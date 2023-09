Reklama

Izera będzie produkowana w standardzie jakości koncernu Geely, wzorcem fabryka Zeekr

Izera powstanie na platformie Geely, jak elektryczny SUV Volvo EX30, Smart #1 i #3 czy auta chińskiej marki Zeekr. Spółka ElectroMobility Poland (EMP) dzięki umowie licencyjnej zapewniła sobie technologię na przynajmniej dwie generacje samochodów – najpierw pojawi się SUV, następnie hatchback oraz kombi.

EMP razem z platformą zamierza sprowadzić do Polski standardy produkcji opracowane przez Chińczyków. W zakładzie marki Zeekr w Hangzhou auta składa dziś 800 robotów. W efekcie praca tłoczni jest w 100 proc. zautomatyzowana, spawanie w 80 proc. odbywa się również automatycznie. Także za dostarczanie komponentów na linię odpowiadają bezzałogowe wózki. Polska spółka pod rękę z Geely pracuje już nad odwzorowaniem tych cyfrowych procesów w fabryce Izery. W ocenie chińskiej strony reżim i standardy produkcji panujące w ich fabrykach znacznie przewyższają te, obowiązujące powszechnie w branży automotive. Doskonale było to widać podczas wystawy w Monachium.

Chińczycy szykują desant w Europie. Żarty się skończyły

Europejska impreza motoryzacyjna, na której muskuły miały prężyć rodzime koncerny, została zdominowana przez chińskich producentów. Takie marki jak Dongfeng Forthing z logo przypominającym Lamborghini czy BYD spod hasła "Build Your Dreams" lub NOBO (dostawca rozwiązań i komponentów, odpowiednik Boscha) pod względem rozmachu i bogactwa oferty przyćmiły BMW, VW i Renault. Niemcy i Francuzi stanowili tło, a Japończycy z Hondy robili sobie zdjęcia za kierownicą chińskich aut.

Nawet na lotnisku w Monachium – drugim największym niemieckim porcie – królowały reklamy sedana BYD Seal i małego elektryka Dolphin. Do tego uznane marki ze Starego Kontynentu coraz częściej sięgają po ich rozwiązania. Przykład? Audi planuje zakup platformy do aut elektrycznych od koncernu SAIC (Shanghai Automotive Industry Corporation).

Izera wyprodukuje nie tylko własne auta? Grupa Geely wjeżdża do Polski cła na biało

Chińczycy szykują desant na każdym froncie i wcale tego nie kryją. Żarty się skończyły. Stąd pytanie: Czy możliwe jest by w fabryce Izery były produkowane również auta Grupy Geely?

– Izera będzie budowana na platformie wykorzystywanej w innych markach grupy Geely. Temat współdzielenia mocy produkcyjnych jest jednym z wątków w rozmowach z naszym partnerem technologicznym – powiedział dziennik.pl Paweł Tomaszek z EMP.

Izera i auta chińskiego giganta na jednej taśmie w Polsce

Słowa przedstawiciela EMP oznaczają, że obie firmy dopuszczają możliwość produkcji w Polsce na jednej taśmie Izery oraz aut azjatyckiego giganta (jak kiedyś Fiat i Ford razem działały w Tychach). Tym samym Geely zyskałoby przyczółek do ekspansji na rynki europejskie. A gdyby dostawca platformy do Izery został nowym właścicielem polskiej marki i fabryki?

Izera ma już dostawcę baterii! Nowy partner dostarczy kluczowy komponent do polskiego auta

– Nie bierzemy pod uwagę przejęcia naszej marki przez Geely. Izera jest i będzie polską marką. Tutaj narodził się pomysł, tutaj podejmowane są decyzje i kontrola procesami i tutaj będzie się odbywać cała produkcja – stwierdził Tomaszek.

– Wybraliśmy przed chwilą dostawcę baterii, zabezpieczając tym samym kluczowy komponent samochodu elektrycznego. Trwają rozmowy na temat optymalnego zabezpieczenia dostaw zarówno od strony kosztowej jak i logistycznej. Chcielibyśmy, aby bateria docelowo była produkowana w Polsce, najlepiej w fabryce w Jaworznie – ujawnił. Co w takim razie z gruntami pod nowy zakład oraz finasowaniem przez skarb państwa?

