Nowa Toyota Corolla Cross wjeżdża do salonów

Toyota rozdaje karty na polskim rynku. Od stycznia do końca czerwca zarejestrowano niemal 60 000 samochodów osobowych i dostawczych tej japońskiej marki. Lwią cześć wyniku wypracowała Corolla. Zestawienie Top10 obejmuje aż cztery auta tego producenta. Z kolei w segmencie C-SUV firma notuje wzrost – już co piąte auto rejestrowane w tej klasie to Toyota.

Stawka jest wysoka i japońska marka nie zamierza ustąpić pola konkurencji. Stąd wzmocnienie sił – na polskim rynku debiutuje nowa Toyota Corolla Cross. Co ciekawe, jeszcze zanim samochód wjechał do salonów sprzedało się ponad 1000 sztuk – bez jazdy próbnej czy dotykania, czyli w ciemno. Skąd takie wzięcie? Czym różni się od wcześniejszego modelu?

1000 aut sprzedali w ciemno. Tak wygląda nowa Toyota Corolla Cross

4,5-metrowa Corolla Cross na 18-calowych antracytowych alufelgach i w nowym kolorze Storm Grey w połączeniu z czarnym dachem wygląda świetnie. Przedni grill w formie plastra miodu nie tylko dodaje drapieżności, ale też ułatwia przepływ powietrza do silnika. Reflektory w technice LED stały się bardziej smukłe, a w wersji Executive standardem są teraz nowe adaptacyjne światła drogowe. Nowością jest również listwa świetlna. Z tyłu różnicę robią przeprojektowane lampy i listwa z tłoczonym logo Corolla Cross.

Toyota Corolla Cross z nowym wnętrzem. Jakie zmiany?

W kabinie w oczy rzuca się m.in. nowa konsola centralna i krótsza, bardziej masywna dźwignia automatycznej przekładni. Do tego jest półka na telefon z mocniejszą ładowarką indukcyjną, przesuwany podłokietnik czy nowy układ uchwytów na napoje. Interfejsy Apple CarPlay i Android Auto działają 1,5-raza szybciej.

Przed kierowcą jest 12,3-calowy wirtualny kokpit, system multimedialny Toyota Smart Connect ma 10,5-calowy ekran dotykowy. Podgrzewanie foteli przednich to teraz standard w każdej odmianie. Z kolei podgrzewana kierownica dostępna jest od wersji Style. Specyfikacja Executive zyskała oświetlenie wnętrza LED.

Cieszy również czytelna logika kokpitu. Kierowca o wzroście ok. 186 cm łatwo znajdzie wygodną pozycję do prowadzenia auta. Nawet w wersji ze szklanym dachem miejsca nad głową nie brakuje. Pasażerowi podobnej postury siedzącemu za nim od kolan do przedniego fotela zostaje ok. 10 cm luzu, a do sufitu ok. 8 cm. Dodatkowo oparcie tylnej kanapy jest wyposażone w dwustopniową regulację kąta pochylenia. Drzwi otwierają się szeroko, tylne niemal pod kątem prostym, co docenią rodzice mocujący się z fotelikami dziecięcymi (uchwyty ISOFIX są zgrabnie zamaskowane).

Nowa Toyota Corolla Cross - pojemność bagażnika o 160 l mniejsza niż w Corolli kombi

Toyota Corolla Cross oferuje bagażnik o pojemności 436 litrów. Na wakacyjny wyjazd z dwójką dzieci wystarczy, choć Corolla kombi daje o 160 l więcej. Z kolei szerokość otworu jest zbliżona do krawędzi 580-litrowej ładowni RAV4. Po złożeniu kanapy możliwości transportowe rosną do 1337 l. A jeśli ktoś ma coś do ukrycia, to szybko schowa skarb pod podwójną podłogą. Pakowanie ułatwi elektrycznie sterowna tylna klapa.

Lepiej wyciszone wnętrze

Nowa Corolla Cross zyskała także lepsze wyciszenie kabiny. Materiały wygłuszające w dachu redukują odgłosy deszczu i hałas drogowy. Dodatkowe maty w okolicy tylnych otworów wentylacyjnych tłumią odgłosy oraz drgania. Z kolei trójwarstwowy panel wewnątrz deski rozdzielczej odcina dźwięki z komory silnika.

Nowa Toyota Corolla Cross z hybrydą 5. generacji. Ten silnik wybiera 80 proc. kupujących

Toyota Corolla Cross oferuje dwie hybrydy 5. generacji. Już bazowy napęd z silnikiem 1.8 spisuje się bardzo dobrze, stąd aż 80 proc. kupujących wybiera ten wariant hybrydy.

Podczas przyspieszania częściej do głosu dochodzi jednostka elektryczna – silnik benzynowy wkracza do akcji nieco później i rzadziej niż w poprzedniej generacji (np. w zwykłej Corolli). Ruszaniu spod świateł czy manewrowaniu na parkingu dłużej towarzyszy cisza. Na drodze hybryda 1.8/140 KM jest bardzo ekonomiczna – wynik 4,9 l/100 km nie wymaga specjalnych wysiłków.

Hybryda z silnikiem 2.0 ma 178 KM mocy

Alternatywą dla bazowej wersji 1.8 jest napęd z silnikiem 2.0. Tu jednak kierowców czeka zaskoczenie – mocna hybryda padła ofiarą nowej unijnej regulacji CAFE obowiązującej od stycznia 2025 roku. Inżynierowie Toyoty żeby sprostać ostrzejszym normom emisji (i nie płacić kar) zmniejszyli moc jednostki spalinowej ze 152 KM do 133 KM. W efekcie moc systemowa hybrydy to teraz 178 KM zamiast wcześniejszych 196 KM. Zniknęło 18 KM. Za to w wersji z napędem na cztery koła AWD-i dodano nowy tryb jazdy Extra Snow. Podczas przyspieszania, zwalniania czy zmiany pasa ruchu tylny silnik elektryczny pomaga uniknąć utraty przyczepności kół.

