemnastkach".

We wnętrzu - znacznie więcej przestrzeni, niż w poprzedniku. Elektryk może pochwalić się wyjątkowo pojemną kabiną, a jej praktyczność zwiększają schowki, półki i kieszonki, które pomagają zachować porządek w kokpicie. Wzorem większych braci, Kona Electric (w wersji Platinum) jest wyposażona w fotele Premium Relax. Można je rozłożyć do półleżącej pozycji zero gravity, która pozwoli odpocząć w przerwie od podróżowania.

Nowa Kona została stworzona jako elektryk

Hyundai Kona Electric jedynie symbolicznie różni się od odmiany spalinowej i hybrydowej. Jak twierdzą przedstawiciele marki, w odróżnieniu od poprzednika, nowa Kona została zaprojektowana z myślą o elektrycznym napędzie. Dzięki temu nie jest to typowa konwersja auta spalinowego na elektryczne. W praktyce oznacza to korzyści takie, jak większa ilość miejsca we wnętrzu czy zupełnie płaska podłoga również w drugim rzędzie siedzeń.

Hyundai Kona Electric - wyposażenie

Wyposażenie nowej elektrycznej Kony jest przyzwoite już w standardzie. W wersji Smart znajdziemy w m.in.: reflektory i światła tylne LED, podgrzewane przednie fotele i kierownicę, 2-strefową klimatyzację automatyczną, cyfrowe zegary z 12,3-calowym wyświetlaczem, system multimedialny z 12,3-calowym wyświetlaczem, fabryczną nawigacją, systemem Bluelink i aktualizacjami OTA, a także bezkluczykowy dostęp, kamerę cofania czy czujniki parkowania z przodu i tyłu. Dopłaty nie wymaga również inteligentny tempomat, Asystent podążania na pasie ruchu (LFA) oraz Asystent jazdy autostradowej (HDA).

Bogatsza wersja Executive rozszerza listę wyposażenia o elektrycznie sterowane fotele przednie, przyciemniane tylne szyby, tapicerkę skórzano-materiałową, Asystenta monitorowania martwego pola (BCA), Asystenta ostrzegania o ruchu poprzecznym (RCCA), gniazdo do ładowania V2L w kabinie, a także konektor do ładowania V2L z gniazda zewnętrznego.

W prezentowanej, topowej odmianie Platinum możemy liczyć naskórzaną tapicerkę, wentylowane przednie fotele oraz podgrzewaną kanapę tylną, wyświetlacz Head-Up, system kamer 360 stopni, Asystenta zdalnego parkowania (RSPA), System wyświetlanie widoku z martwego pola (BVM), Asystenta unikania kolizji podczas cofania (PCA), cyfrowy kluczyk, system Premium Audio BOSE czy wreszcie inteligentną klapę bagażnika. Otworzy się ona automatycznie, gdy mamy przy sobie kluczykiem i staniemy w bezruchu z tyłu pojazdu.