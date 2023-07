Reklama

Aston Martin Valour to prezent na 110. urodziny brytyjskiej marki. A że lubi ona odwoływać się do symboli, to produkcja nowego modelu zostanie ograniczona tylko do 110 sztuk, które trafią do klientów na całym świecie. Trzeba przyznać, że to doskonały sposób na świętowanie pięknego jubileuszu i przy okazji hołd złożony przez inżynierów Astona Martina dla długiej tradycji budowania przez firmę samochodów sportowych z silnikiem umieszczonym z przodu.

Jak zapewnia Miles Nurnberger, dyrektor ds. projektowania Aston Martin, Valour został zaprojektowany i zbudowany przy użyciu najnowszych technologii, metod i materiałów. Jako takie jest to połączenie podstawowych cech, które zdefiniowały największe modele Aston Martin z silnikiem z przodu. Wspaniały powrót i współczesne arcydzieło, Valour jest najlepszym z przeszłości i teraźniejszości Aston Martina oraz antidotum na samochody, które starają się odizolować kierowców od procesu jazdy. Wypada tu przypomnieć tak genialnych poprzedników, jak wyczynowy RHAM/1 'Muncher' Le Mans z 1980 roku zainspirowany oryginalnym V8 Vantage, czy Twin Supercharged V600 Vantage z lat 90., przez pewien czas będący najpotężniejszym samochodem seryjnym na świecie. W Valourze znajdziemy też odniesienia do superbolidów One-77 oraz zbudowanego tylko w jednym egzemplarzu Victora.

Aston Martin Valour – zorientowany na przyjemność

Aston Martin liczy, że Valour będzie jednym z najbardziej kolekcjonerskich Astonów, zwłaszcza że w dobie powszechnej elektryfikacji stanowi uosobienie wszystkich cech, za które kochamy superauta. Jest też już prawdopodobnie jednym z ostatnich nowych samochodów, pod którego maskę trafi silnik benzynowy V12 i to bez elektrycznego wspomagania. Ta dwunastocylindrowa jednostka o pojemności 5,2 l z podwójnym turbodoładowaniem dysponuje imponującą mocą 715 KM i momentem obrotowym 753 Nm, który przekazywany jest na tylne koła za pośrednictwem 6-biegowej, manualne skrzyni. Aston nie podaje dokładnych osiągów, ale sprint do setki w około 3 s z pewnością nie będzie zaskoczeniem.

Do potencjału silnika dopasowano oczywiście cały układ jezdny. Valour dostał specjalne zaprojektowane dla niego zawieszenie z adaptacyjnymi amortyzatorami, sprężynami i stabilizatorami. Do tego dochodzi m.in. mechaniczny mechanizm różnicowy o ograniczonym uślizgu i odpowiednio skalibrowane systemy kontroli trakcji i stabilności, a ponadto układ hamulcowy z ceramicznymi tarczami o wymiarach 410 mm x 38 mm z przodu i 6-tłoczkowymi zaciskami oraz 360 mm x 32 mm z tyłu z 4-tłoczkowymi zaciskami.

Kierowca ma możliwość wyboru między trybami: Sport, Sport+ i Track, z których każdy ma inne reakcje przepustnicy, zarządzanie momentem obrotowym, a nawet specyficzne brzmienie wydechu.

Valour porusza się na 21-calowych lekkich kutych felgach "Honeycomb", na które nawleczono opony Michelin Pilot Sport S 5 o wymiarach 275/35 R21 z przodu i 325/30 R21 z tyłu.

Aston Martin Valour – ponadczasowy styl

Design tego wyjątkowego Astona stanowi genialne połączenie klasyki inspirowanej kultowym V8 Vintage z lat 70. ub. wieku z nowoczesnością. Nadwozie wykonano w całości z włókna węglowego. Uwagę zwraca duży powietrza na masce i podwójne kanały NACA, zapewniające wystarczającą wentylację dla podwójnie turbodoładowanego V12. Okrągłe ledowe reflektory wkomponowano w agresywny pas przedni z potężnym spiltterem, a aerodynamikę auta poprawiają odpowiednio ukształtowane wloty powietrza na błotnikach, listwy progowe, a także dyfuzor. W stylistyce ledowowego pasa świetlnego z tyłu można dojrzeć podobieństwa do hiperauta Valkyrie. Ciekawostka: układ wydechowy z trzema końcówkami wykonany jest ze stali nierdzewnej o grubościach ścianek mniejszej niż 1 mm, co pozwala oszczędzić nawet 7 kg masy w porównaniu z tradycyjnym wydechem, a jednocześnie generuje wspaniałe, ciężkie brzmienie – zapewnia Aston Martin.

Aston Martin Valour – luksus w każdym detalu

Do wykończenia dwuosobowego wnętrza użyto materiałów najwyższej jakości. Aluminium, tytan, drewno i włókno węglowe dominują w kabinie, a np. tweedowe wełniane wstawki na siedzeniach to nawiązanie modelu DBR1 Aston Martin z 1959 roku nagrodzonego w Le Mans. Fotele mają lekką konstrukcję z włókna węglowego. Użyto go również do paneli drzwiowych, krat otworów wentylacyjnych, konsoli środkowej i tunelu transmisyjnego.

Dział Q by Aston Martin pozwoli zresztą na pełną personalizację auta, która obejmie zarówno wygląd nadwozia, jak i wnętrza, w tym detale z włókna węglowego Mokume lub wybór tweedowych i kaszmirowych tkanin Johnsons of Elgin na siedzenia i podsufitkę.

Aston Martin Valour – dla 110 wybrańców

Jak wspominaliśmy, produkcja modelu zostanie ograniczona do tylko 110 egzemplarzy i rozpocznie się w siedzibie marki w Gaydon w trzecim kwartale tego roku, a dostawy kilka tygodni później. Prognozowana cena Valoura to minimum milion funtów (ponad 5 mln zł) za sztukę, choć można oczekiwać, że klienci chętnie dołożą grosza za liczne indywidualne dodatki. Czasami przecież cena nie gra roli, zwłaszcza w przypadku dzieł sztuki…