Pierwszy objaw słabego akumulatora

Każdy kierowca wie, jakie są typowe oznaki starzejącego się, słabnącego akumulatora. Samochód nie odpala tak szybko, wolniej i dłużej kręci rozrusznikiem. Problem w tym, że w wielu, zwłaszcza nowszych autach, te objawy mogą być trudne do wykrycia. Gdy jeździmy samochodem na co dzień, wolniejsza praca rozrusznika może umknąć naszej uwadze. W nowszych autach pojawia się jednak dodatkowy objaw, który może świadczyć o zbliżającej się konieczności wymiany 12-woltowej baterii. Kierowcy często go ignorują i ryzykują, że do pracy będą musieli jechać komunikacją miejską lub taksówką!

Słaby akumulator? Ten system nie zadziała

Samochody wyposażone w system start-stop (czyli w praktyce wszystkie kilkuletnie i młodsze auta) wykorzystują najczęściej wzmocnione akumulatory AGM, które są przystosowane do dodatkowych obciążeń. Układ, który wyłącza silnik na postoju zmniejsza poziom emisji spalin i zużycie paliwa, ale mocno obciąża baterię. Jeśli system start-stop przez dłuższy czas nie chce się uruchomić, a na zegarach lub komputerze pokładowym widnieje informacja taka jak "system start stop niedostępny" (często jest to również kontrolka przekreślonego symbolu start-stop), może to oznaczać, że akumulator jest zbyt zużyty, by system start-stop zadziałał. Dotyczy to jednak sytuacji, w której start-stop nie uruchamia się nawet po długiej jeździe. Lista warunków, które muszą zostać spełnione, by silnik wyłączał się na postoju jest bowiem całkiem długa.

Dlaczego start-stop nie działa?

Start-stop może być niedostępny z uwagi na działanie odbiorników prądu (klimatyzacji, podgrzewania szyb i foteli), temperaturę zewnętrzną, trwający proces wypalania filtra cząstek stałych czy nawet wilgotność powietrza. Czynników jest mnóstwo, ale w większości sprowadzają się one do jednego - nadmiernego obciążenia dla akumulatora.

Gdy akumulator w wyniku zużycia traci swoją pojemność i jest w stanie doładować się podczas jazdy do wymaganego przez system start-stop poziomu, układ wyłączający silnik na postoju nie zadziała. To istotne o tyle, że ten objaw pojawia się jako pierwszy - na długo przed pozostałymi sygnałami świadczącymi o zużyciu 12-woltowego akumulatora.

Jak sprawdzić akumulator?

Niedziałający w wyniku słabego akumulatora system start-stop może, choć nie musi oznaczać, że czeka nas wymiana wartej kilkaset złotych części. Jeśli samochód ma za sobą długi postój lub jest użytkowany na krótkich, miejskich trasach, pomóc może doładowanie baterii prostownikiem. Informacje o zużyciu akumulatora i jego niewystarczających parametrów w nowszych autach zapisują się w komputerze - można je odczytać podczas diagnostyki w serwisie.

W każdym aucie można jednak również sprawdzić zużycie akumulatora uniwersalnym miernikiem elektrycznym. Przy sprawnym akumulatorze i prawidłowo działającym alternatorze, napięcie prądu na baterii powinno sięgnąć poziomu ok. 14,4 V. Usługę sprawdzenia kondycji baterii z reguły nieodpłatnie świadczą również sklepy specjalizujące się w sprzedaży akumulatorów. Tam możemy zazwyczaj również oddać akumulator na kilkugodzinne ładowanie prostownikiem, które młodszym, nie do końca zużytym ogniwom przywraca pełną sprawność.

System start-stop - czy można go wyłączyć?

Choć akumulator i rozrusznik w autach z systemem start-stop są przystosowane do wieloletniej pracy w założony przez producenta sposób, wielu kierowców wyłącza start-stop z troski o podzespoły lub po prostu - dla wygody. System w większości samochodów można wyłączyć przyciskiem, choć zazwyczaj to ustawienie jest zapamiętywane tylko do czasu kolejnego rozruchu. Warsztaty specjalizujące się w elektronice samochodowej oferują również usługę trwałego wyłączenia start-stopu. Właściciele nowych aut muszą jednak pamiętać, że takie ingerencje w pokładową elektronikę mogą być potencjalnym źródłem problemów w razie naprawy gwarancyjnej.