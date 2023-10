Panek i Izera rozpoczynają współpracę

PANEK S.A. podpisał list intencyjny z ElectroMobility Poland S.A. - właścicielem marki Izera. Spółki będą współpracować w zakresie działań badawczo-rozwojowych, a także rozwoju usług współdzielonych. Współpraca ma na celu także promocję transportu elektrycznego i edukację w zakresie nowej mobilności.

PANEK od lat działa w obszarze innowacyjnych usług mobilności, m.in. oferując usługę PANEK CarSharingu. Dziś, mając na uwadze rozwój polskiego przemysłu w obszarze elektromobilności, podpisujemy list intencyjny z ElectroMobility Poland S.A. Chcemy współpracować w obszarach edukacyjnych, naukowych i badawczo-rozwojowych, dzieląc się doświadczeniem i perspektywą użytkowników rent-a-car i carsharingu. Jesteśmy również otwarci na możliwość zakupu aut elektrycznych Izera, co będzie przedmiotem naszych dalszych rozmów, wraz z rozwojem oferty EMP – powiedział Maciej Panek, Prezes PANEK S.A.

Polskie auto elektryczne na minuty

Izera jeszcze nie wyjechała na drogi (i wiele wskazuje, że poczekamy na nią jeszcze dobre parę lat), ale wspólne działania zaczną się już teraz. Jak informuje biuro prasowe PANEK S.A., spółka wesprze EMP wiedzą w obszarze wyposażenia czy aspektów technicznych aut wynajmowanych w usługach współdzielenia pojazdów. Istotnym aspektem współpracy ma również być promowanie elektromobilności w mediach. Celem działań ma być uświadamianie odbiorców, zwiększanie zainteresowania samochodami elektrycznymi, ich budową i możliwościami, a także ich zastosowaniem w usługach wypożyczania, np. carsharing.

- Współpraca z PANKIEM to dla nas krok w procesie budowy rozległej sieci partnerstw z liczącymi się aktorami rynku nowej mobilności w Polsce i za granicą. Izera powstaje przede wszystkim z myślą o sprzedaży detalicznej, a rozwój szeroko rozumianych usług współdzielenia stanowi ważną część ekosystemu elektromobilności. Doświadczenia rynkowe PANKA mogą stanowić wartość dodaną w procesie budowy naszej marki i rozwoju oferty. My z kolei cieszymy się, że swoją wiedzą i doświadczeniem możemy wesprzeć rozwój jednego z liderów polskiego rynku carsharingu. Liczę, że dziś podpisane porozumienie to pierwszy krok na drodze do bliższej współpracy naszych firm – podkreślił Wojciech Mieczkowski, dyrektor sprzedaży, marketingu i ścieżki klienta w ElectroMobility Poland.

Izera - polski samochód elektryczny

Kiedy na drogi wyjedzie pierwszy polski, seryjnie produkowany osobowy samochód elektryczny? Na to pytanie trudno jest na razie odpowiedzieć - jak dotąd, prace nad Izerą są mocno opóźnione względem harmonogramu, który przedstawiono przy okazji premiery prototypów. Studyjną wersję (makietę pozbawioną napędu) auta można oglądać przy okazji branżowych wydarzeń, takich jak niedawny Kongres Nowej Mobilności w Łodzi. Spółka ElectroMobility Poland prezentuje swoją czerwoną Izerę już od paru lat, ale wiele wskazuje na to, że jej ostateczny wygląd ulegnie zmianie, nim samochód trafi do seryjnej produkcji.