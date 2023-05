Reklama

Ioniq 6 został zaprojektowany jako streamliner, czyli pojazd z opływowym kształtem zapewniającym zmniejszony opór powietrza. Twórcy mieli inspirować się składami kolei dużych prędkości z lat 30. i 50. XX wieku oraz ich kosmicznie stylizowanymi następcami – pociągami typu bullet. Spoglądali także na auta stworzone w ramach nurtu Streamline Moderne – powstał wtedy Chrysler Airflow, Tatra 603 czy Pontiac Streamliner. Efekt?

Dziś w motoryzacji panuje twarda zasada legii cudzoziemskiej: Kto nie maszeruje, ten ginie. Dlatego bazę techniczną Ioniq 6 stanowi skalowalna platforma E-GMP stworzona z myślą o przyszłych samochodach elektrycznych. Z tej samej architektury korzysta Ioniq 5, niebawem dołączy duży SUV Ioniq 7.

Hyundai Ioniq 6 już w Polsce, jest większy niż Ioniq 5, a jaki styl i wymiary?

Hyundai Ioniq 6 jest jednak dłuższy od "piątki" o ponad 20 cm i dobre 11 cm niższy. Z długością 4885 mm, szerokością 1880 mm, wysokością 1495 mm i z rozstawem osi 2950 mm celuje w takie auta elektryczne jak m.in. Tesla Model 3, Polestar 2 czy BMW i4. Konstruktorzy są szczególnie dumni z niesamowicie aerodynamicznej sylwetki – tę cechę Ioniq 6 odziedziczył po spektakularnym prototypie Prophecy z 2020 r. W modelu seryjnym współczynnik oporu powietrza Cd wynosi 0,21. To najniższy wynik wśród modeli Hyundai. To także najlepsza wartość w klasie. Na rynku lepszy jest tylko Mercedes EQS (0,20).

Hyundai Ioniq 6 to wielka moc i niesamowite przyspieszenie

Architektura E-GMP otworzyła również drogę do stworzenia niemal dowolnych konfiguracji układu napędowego. W Polsce Ioniq 6 jest dostępny wyłącznie z długodystansowym akumulatorem o pojemności 77,4 kWh. Można go połączyć z dwoma układami silników elektrycznych – napędem na tył (RWD, moc 229 KM i 350 Nm) lub na wszystkie koła (AWD). Topowa konfiguracja z parą silników tworzy układ 4x4 i zapewnia aż 325 KM mocy i 605 Nm momentu obrotowego. Ten wariant przyspieszy od 0 km/h do 100 km/h w 5 sekund!

Ioniq 6 ekstremalnie ekonomiczny, zasięg nawet ponad 700 km!

Ekstremalnie opływowy Ioniq 6 ma być też niezwykle ekonomiczny. Hyundai dla modelu z tylnym napędem podaje imponujące 614 km zasięgu. Wiadomo, że dane WLTP rzadko oddają rzeczywistość. Niemniej tłumaczy to ogromny wysiłek, jaki inżynierowie włożyli w projekt nowego auta. W trybie wyłącznie miejskim zasięg przekracza 700 km.

Ioniq 6 błyszczy także ultraszybkim ładowaniem. Samochód pod kablem z prądem stałym DC przyjmuje nawet 239 kW. Stąd już po 15 minutach zasięg rośnie o 351 km. Zwiększenie zapasu energii na 100 km zajmie ledwie 5 min. Ze swoimi parametrami i zasięgiem koreańska nowość z powodzeniem może pełnić rolę jedynego samochodu w rodzinie.

Ioniq 6, czyli wnętrze i wyposażenie

Automatycznie wysuwane klamki licują z powierzchnią nadwozia – klik i drzwi otwierają się szeroko, tylne niemal pod kątem prostym. Można wsiadać. Kierowca o wzroście ok. 186 cm szybko znajdzie wygodne ustawienie do prowadzenia. Pasażerowi podobnej postury siedzącemu w drugim rzędzie od kolan do oparcia fotela zostaje ok. 16 cm luzu. Całkowicie płaska podłoga sprawia, że z tyłu rozsiadasz się niemal jak w kinie – nad głową jest wystarczająco miejsca mimo szybko opadającej linii dachu.

