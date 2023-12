Rynek używanych samochodów w Polsce ma nieco inną strukturę niż wynikałoby to z danych Eurostatu dotyczących średniego wieku aut jeżdżących po naszych drogach. I tak, według raportu AAA Auto, w październiku najwięcej ofert sprzedaży dotyczyło aut zaledwie czteroletnich. Powód? Wiele wskazuje na to, że to przynajmniej częściowo zasługa zarządców flot/leasingodawców, którzy właśnie wymieniają auta kupione jako nowe tuż przed wybuchem pandemii.