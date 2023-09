Reklama

Mazda 2 Hybrid po liftingu 2024

Hybrydowa wersja Mazdy 2 to Toyota Yaris ze zmienionymi znaczkami. Tak było do tej pory i nie ukrywali tego nawet przedstawiciele marki. Wkrótce ma się to zmienić - lifting modelu przyniesie zaskakująco duże zmiany. Miejska hybryda zyska więcej indywidualnego stylu. Różnicę będzie widać już na pierwszy rzut oka.

Reklama

Najmniejsza Mazda po modernizacji

Model, który do oferty marki zawitał na początku 2022 roku przejdzie istotne zmiany. Przednia część nadwozia została upodobniona do pozostałych propozycji z gamy producenta. Nie ma tu mowy o rewolucji (nie zmienił się chociażby kształt reflektorów), ale opracowanie przedniego zderzaka na nowo było dobrym pomysłem. Teraz w końcu można wyobrazić sobie sytuację, w której pewnej grupie klientów to propozycja Mazdy spodoba się nieco bardziej.

Mazda 2 Hybrid - zmiany stylistyczne

Zmiany są widoczne również z tyłu. Ponownie - kształt lamp nie uległ zmianie, ale przeprojektowane elementy nadwozia sprawiają, że samochód prezentuje się nieco inaczej niż Yaris. Największą zmianą jest brak czarnej blendy między tylnymi światłami. Wraz z liftingiem, w ofercie pojawią się też nowe wzory felg i nowy kolor Glass Blue. Nowinek w kwestii stylu jest więc całkiem sporo. Czy równie wiele zadziało się pod maską?

Hybrydowa Mazda 2 - silnik

Mazda 2 Hybrid wciąż jest napędzana zelektryfikowanym układem napędowym Toyoty. Co ciekawe, koncern nie podzielił się najnowocześniejszą technologią, która niedawno pojawiła się w Yarisie, dlatego w Maździe nie zobaczymy hybrydy piątej generacji. Mimo liftingu nadal pracuje tu układ o mocy 116 KM, którego sercem jest 3-cylindrowy silnik benzynowy 1.5. Wszystkie komponenty dobrze znamy już z dotychczasowej Mazdy (i z Yarisa). Bezstopniowa przekładnia, niewielka bateria, dobrze napisane oprogramowanie i zużycie paliwa niewiele przekraczające 3 l/100 km w mieście staje się faktem. Według danych producenta, spalanie wynosi 3,8 l/100 km, ale osiągnięcie niższego wyniku w wersji sprzed liftingu nie było problemem. Przyspieszenie od 0 do 100 km/h zajmuje małej Maździe 9,7 s - w tej klasie jest to wynik, który nie daje powodu do wstydu.

Reklama

Mazda 2 Hybrid 2024 - wyposażenie

Producent wykorzystał lifting, by uporządkować wersje wyposażenia i dostosować je do oferty pozostałych modeli. Po modernizacji będziemy więc mieli do wyboru warianty nazwane po nowemu - Prime, Centre, Homura i Homura Plus.

Lista elementów wyposażenia w bazowej wersji jest już całkiem długa. Możemy liczyć na system bezkluczykowy, Apple CarPlay i Android Auto czy gniazda USB-C. Poziom wyżej zyskujemy elektrycznie składane lusterka, 16-calowe felgi aluminiowe, lepsze nagłośnienie i przednie oraz tylne czujniki parkowania. Wariant Homura proponuje dodatkowo LED-owe reflektory, 17-calowe felgi i dwustrefową klimatyzację. W topowej wersji Homura Plus, ekran systemu multimedialnego będzie większy (10,5 zamiast 9 cali), a standardem będzie również duże okno dachowe.

Krok w dobrą stronę

Choć pod maską nie ma najnowszej hybrydy, Mazda 2 Hybrid w końcu różni się od Yarisa i zyskuje odrobinę indywidualnego charakteru. Czerpie przy tym garściami z innych nowinek Toyoty - w Maździe po liftingu również pojawiły się cyfrowe zegary i nowy system multimedialny. Teraz pozostaje tylko czekać, aż importer wyceni najmniejszą hybrydową Mazdę. Czy będzie tańsza od Toyoty? Przekonamy się niebawem.