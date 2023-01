Reklama

Aston Martin DBS pierwszej generacji zadebiutował w 2007 roku i był produkowany przez 11 lat. W 2018 roku zadebiutowała druga generacja modelu, którego styl, muskularna sylwetka i osiągi szybko sprawiły, że zyskał przydomek "Bestia w garniturze". Natomiast debiutująca właśnie specjalna wersja Ultimate to jasny komunikat, że nadchodzi koniec produkcji tego modelu.

Aston Martin DBS 770 Ultimate to najmocniejszy wariant tego modelu w historii, który nie zamierza ukrywać swoich możliwości. Poznamy go na ulicy po zupełnie nowym przednim splitterze, powiększonym wlocie powietrza w pokrywie silnika oraz zmienionym dyfuzorze. Nowe progi wykonane z karbonu obniżają optycznie boki samochodu, które schodzą do linii tylnych kół, co podkreśla elegancką i muskularną sylwetkę.

Aston Martin DBS 770 Ultimate, tylko 2 wersje i 499 egzemplarzy

Reklama

Aston Martin DBS 770 Ultimate będzie dostępny w dwóch wersjach: Coupe i Volante (kabriolet). Produkcję pierwszego ograniczono do 300 sztuk, a kabrioletu do 199 egzemplarzy. W ten sposób na drogi wyjedzie bardzo ekskluzywny, limitowany do 499 sztuk.

Aston Martin DBS 770 Ultimate, V12 i 770 KM pod maską

Brytyjskie superauto jest napędzane w starym, dobrym stylu, który już niedługo będzie zakazany. Pod maską pracuje podwójnie turbodoładowane V12. Sześć rozchylonych po obu stronach pod kątem 60 stopni cylindrów o łącznej pojemności 5,2 litra generuje potężną moc o wartości 770 KM. Żaden Aston Martin DBS w całej historii tego modelu nie dysponował takimi parametrami.

Jeszcze większe wrażenie robi maksymalny moment obrotowy. Inżynierowie zwiększyli maksymalne ciśnienie turbodoładowania o 7 proc. Taka wartość niewiele mówi. Do wyobraźni dużo mocniej przemawia 900 Nm, które jest do pełnej dyspozycji już przy 1800 obr./min. Nad rozdziałem mocy panuje 8-biegowa skrzynia automatyczna zaprojektowane przez firmę ZF.

Zwiększona moc wymagała modyfikacji w różnych obszarach tego ekstremalnego supersamochodu. Inżynierowie zmienili ustawienia zawieszenia oraz układu kierowniczego i przeniesienia napędu. Obręcze kół o średnicy 21 cali są dostępne w trzech kolorach. Z przodu zainstalowano wyczynowe ogumienie Pirelli P Zero o profilu 35, a z tyłu – 30. Pod felgami skrywają się równie potężne, karbonowo-ceramiczne tarczehamulcowe. Doskonałe właściwości jezdne gwarantuje aktywne zawieszenie oraz mechanizm różnicowy o ograniczonym poślizgu (LSD).

Aston Martin DBS 770 Ultimate ma luksusowe wnętrze ze sportowym akcentem

W kabinie DBS 770 Ultimate nie brakuje nowoczesnych akcentów stylistycznych, a także nawiązania do klasyki. Standardowe fotele Sport Plus są wykończone perforowaną i pikowaną skórą semi-anilinową połączoną z Alkantarą. Za dopłatą można zamienić fotele na wyczynowe odpowiedniki sygnowane logo Aston Martin. W ofercie jest wiele różnych opcji wyposażenia wnętrza, które łączą ze sobą wyjątkowe materiały.

Najbardziej wymagający klienci mogą skorzystać z bogatej gamy opcjonalnego wyposażenia Q by Aston Martin. Znajdziemy w niej specjalne malowanie Q z różnymi elementami graficznymi, koła lakierowane pod kolor nadwozia lub dopasowane kolorystycznie do graficznych akcentów, barwione włókno węglowe, wstawki z plecionej skóry w obiciach foteli, wstawki w panelach oraz karbonową kierownicę.

Kontrastowe kolory są połączone z barwnymi szwami i przeszyciami, a na środkowym podłokietniku znajduje się spersonalizowany emblemat z wycinanym laserowo logo DBS 770 Ultimate. Przy kierownicy zainstalowano karbonowe łopatki zmiany biegów. W kabinie nie mogło zabraknąć zestawu plakietek z oznaczeniem numeru egzemplarza z limitowanej serii.

- Kiedy produkcja kultowej generacji modelu dobiega końca, należy uczcić to niezwykłym akcentem. Prowadząc prace nad modelem DBS 770 Ultimate dołożyliśmy wszelkich starań, żeby ostatnia wersja naszego seryjnie produkowanego flagowego modelu była doskonała pod każdym względem. Jest to nie tylko najszybszy i najmocniejszy model DBS w naszej historii, ale dzięki licznym udoskonaleniom układu przeniesienia napędu, układu kierowniczego, zawieszenia i konstrukcji podwozia, jest to także wersja, która idealnie się prowadzi – powiedział Roberto Fedeli, Chief Technology Officer marki Aston Martin.

Aston Martin DBS 770 Ultimate, cała produkcja jest już wyprzedana

Produkcja modelu DBS 770 Ultimate ruszy już w pierwszym kwartale tego roku. Pierwsze dostawy rozpoczną się jeszcze przed końcem roku. To była dobra wiadomość. Zła wiadomość jest taka, że wszystkie egzemplarze znalazły już nabywców. Dlatego wspominanie o cenie brytyjskiego supersamochodu nie ma najmniejszego sensu. Tym bardziej, że oficjalny cennik nie został ujawniony. Rynek wtórny bardzo szybko pokaże, jaka jest realna wartość tego modelu. Śmiemy przypuszczać, że wzrośnie w tempie szybszym niż inflacja.

Aston Martin DBS w filmach o Bondzie

Obie generacje pojawiły się na wielkim ekranie w trzech filmach o Jamesie Bondzie. Najpierw wczesny prototyp DBS wystąpił w Casino Royale, a model produkcyjny pojawił się w filmie Quantum of Solace. DBS drugiej generacji pojawił się na ekranie w filmie Nie czas umierać z 2021 roku prowadzony przez Daniela Craiga.