Izera i fabryka w Jaworznie? EMP szuka pieniędzy, przetarg o grunt, inwestorzy i 20 instytucji finansowych

– Do końca września przetarg zostanie rozstrzygnięty. Z jakimikolwiek spekulacjami dotyczącymi alternatywnych lokalizacji wstrzymajmy się do ogłoszenia wyników, które nastąpi już niebawem. Wierzymy, że Izera będzie związana z Jaworznem – przyznał przedstawiciel EMP. – Jeśli chodzi o finansowanie to pracujemy nad tym, aby zapewnić szersze środki, które pozwolą spółce stabilnie funkcjonować. Rozmawiamy z inwestorami, ale także z ponad 20 instytucjami finansowymi. Duża część tego przedsięwzięcia będzie finansowana w formie dłużnej. Rola skarbu państwa jako inwestora strategicznego powinna pozostać istotna w pierwszej fazie inwestycyjnej związanej z budową fabryki i uruchomieniem produkcji. Zakładamy, że w fazie komercyjnej rola publicznego inwestora będzie maleć – ocenił nasz rozmówca.

Izera w produkcji od 2025 roku. Oto jak będą sprzedawane polskie samochody

Kiedy w takim razie ruszy produkcja i sprzedaż Izery? W jakim modelu sprzedażowym będzie oferowany samochód?

– Trzymamy się harmonogramu zaprezentowanego w listopadzie 2022 roku. Zakładamy, że pierwsze egzemplarze zjadą z linii produkcyjnych pod koniec 2025 roku by trafić do klientów w połowie 2026 roku – powiedział Tomaszek. – Nasze auta będą oferowane klientom w ramach "lekkiej" sieci opartej o sprzedaż w internecie, huby sprzedażowe zbliżone do obecnych salonów dilerskich a także concept story. Mobilne punkty ekspozycyjne tzw. pop-up story umożliwią kontakt z marką klientom w mniejszych miastach. Oczywiście nad szczegółowymi rozwiązaniami nadal pracujemy, szukamy optymalnej formuły, dopasowanej do potrzeb klientów i do aktualnie obowiązujących trendów – przyznał przedstawiciel EMP.

Izera pod koniec 2022 roku dostała 250 mln zł dokapitalizowania z budżetu państwa. Efekt to wzrost łącznego dofinansowania projektu z kwoty 250 mln zł do kwoty 500 mln zł. Z dokumentacji wynika, że dodatkowe 250 mln zł w bagażniku Izery ma umożliwić kontynuację prac z dostawcą platformy, dalsze prace inżynieryjne oraz działania przygotowawcze związane z budową fabryki Izery.

Izera zmieni wygląd, Pininfarina zaprojektuje polskie auta

– Zakończyliśmy pierwszy etap prac technicznych współpracy z partnerami Geely i Pininfariną. Zgodnie z harmonogramem zrealizowaliśmy wszelkie założenia i cele charakterystyczne dla tego etapu. W maju 2023 spółka złożyła wniosek o decyzję środowiskową. Wspólnie z Prochemem pracujemy nad projektem budowlanym i procesem przetargowym, który do końca 2023 roku ma wyłonić generalnych wykonawców robót budowlanych – wyjaśnił przedstawiciel EMP.

Niedawno gruchnęła wieść, że Izera zmienia styl, a za nowy wygląd samochodów elektrycznych polskiej marki będzie podpowiadać Pininfarina. ElectroMobility Poland (EMP) zawarła ze słynnym włoskim biurem projektowym umowę o współpracy. Designerzy z Turynu opracują kompleksowy projekt trzech modeli. Tworzenie nowego designu ma trwać 3 lata. Z polskiej strony z Włochami będą współpracować Tadeusz Jelec (wcześniej pracował dla Jaguara) oraz projektant Mariusz Bekas.

Izera na platformie Geely jak nowe Volvo EX30, wyposażenie

Inżynierowie podkreślają, że platforma SEA, z której korzysta już Volvo EX30, Smart #1, #3 i wspomniany Zeekr, jest niesamowicie skalowalna. Pozwala dobrać rozstaw osi w zakresie od 1800 mm do 3300 mm. Stąd można na niej budować małe samochody elektryczne segmentu A, jak i limuzyny segmentu E oraz duże dostawcze EV. W przypadku Izery ważne jest też to, że architektura zapewni w pakiecie oprogramowanie oraz wspomagające kierowcę systemy 2. poziomu. Chodzi o rozwiązania ADAS, które wykrywają przeszkody i zapobiegają przed niebezpiecznymi sytuacjami, a ich działanie polega na ostrzeganiu kierowcy przed kolizją, ale w razie braku reakcji – automatycznie hamują.

– Możliwości techniczne jakie daje wybrana technologia w obszarach: driving performance, driving assistance, innowacyjne systemy w zakresie wsparcia kierowcy, ergonomia wnętrza, a także przestronność i możliwość aranżacji przestrzeni pozwolą konkurować Izerze z liderami rynku – powiedział Łukasz Maliczenko, dyrektor ds. rozwoju produktu w EMP. Dodał, że pozyskana licencja umożliwia EMP ciągły rozwój poszczególnych systemów.

