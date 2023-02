Reklama

Hyundai podsumował wyniki na Starym Kontynencie i przedstawił strategię na nadchodzące miesiące. Z najnowszych danych wynika, że ubiegły rok na rynku europejskim był dla Koreańczyków rekordowy.

Na drogi wyjechało 518 566 samochodów, co dało firmie udział w rynku UE na poziomie 4,6 proc. W tym samym czasie globalna sprzedaż koncernu przekroczyła 3,94 mln egzemplarzy, a plany na 2023 rok przewidują przekroczenie poziomu 4,32 mln sztuk.

Hyundai rozbił bank w Polsce, rekordy na głównych rynkach

Koreańska firma w 2022 roku poprawiła swoje notowania na wszystkich rynkach G5 w Europie. W Niemczech ze sprzedażą na poziomie ponad 105 tys. sztuk zapewniła sobie 4-procentowy udział w rynku i 3. miejsce wśród samochodów elektrycznych. Do Hiszpanii koncern dostarczył 59,5 tys. samochodów (udział 7,3 proc.), do Francji 44,1 tys. (3,1 proc. rynku), do Wielkiej Brytanii ponad 80,4 tys. (5 proc.) i do Włoszech przeszło 41 tys. (3,1 proc.).

Hyundai także w Polsce może pochwalić się doskonałym wynikiem. Na drogi wyjechało niemal 27 tys. samochodów, co przełożyło się na 5,6-proc. udział w rynku nowych aut. Najpopularniejszymi modelami były Tucson (9197 aut) i i30 (9142 szt.).

Hyundai w Polsce jedzie na prąd, hybrydy i samochody elektryczne przebojem

Co istotne, wśród wszystkich modeli koreańskiej marki, największy wzrost popytu, bo aż 19 proc. dotyczył pojazdów bezemisyjnych, czyli z napędem elektrycznym. Łączny udział w sprzedaży modeli elektrycznych i hybrydowych sięgnął 39,9 proc.

Hyundai inwestuje 54 mld euro, to więcej polski Krajowy Plan Odbudowy

Przedstawiciele marki zapowiadają dalsze “podążanie ścieżką bezemisyjnej mobilności”, co ma oznaczać m.in. to, że do końca 2025 roku w globalnej ofercie Hyundaia aż 44 modele będą dostępne ze zelektryfikowanymi układami napędowymi. Do tego czasu firma chce osiągnąć też roczny poziom sprzedaży elektryków (bateryjnych i wodorowych) przekraczający 670 tys. sztuk i stać się pod tym względem globalnym graczem numer "3".

Na inwestycje w mobilność przyszłości koncern planuje wydać łącznie 47 mld euro, a do 2030 roku kolejne 6,7 mld przeznaczonych zostanie na rozwój ogniw paliwowych. Łącznie to niemal 54 mld euro, czyli więcej niż inwestycje w polski Krajowy Plan Odbudowy.

Nowy Hyundai Kona i Ioniq 6 w Polsce, ale to nie koniec premier w 2023 roku

W nadchodzących miesiącach będziemy świadkami kilku spektakularnych premier rynkowych Hyundaia. Poza zapowiedzianym już elektrycznym modelem Ioniq 6, którego polska premiera miała miejsce pod koniec ubiegłego roku, latem do oferty dołączy najnowsza generacja kompaktowego SUV-a Kona.

Auto pozycjonowane pomiędzy mniejszym Bayonem a większym Tucsonem oferowane będzie w wersjach z napędem spalinowym (silnik benzynowy 1.6 T-GDi/198 KM i do 265 Nm momentu obrotowego), hybrydowym oraz w pełni elektrycznej. O ile dwie pierwsze produkowane są w Korei, o tyle ostatnia powstaje w nowoczesnej fabryce w Czechach.

Nowy Hyundai Kona, dane techniczne

Hyundai Kona/wymiary silnik benzynowy 1.6 T-GDi i hybryda 1.6 Długość 4350 mm Szerokość 1825 mm Wysokość 1580 mm (17-calowe koła) Rozstaw osi 2660 mm Szerokość wnętrza 1402 mm

Ioniq 5 w wersji N i nowy Hyundai Santa Fe w Polsce, do tego trzy tajemnicze nowości

W kolejnych miesiącach spodziewać się możemy debiutu topowego, sportowego wariantu elektrycznego Ioniqa 5, czyli wersji N. Latem do gamy dołączy też najmniejszy w ofercie model i10 po face liftingu. Pewniakiem jest nowa generacja SUV-a Santa Fe. Nazwy następnych trzech samochodów, póki co pozostają tajemnicą.