Tak wygląda nowa Toyota Corolla Cross GR Sport

Nowa Toyota Corolla Cross zyskała wersję GR Sport. Samochód wyróżnia się czarnymi 19-calowymi alufelgami, specjalnym wzorem grilla i czarnym emblematem Toyoty. Fotele z ekologicznego zamszu BRIN NAUB mają czerwone przeszycia. Corolla Cross GR Sport to również obniżone o 10 mm zawieszenie oraz zmodyfikowany układ kierowniczy.

Nowa Toyota Corolla Cross jest tańsza niż poprzednia. Oto ceny i wyposażenie

Nowa Toyota Corolla Cross jest produkowana w Japonii, co dla wielu osób jest ważnym argumentem przy decyzji zakupowej. Do wyboru są cztery wersje wyposażenia – Comfort, Style, GR Sport oraz Executive. W palecie 12 kolorów szczególnie wyróżniają się dwa nowe - Mud Bath oraz zarezerwowany dla wersji GR Sport Storm Grey, który połączono z czarnym dachem. Do tego są cztery warianty tapicerki foteli oraz trzy wzory felg aluminiowych. Co wybrać? Od 18 do 23 sierpnia Toyota organizuje w salonach dni otwarte, można pójść, obejrzeć, przejechać się i zdecydować.

Najtańsza nowa Toyota Corolla Cross kosztuje od 141 600 zł za model w wersji Comfort z napędem 1.8 Hybrid. To 5600 zł taniej niż model przed zmianami. Samochód z układem 2.0 Hybrid wymaga 150 300 zł. Wyposażenie odmiany Comfort to:

17-calowe felgi aluminiowe,

relingi dachowe,

dwustrefową klimatyzację,

kamerę cofania,

układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia z systemem wykrywania pieszych, rowerzystów i motocyklistów,

inteligentny tempomat adaptacyjny,

12,3-calowy cyfrowy wyświetlacz wskaźników,

system multimedialny Toyota Smart Connect z 10,5-calowym ekranem dotykowym, asystentem głosowym oraz nawigacją online,

ładowarka indukcyjna,

podgrzewane fotele przednie.

Toyota Corolla Cross w wersji Style kosztuje od 153 200 zł

Toyota Corolla Cross w wersji bogatszej wersji Style kosztuje od 153 200 zł z napędem 1.8 Hybrid. Wariant 2.0 Hybrid wyceniono na 161 900 zł; model z napędem 4x4 AWD-i kosztuje od 171 600 zł. Corolla Cross w wersji Style od odmiany Comfort jest lepsza o:

18-calowe felgi aluminiowe,

przyciemniane szyby tylne,

nakładki progowe,

światła do jazdy dziennej oraz tylne lampy w technologii LED,

podgrzewana kierownica,

przesuwany podłokietnik w pierwszym rzędzie siedzeń,

elektrycznie unoszona klapa bagażnika,

inteligentny kluczyk,

przednie i tylne czujniki parkowania,

układ detekcji przeszkód.,

pakiet systemów bezpieczeństwa i wsparcia kierowcy Toyota T-MATE rozszerzony o system monitorowania martwego pola w lusterkach z asystentem bezpiecznego wysiadania,

system ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu z automatycznym hamowaniem.

Toyota Corolla Cross w limitowanej wersji specjalnej Tour de Pologne

Toyota wprowadziła do gamy nowej Corolli Cross limitowaną wersję specjalną Tour de Pologne, nawiązującą do najważniejszego wyścigu kolarskiego w Polsce. Samochód z hybrydą 1.8 kosztuje od 153 200 zł. Wyposażenie obejmuje: 18-calowe felgi aluminiowe, przyciemniane szyby tylne, chromowaną listwę oraz elektrycznie unoszone drzwi bagażnika i podgrzewaną kierownicę. Wyposażenie obejmuje m.in. 12,3-calowe cyfrowe zegary, 10,5-calowy ekran systemu multimedialnego Toyota Smart Connect z nawigacją online, podgrzewane fotele przednie, inteligentny kluczyk, stację do bezprzewodowego ładowania telefonów oraz światła główne w technologii LED.

Ile kosztuje Toyota Corolla Cross w nowej wersji GR Sport?

Toyota Corolla Cross w nowej wersji GR Sport kosztuje od 173 600 zł układem 2.0 Hybrid (w wersji AWD-i od 183 300 zł). SUV w tej odmianie ma obniżone o 10 mm zawieszenie, zmodyfikowany układ kierowniczy, a także dodatkowy tryb Sport. Z gamy Corolli Cross odmianę GR Sport wyróżniają:

czarne 19-calowe felgi aluminiowe,

specjalny wzór grilla,

czarny emblemat Toyoty,

dwukolorowe malowanie nadwozia z czarnym dachem,

fotele z ekologicznego zamszu Ultrasuede mają czerwone przeszycia.

Nowa Toyota Corolla Cross Executive tylko z 2-litrową hybrydą. Cena?

Toyota Corolli Cross w najwyższej wersji Executive skrywa pod maską 2-litrową hybrydę i kosztuje od 176 500 zł. Wariant z układem 4x4 to wydatek od 186 200 zł. Wyposażenie obejmuje: