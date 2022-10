Jeep Avenger to nowa krew na rynku tak modnych obecnie miejskich SUV-ów. Amerykanie szacują, że w 2023 roku segment B-SUV osiągnie roczną sprzedaż na poziomie 2,2 mln sztuk, czyli jeden na pięć samochodów sprzedawanych w Europie będzie należał do tego rodzaju aut. Avenger z 4-metrową karoserią będzie o 16 cm krótszy i tańszy od modelu Renegade, stąd ma poważne szanse zdobyć jak najwięcej z tego tortu.

Polska odegra w tym planie szczególnie ważną rolę. Avenger jako pierwszy z trojaczków koncernu Stellantis będzie produkowany w Tychach. Po nim pojawi się Fiat, a następnie Alfa Romeo nazywana przez Włochów w wewnętrznych dokumentach KID (ang. dzieciak).

Jeep Avenger to pierwszy samochód elektryczny produkowany w Polsce

Jeep Avenger rusza zdobywać świat samochodów elektrycznych z charakterystycznym siedmioszczelinowym grillem "na twarzy" i dwukolorowym czarno-żółtym nadwoziem (są też inne kombinacje kolorystyczne). Solidne nielakierowane osłony przy nadprożach plus trapezoidalne nadkola sprawiają, że nie wyprze się amerykańskiej rodziny. Z tyłu Jeep sięga do wojskowych korzeni – lampy są inspirowane klasycznymi, militarnymi kanistrami na paliwo ze wzorem X. Atletyczna sylwetka stoi szeroko na 18-calowych kołach z diamentowym wykończeniem i oponami o średnicy 690 mm.

Proporcje są charakterystyczne dla najnowszych modeli Jeepa – nowicjusz przypomina pomniejszonego o cztery klasy największego Grand Cherokee. Tylne drzwi wyglądają jakby nie miały klamki, ta sztuczka stylistyczna była możliwa dzięki ukryciu jej w czarnej ramie okna.

Jeep Avenger tylko z fabryki w Tychach, a jaka moc i zasięg?

Jeep Avenger pod kanciastą karoserią skrywa najnowsze pomysły inżynierów. 400-voltowy elektryczny układ napędowy drugiej generacji jest pierwszym, który został wprowadzony na rynek przez Emotors, spółkę joint venture Stellantis i Nidec Leroy-Somer Holding. Kierowca ma do dyspozycji 115 kW mocy odpowiadającej 156 KM oraz 260 Nm maksymalnego momentu obrotowego.

Nowy akumulator o pojemności 54 kWh, również produkowany przez Stellantis, oferuje wysoką gęstość energii i doskonały stosunek energii nominalnej do użytkowej. Inżynierowie zapewniają o jego trwałości, czego mają dowodzić ponad 2 mln km testów. Pakiet akumulatorów składa się z 17 modułów i 102 ogniw litowo-jonowych NMC 811, oferując 400 km zasięgu w cyklu mieszanym (WLTP), który w cyklu miejskim zwiększa się do 550 km. To już wydajność na poziomie takich modeli jak świetny IONIQ 5.

Avenger będzie dostępny zarówno w wariancie BEV (100 proc. elektryczny) jak i MHEV czyli tzw. miękka hybryda.

Jeep Avenger zwiększa zasięg w 3 minuty pod ładowarką

Ładowanie? Korzystając z szybkiego ładowania prądem stałym 100 kW na publicznych stacjach, wystarczą 3 minuty, aby uzupełnić energię wystarczającą na 30 km jazdy; lub 24 minuty, aby naładować akumulatory od 20 do 80 proc.

30 km zasięgu w 3 minuty nie robi wrażenia? Przeciwnie, to ma sens. Europejscy kierowcy dziennie przejeżdżają średnio właśnie 30 km. Stąd można zakładać, że użytkowanie elektrycznego Avengera będzie możliwe przez wiele dni do kolejnego ładowania. A w domu czy na firmowym miejscu parkingowym przy użyciu ładowarki Wallbox z prądem zmiennym 11 kW ładowanie akumulatora od 0 do 100 proc. potrwa ok. 5,5 godziny.