W rogach deski rozdzielczej znalazły się dwa dodatkowe wyświetlacze pokazujące obraz z zewnętrznych kamer zastępujących lusterka boczne. Także pod względem jakości wykonania i zastosowanych materiałów Ioniq 6 odskoczył konkurencji. Przyjemne w dotyku tworzywa sprawiają wrażenie solidnych, klasy premium. Przednie drzwi pozbawiono przycisków, co faktycznie przekłada się na poczucie fantastycznej przestronności. Schowków mamy więcej w porównaniu do IQ5. Podczas przerwy na ładowanie z przednich foteli można zrobić dwie leżanki i odpocząć.

Hyundai Ioniq 6 i przepastny bagażnik, jaka pojemność?

Bagażnik? Klik i siłowniki automatycznie unoszą klapę z wielkim spoilerem. Otwór nie jest specjalnie przyjazny przy pakowaniu, ale możliwości transportowe są zacne. Żeby dosunąć torby do oparć tylnej kanapy trzeba zanurkować głębiej nić do pasa. Kolejny klik, a pokrywa zamyka dostęp do komory o pojemności 401 l. Przedni bagażnik to dodatkowe 45 litrów (14,5 l w wersji 4WD).

Ioniq 6 to najlepsze auto świata 2023! Jak Hyundai prześcignął swoich mistrzów?

I właśnie możliwości napędu elektrycznego wyniesione na nowy poziom, spektakularna stylistyka, funkcjonalność oraz precyzyjne wykonanie koreańskiego modelu sprawiły, że Ioniq 6 zdobył nagrodę główną World Car of the Year i został uznany za najlepszy samochód świata w 2023 roku. Na pobitym polu zostały Kia Niro i BMW X1/iX1. Jednocześnie IQ 6 wjechał na najwyższe podium w dwóch innych kategoriach – jako najlepszy samochód elektryczny (model Hyundaia pokonał BMW i7 i Lucid Air) oraz najładniejszy samochód 2023 (World Car Design of the Year; lepszy niż Land Rover Range Rover i Lucid Air). Sensacyjny hattrick…

– Koreańczycy pokazują, że nie tylko wydali pieniądze na najlepszych nauczycieli, ale że naprawdę bardzo starannie się uczyli i w tej chwili są już lepsi od swoich mistrzów – powiedział dziennik.pl Maciej Pertyński, jedyny polski juror plebiscytu World Car of the Year.

Ioniq 6 kradnie show podczas EV Experience na Torze Modlin

O tym czy Ioniq 6 zasłużył na miano najlepszego auta świata będzie można przekonać się samemu. Niesamowity model Hyundaia pojawi się w stawce 70 aut, które organizatorzy EV Experience udostępnią do testów na Torze Modlin w dniach 26 i 27 maja.

EV Experience to największy w Polsce, otwarty dla publiczności test samochodów elektrycznych. Każdego dnia na pięciu torach zrealizowanych zostanie ponad 1000 jazd testowych. Sekcja sportowo-treningowa ma 1,2 km długości i 22 zakręty. Z kolei cześć treningowa, licząca łącznie 2,4 km, wyposażona w 4 płyty poślizgowe oraz kurtyny wodne o wysokości 2,5 metra, została podzielona na cztery części. Ioniq 6 zadebiutuje tam w topowych wersjach wyposażenia UNIQ, z baterią 77 kWh oraz napędem na wszystkie koła (4WD) lub na 2 koła (2WD).

– Zainteresowanie zeszłoroczną edycją wydarzenia EV Experience, wprost pokazuje, że elektromobilność nie jest rynkową niszą, a tematem, który dosłownie elektryzuje Polaków. Przygotowane aktywności oraz możliwość jazd na torze to unikatowa formuła, którą nie tylko powtórzymy, ale także zwiększamy ich skalę. Już teraz na rynku dostępnych jest 108 modeli samochodów elektrycznych – wynika z katalogu Pojazdów Elektrycznych. Naszą ambicją jest pokazywanie, że elektromobilność już dziś pozwala na bezproblemowe poruszanie się po Polsce. Dlatego zaoferujemy uczestnikom możliwości testowania znakomitej większości z dostępnych aut na rynku – powiedział dziennik.pl Maciej Mazur, dyrektor zarządzający PSPA.