Pierwsza Izera na platformie Geely to SUV, następnie hatchback i kombi, a wymiary

EMP na platformie Geely planuje pod marką Izera stworzyć całą gamę modelową samochodów elektrycznych segmentu C o długości od 4500 mm do 4750 mm. Pierwszym będzie SUV. Następnie architektura SEA pozwoli EMP wdrożyć do produkcji dwa kolejne modele – kombi oraz hatchbacka.

Elementy karoseryjne będą tłoczone przez zewnętrznego dostawcę. Początkowo roczna produkcja zakłada 100 tys. aut rocznie, a 60 proc. komponentów wykorzystywanych będzie pochodzić z Polski. Planowany poziom bezpieczeństwa Izery to pięć gwiazdek w testach Euro NCAP. Nie jest to prognoza na wyrost, ponieważ techniczny bliźniak Smart #1 właśnie uzyskał maksymalną notę w najnowszej serii prób zderzeniowych.

Izera na platformie Geely - jaki zasięg? Oto dwie wielkości akumulatora

Specyfikacja techniczna platformy pozyskanej dla Izery przewiduje napęd na tylną oś i silnik o mocy 272 KM. Kupujący polski samochód elektryczny będzie miał do wyboru akumulator podstawowy o pojemności 51 kWh i większy 69 kWh. Pierwszy ma zapewnić 340 KM zasięgu, a topowy nawet 450 km jazdy na jednym ładowaniu. Architektura przewiduje szybkie ładowanie z mocą 150 kW. Wówczas uzupełnienie energii do 80 proc. ma trwać ok. 30 min.

Izera na tylnonapędowej platformie Geely, dane techniczne

Typ napędu RWD (tylny) Moc silnika elektrycznego 200 kW / 272 KM Pojemność baterii 51 kWh i 61 kWh Zasięg (WLTP) 340 km i 450 km Maksymalna moc ładowania DC 150 kW Czas ładowania do 80 proc. 30 minut Droga hamownia ok. 37 m Hamulce Tarczowe wentylowane na obu osiach z elektrycznym wspomaganiem (iBooster) Hamulec postojowy Elektryczny, zintegrowany w zaciskach, działający na koła tylne Zawieszenie przednie McPherson Zawieszenie tylne Wielowahaczowe Długość nadwozia 4500-4750 mm Szerokość nadwozia (bez lusterek) 1820-1850 mm Wysokość 1500-1600 mm Systemy ADAS Poziom 2

Izera to inwestycja za 6 mld zł, praca dla 2400 osób

Koszt całej inwestycji wyniesie ok. 6 mld zł, ale w obliczu inflacji i rosnących cen można spodziewać się wyższych wydatków. EMP liczy, że dzięki nowej fabryce pracę znajdzie ok. 15 tys. osób: 2400 przy produkcji Izery oraz 12 tys. u dostawców i kooperantów.

Izera i cena? Będzie premia za wybór nowej marki

Izera od początku jest przedstawiana jako marka samochodów rodzinnych. Świadczyć o tym ma m.in. przestronność wnętrza lepsza niż w przypadku innych aut kompaktowych. To efekt dużego rozstawu osi, ustawienia kół na rogach karoserii i przesunięcia kabiny do przodu. Spółka podkreśla, że krajowe elektryki nie będą towarem luksusowym, ale pojazdami w zasięgu możliwości finansowych Polaków. Dziś średnia cena samochodu na rynku to ok. 160 tys. zł i rośnie. Ile polski kierowca jest w stanie zapłacić za Izerę?

– Cena samochodu to ostatnia informacja, jaką ujawnia się przed wejściem auta do salonu sprzedaży - powiedział dziennik.pl Piotr Zaremba, prezes spółki ElectroMobility Poland. - Choćby dlatego, żeby konkurencja nie wiedziała jaka będzie strategia. Nie popełnię błędu i nie zdradzę kwoty. Wewnętrznie pracujemy na złożeniu, że musimy zaoferować samochód, który będzie istotnie tańszy niż samochód o tych samych parametrach naszej konkurencji. Tak, by premia cenowa za wybór nowej marki była zachowana. Oczywiście tej przestrzeni na cenę Izery mamy trochę więcej, kiedy konkurencja podnosi ceny. Naturalnie będzie jej mniej kiedy rywale będą obniżać cenniki. Dbamy jednak o odpowiednią proporcję między ceną Izery, a samochodami innych marek - podkreślił.