Toyota Corolla AE86 H2 Concept oraz Corolla AE86 BEV Concept to dwa 40-letnie auta, które przeszły radykalną metamorfozę jeśli chodzi o napęd. Oba modele nie spalają benzyny. Po co tyle zachodu?

Inżynierowie Toyota Gazoo Racing, czyli komórki odpowiedzialnej za sporty motorowe i projekty niemożliwe, planują oferować podobne rozwiązania kolekcjonerom i pasjonatom motoryzacji, którzy będą chcieli przebudować swoje klasyczne samochody na auta bezemisyjne. Stąd też do modyfikacji został wybrany jeden z ulubionych modeli Toyoty. Sportowa, tylnonapędowa Corolla AE86 w wersji Trueno (z otwieranymi przednimi światłami) otrzymała spalinowy napęd wodorowy, zaś drugi egzemplarz z nadwoziem Levin przeszedł konwersję na bateryjne auto elektryczne.

Toyota Corolla AE86 H2 łączy 40-letni silnik benzynowy z wodorem

Toyota przy budowie Corolli AE86 H2 wykorzystała rozwiązania sprawdzone przy konwersji modeli GR Yaris i GR Corolla na auta wodorowe (większy model rywalizuje w serii wyścigów długodystansowych Super Taikyu). Najważniejsze było dostosowanie do spalania wodoru klasycznego silnika 1.6 4A-GEU, seryjnie montowanego w AE86. W przeciwieństwie do samochodów elektrycznych na baterie czy ogniwa paliwowe, auta z silnikiem wodorowym mogą korzystać z komponentów napędów benzynowych.

Toyota Corolla AE86 H2 spala wodór zamiast benzyny

Inżynierowie musieli obejść się bez wsparcia cyfrowego - nie mieli do dyspozycji modelu 3D. Silnik 4A-G powstał cztery dekady temu. Oznacza to, że dla młodego i średniego pokolenia konstruktorów Toyoty jednostka była zupełnie nieznana.

– Oryginalny silnik 4A-G trafił na rynek, gdy uczyłem się w szkole podstawowej. Zetknąłem się z wieloma rozwiązaniami, których wcześniej nie znałem. Udało nam się jednak je połączyć z zastosowaniem technologii silnika wodorowego, którą wypracowaliśmy dla nowoczesnych jednostek GR Yarisa H2 i GR Corolli H2 – powiedział Jun Miyagawa, inżynier specjalizujący się w bezemisyjnych napędach.

Toyota Mirai i wodorowy GR Yaris podzielił się technologią

Inżynierowie ograniczyli przeróbki klasycznej tylnonapędowej Corolli do minimum. Zmiany w silniku 4A-GEU objęły wtryskiwacze paliwa, przewody paliwowe i świece zapłonowe. Oryginalny układ wydechowy i tłumik zostały odpowiednio zmodyfikowane, a zamiast baku zamontowano dwa wysokociśnieniowe zbiorniki wodoru z Toyoty Mirai.

Jak jeździ Toyota Corolla na wodór zamiast benzyny?

Konstruktorzy zapewniają, że wodorowa Corolla AE86 H2 prowadzi się jak standardowe auto benzynowe, a po modyfikacjach waży tylko 995 kg, o 55 kg więcej od oryginału. Przyspieszenie jest porównywalne z klasyczną benzynową wersją AE86.

– Reakcja na wciśnięcie pedału gazu jest dokładnie taka sama. Dźwięk silnika i wibracje również dają takie same odczucia. Zauważyłem to już, startując wodorową GR Corollą w wyścigach Super Taikyu. Wodór to naprawdę nowy rodzaj energii, dzięki któremu nadzieje na jasną przyszłość dla motoryzacji stają się rzeczywistością – stwierdził Masahiro Sasaki, kierowca wyścigowy Toyota Gazoo Racing.

Toyota Corolla AE86 BEV to napęd elektryczny i skrzynia manualna

Zbudowanie elektrycznej Corolli AE86 BEV wymagało już znacznie poważniejszych ingerencji w strukturę auta niż w przypadku Corolli na wodór. Obeszło się jednak bez modyfikacji platformy i karoserii. Tu siły połączyli inżynierowie Toyoty i Lexusa. Japończycy zaszalali tak bardzo, że pozostawili w aucie manualną skrzynię biegów, dostosowując ją do współpracy z silnikiem elektrycznym.

Ktoś powie: Ale akumulator jest ciężki i w ten sposób lekkość oryginalnej Corolli AE86 zniknie! Inżynierowie wybrali taką baterię, by nie obciążyła auta zbyt mocno. Na szczęście przyjemność z jazdy i sportowy charakter były w tym projekcie ważniejsze niż duży zasięg.

Odczucia niesamowite, Toyota AE86 BEV ma świetne przyspieszenie

Masę wbudowanej za plecami kierowcy baterii równoważy zamontowany z przodu silnik. Dzięki temu Corolla BEV jest wyważona idealnie jak oryginalny model. Co więcej, jednostki elektryczne są bardzo zrywne, dostarczają maksymalny moment obrotowy w pełnym zakresie prędkości.

– Odczucia są niesamowite. AE86 BEV ma świetne przyspieszenie. Motor pracuje jak regularny silnik 4A-G. Moc ma porównywalną, ale dostępny przez cały czas maksymalny moment obrotowy sprawia, że za kierownicą czujesz się jeszcze lepiej. Jedzie bokiem jak należy, w końcu AE86 to legenda driftingu – skwitował Masahiro Sasaki.