EV Experience na Torze Modlin to aż 70 samochodów do przetestowania!

Światowy samochód 2023 będzie miał doborowe towarzystwo. Grupa BMW udostępni do jazd całą swoją gamę samochodów elektrycznych. Grupa Stellantis pojawi się z takimi modelami jak np. Fiat 500e, Citroen e-C4X czy DS3 E-Tense. Grupa Volkswagen to elektryki marki Porsche, Audi, Volkswagen oraz Cupra. Nie zabraknie też samochodów Tesli, elektrycznych Mustangów czy Subaru Solterra.

– EV Experience to święto elektromobilności. W jednym miejscu zademonstrujemy ponad 70 pojazdów. W zeszłorocznej edycji wydarzenia wzięło udział ponad 2000 gości, którzy mieli do dyspozycji 34 testowe pojazdy elektryczne, za kierownicami których pokonali łącznie ponad 5500 kilometrów w łącznym czasie 27 godzin. W tym roku, bogatsi o doświadczenia z zeszłego roku, zwiększamy liczbę dostępnych samochodów oraz liczbę jazd testowych, która przekroczy 2000 – wyliczył Łukasz Lewandowski, koordynator EV Klub Polska.

Elektryczne samochody dostawcze hitem w Polsce, VW ID. Buzz na EV Experience

– Odwiedzający EV Experience będą mogli osobiście sprawdzić osiągi najnowszych i najszybszych „elektryków” oferowanych w Polsce. Nie zapomnieliśmy również o firmach, które planują wprowadzić do floty zeroemisyjne samochody dostawcze. To najszybciej rozwijający się segment polskiego rynku elektromobilności. W 2022 r. liczba nowo zarejestrowanych w Polsce elektrycznych samochodów użytkowych wzrosła ponad dwukrotnie (o 131 proc. r/r) – wskazał Jan Wiśniewski, dyrektor Centrum Badań i Analiz PSPA.

Odwiedzający strefę e-Cargo na EV Experience mogą liczyć na szereg rynkowych nowości, w tym całą gamę elektrycznych, dostawczych Mercedesów, Volkswagena ID.Buzza czy pojazdy od Foton Motor, marki założonej w 2021 r. (na podstawie umowy zawartej pomiędzy Grupą Zasada a Foton Motor w Makowie Mazowieckim powstał zakład montażowy tych samochodów).

EV Experience 2023 na Torze Modlin - oto kod rabatowy na 50 proc. zniżki na bilety

EV Experience odbędzie się w dniach 26-27 maja 2023 roku na Torze Modlin – zlokalizowanym w Nowym Dworze Mazowieckim (ok. 40 km od Warszawy). Dzień pierwszy przeznaczony jest dla biznesu (26.05 – piątek). Drugi dzień EV Experience (27.05 - sobota) będzie otwarty dla każdego zainteresowanego elektromobilnością.

EV Experience 2023, jak zapisać się na testy samochodów?

By wziąć udział w EV Experience 2023 wystarczy odwiedzić stronę www.evexp.pl i zakupić bilet wstępu. Cena na dzień otwarty (27 maja) to 39 zł (dzieci do lat 16 mają wstęp bezpłatny).

Bilet upoważnia do wejścia na teren EV Experience i udziału w pikniku motoryzacyjnym, jazdach testowych (zapisy w systemie kolejkowym na miejscu wydarzenia), dostępu do wszystkich stref (EXPO, e-CARGO, Mikromobilności), korzystania ze wszystkich atrakcji czy udziału w szkoleniach edukacyjnych. Uczestnicy będą mogli być również świadkami największego w Polsce zlotu samochodów zeroemisyjnych oraz wyścigów kierowców aut elektrycznych.