Reklama

Mateusz Morawiecki zapytany o termin budowy fabryki polskich samochodów elektrycznych Izera i wypuszczenia auta na drogę stwierdził, że "to pytanie powinno być przede wszystkim skierowane do zarządu, do rady nadzorczej, do odpowiednich ciał korporacyjnych".

Zapewnił zarazem, że fabryka powstaje "we współpracy z renomowanymi, międzynarodowymi dostawcami, producentami, którzy doskonale się na tym znają".

Izera i budowa fabryki w Jaworznie “na właściwej ścieżce”

Premier ocenił, że projekt jest "na właściwej ścieżce". - Wolę, żeby ten proces odbywał się w sposób bardzo rzetelny, bardzo dokładnie weryfikowane były poszczególne parametry planu biznesowego, niż żeby coś powstało pół roku szybciej, ale później trudniej będzie realizować cały projekt, cały program – zaznaczył Mateusz Morawiecki.

Reklama

Izera i fabryka w Jaworznie, ruszyły pierwsze prace na działce

Tyle premier Morawiecki. A na działce inwestycyjnej, na której ma powstać fabryka samochodów elektrycznych marki Izera właśnie ruszyła wycinka drzewostanu wraz z oczyszczeniem terenu.

- Pod koniec stycznia na podstawie umów między Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe oraz Urzędem Miasta Jaworzna rozpoczęto prace przygotowawcze na terenie tworzonego Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego (JOG) – powiedział dziennik.pl Paweł Tomaszek z ElectroMobility Poland. – Prace te mają na celu przygotowanie gruntów o charakterze pokopalnianym i poprzemysłowym na potrzeby inwestycyjne celem aktywizacji gospodarczej regionu, a tym samym tworzenia nowych, atrakcyjnych miejsc pracy. Prace te realizowane są na podstawie stosownych pozwoleń, decyzji oraz uzgodnionego harmonogramu i z zachowaniem najwyższych standardów środowiskowych. Fabryka Izery jest jedną z szeregu inwestycji planowanych do realizacji na terenie objętym obecnymi działaniami przygotowawczymi – wskazał.

Izera z Jaworzna na platformie Geely

Tomaszek zapewnił, że planowany na terenie Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego zakład produkcyjny Izery będzie spełniał najnowsze standardy branżowe, a samochody zjeżdżające z taśm produkcyjnych będą produkowane w oparciu technologię SEA opracowaną przez Geely – partnera technologicznego EMP.

Ile samochodów Izera wyprodukuje fabryka w Jaworznie? (wideo)

Docelowe moce produkcyjne projektowanego zakładu wynoszą 200 tys. sztuk rocznie, a zatrudnienie planowane jest na poziomie 2500 pracowników. Nowa fabryka samochodów ma być również szansą dla kooperantów i poddostawców z Jaworzna i regionu.

Prototyp polskiego samochodu elektrycznego o nazwie Izera jest opracowywany przez firmę ElectroMobility Poland. Spółka powstała w październiku 2016 r. i była inicjatywą czterech polskich koncernów energetycznych: PGE, Energi, Enei oraz Tauronu, które objęły po 25 proc. kapitału akcyjnego. Zgodnie z harmonogramem zaprezentowanym w listopadzie 2022 r., uruchomienie fabryki samochodów elektrycznych Izera w Jaworznie planowane jest na grudzień 2025 r. Koszt budowy fabryki szacowany jest na 6 mld zł.