Światła to pięta achillesowa samochodów na polskich drogach. Aż 98 proc. kierowców doświadcza oślepiania przez inne auta, a 40 proc. skarży się, że ich światła świecą źle lub za słabo – ostrzega Instytutu Transportu Samochodowego. A jako najpoważniejsze źródło tych problemów eksperci wskazują nielegalne zamienniki żarówek zakładane do reflektorów (70 proc. badanych).

Kierowcy oślepiają nie tylko siebie nawzajem, ale też pieszych i rowerzystów. Z badań ITS wynika również, że ok. 20 proc. reflektorów/żarówek jest wadliwych i powinno być niezwłocznie wymienionych. A jedynie 30 proc. pojazdów – spośród wszystkich poruszających się po drogach – ma dobrze lub akceptowalnie ustawione światła.

– Problem nabiera szczególnego znaczenia właśnie teraz, w porze jesienno-zimowej, gdy zmrok zapada wcześniej a widoczność jest utrudniona również w ciągu dnia m.in. za sprawą niesprzyjających warunków atmosferycznych – powiedział dziennik.pl Marcin Ślęzak, dyrektor ITS. – Sprawne światła są gwarantem bezpieczeństwa na drodze. Minimalizują ryzyko wypadku drogowego, gdyż te najtragiczniejsze w skutkach mają miejsce najczęściej na drogach nieoświetlonych w porze nocnej – to właśnie tam ryzyko wypadku śmiertelnego z pieszym jest 12-krotnie większe niż za dnia. Stąd na jakość oświetlenia pojazdów od lat zwracają uwagę także policjanci ruchu drogowego – zauważył.

Ekspert ITS podkreślił jednocześnie, że prawidłowe działanie świateł jest uwarunkowane, poza ich ogólnym stanem technicznym, właściwym ustawieniem ich wysokości, poprawnym rozkładem granicy światła i cienia oraz natężeniem emitowanego światła.

Światła w samochodzie i retrofity, czyli nielegalne LED-y zamiast żarówek

Co istotne, problem kiepskiego oświetlenia dotyczy nie tylko starszych aut. Także w nowych samochodach może okazać się, że światła zapewniają oświetlenie na minimalnym poziomie określonym przepisami. Przy mało precyzyjnym układzie poziomowania i nisko zamocowanych reflektorach może to być zaledwie 20 m. To częsta przypadłość w wielu pojazdach ciężarowych i autobusach, nieobca także autom osobowym. Stąd wielu kierowców, w tym zawodowych, decyduje się na "ulepszenie" oświetlenia i instaluje zamienniki żarówek halogenowych wykonanych w technologii LED - tzw. retrofity.

– Montaż LED-ów jako zamienników żarówek reflektorowych jest w Polsce nielegalny. Trzeba też wiedzieć, że tylko niektóre produkty i to w połączeniu z konkretnym reflektorem poprawiają widoczność drogi, nie oślepiając przy tym innych kierowców – przestrzegł dr inż. Tomasz Targosiński z Instytutu Transportu Samochodowego. – Jednak nie da się tego sprawdzić ani wzrokiem, ani przyrządem stosowanym do ustawiania świateł. Na dodatek subiektywne odczucia zwykle są mylące, ponieważ wielu kierowców, a nawet diagnostów myśli, że skoro granica światła i cienia jest wyraźna, to światła są dobre. Tak jednak nie jest. Nie tylko kształt i wyrazistość granicy ma tu znaczenie, ale natężenie oświetlenia, a ściślej jego rozkład w całej wiązce. Granica może być bowiem wyraźna, mimo to światła nad nią jest o wiele za dużo, dlatego większość zamienników oślepia – wyjaśnił.

Światła do kontroli, akcja na polskich drogach

Dlatego Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, Instytut Transportu Samochodowego, Krajowa Rada BRD, Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Motoryzacji, Polski Związek Motorowy oraz DEKRA we współpracy z Polską Izbą Stacji Kontroli Pojazdów już siódmy raz prowadzą ogólnopolską akcję "Twoje światła - Nasze bezpieczeństwo", której celem jest uświadomienie polskim kierowcom jak ważne jest prawidłowe ustawienie oświetlenia.

– Jesienią i zimą zmrok zapada już około godziny 16. O tej porze ruch na drogach jest całkiem spory, więc oślepiające reflektory czy źle ustawione światła stają się jeszcze bardziej niebezpieczne – powiedział dziennik.pl komisarz Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. – Mamy tego świadomość, dlatego też akcję "Twoje światła - Nasze bezpieczeństwo" nieprzypadkowo organizujemy w tych miesiącach, kiedy to odpowiednie oświetlenie ma dla kierowców największe znaczenie – dodał i przypomniał, że w Polsce obowiązuje jazda na światłach mijania przez całą dobę.

Mandat do 3 tys. zł za światła? Policja zatrzyma też dowód rejestracyjny

– Za niedopełnienie tego obowiązku w ciągu dnia grozi mandat w wysokości 100 zł i 2 punkty karne. Niewłączenie właściwych świateł po zmroku (od zmierzchu do świtu), to już 6 punktów i 300 zł mandatu – przestrzegł policjant.

Na tym jednak nie koniec, ponieważ - jak zaznaczył - wszystko zależy od konkretnych okoliczności.

– Jeśli światła posiadają poważne uszkodzenia, bądź usterki niemożliwe do usunięcia na miejscu kontroli policjant zatrzyma dowód rejestracyjny pojazdu i może nałożyć mandat karny w wysokości do 3 tys. zł – wyliczył przedstawiciel KGP.

Odzyskanie dowodu rejestracyjnego i powrót auta na drogi nastąpi po usunięciu usterki i uzyskaniu pozytywnego wyniku badania technicznego.

Policja sprawdzi światła samochodowe, diagności zweryfikują (lista stacji kontroli pojazdów)

I właśnie 20 i 22 października, 5 i 19 listopada oraz 3 grudnia kierowcy mogą bezpłatnie sprawdzić oświetlenie w swoich pojazdach. Do akcji przyłączyło się ok. 1350 stacji kontroli pojazdów w całej Polsce. Diagności zweryfikują m.in. stan lamp czy poprawne działanie żarówek.