Jeep Avenger, dzielność w terenie

Avenger jest pierwszym modelem Jeepa z napędem na przednią oś, wyposażonym w standardzie w systemy zarządzania trakcją (Selec Terrain) i kontroli zjazdu (Hill Descent Control). Do tego są jeszcze krótkie zwisy, najlepszy w klasie prześwit (200 mm) i znakomite wartości kątów natarcia (20°), rampowego (20°) i zejścia (32°). Z takim potencjałem nowicjusz ma zawstydzić nawet większego Jeepa Renagede i to z układem 4x4.

System zarzadzania trakcją Selec Terrain oferuje sześć trybów: Normal do codziennej jazdy; Eco zwiększający zasięg; Sport nastawiony na emocje; Snow (śnieg) zapewniający maksymalną trakcję na oblodzonych drogach lub szlakach; Mud (błoto) pilnujący trakcji podczas jazdy po śliskiej błotnistej nawierzchni; oraz Sand (piasek) ograniczający ryzyko utknięcia na piaszczystym podłożu.

Jeep Avenger ma być odporny na szkody parkingowe czy stłuczki w korkach. Stąd reflektory osadzono wysoko nad strefą ryzyka. Z kolei osłony nadwozia wykonano z tworzywa, które po zarysowaniu maskuje uszkodzenia. Drzwi chronią grube osłony.

Jeep to legenda bezdroży, dlatego dodatkowy silnik przy drugiej osi zadba o kontynuację tego wizerunku. Taki Avenger z elektrycznym napędem 4x4, wyższą mocą i większym momentem obrotowym swoim talentem w terenie zaskoczy większość modeli SUV.

Jeep Avenger, wnętrze, wyposażenie i pojemność bagażnika

W kabinie panuje minimalizm. Mistrzem pierwszego wrażenia jest 10,25-calowy wyświetlacz dotykowy na środku prostego kokpitu przypominającego poziomą belkę z nawiewami. Stacja multimedialna Uconnect swoją grafiką i logiką obsługi przypomina smartfon, dzięki temu łatwo połapać się w funkcjach. Ponadto, system jest bezprzewodowo kompatybilny z aplikacjami Android Auto i Apple Car Play. System Uconnect ma również wbudowaną nawigację TomTom z ulepszonym rozpoznawaniem naturalnego głosu oraz aktualizacje over-the-air.

Na pokładzie przewidziano regulowane elektrycznie skórzane fotele z funkcją masażu, wielokolorowe oświetlenie ambientowe czy szeroki otwierany dach. Avenger błyszczy też przeróżnymi schowkami i skrytkami – w sumie ich pojemność to aż 34 l (konkurenci zapewniają średnio o połowę mniej miejsca). Między przednimi fotelami jest konsola, którą w razie potrzeby można przesuwać lub nawet wyjąć.

Avenger zapewnia bagażnik o pojemności 380 l. Jego funkcjonalność podnosi nisko prowadzony próg załadunku (720 mm), otwór szeroki na ponad metr i automatycznie sterowana klapa bagażnika.

Jeep Avenger wjeżdża na polski rynek, ale bez silnika benzynowego, produkcja w Tychach

Elektryczny Jeep Avenger na rynku debiutuje w wersji premierowej Launch Edition. W Polsce będzie dostępny już w listopadzie. Ta ekskluzywna odmiana będzie też oferowana z silnikiem benzynowym turbo, ale tylko we Włoszech i Hiszpanii.

Jeep Avenger Launch Edition to dwukolorowe nadwozie – Sun z dachem Volcano lub Granite z dachem Volcano – lub jednokolorowy lakier Volcano. Ponadto ma przyciemniane szyby, 18-calowe felgi aluminiowe, przednie i tylne światła full LED. Wnętrze obejmuje wielokolorowe oświetlenie ambientowe i żółte detale deski rozdzielczej; podgrzewane czarne fotele premium z żółtymi akcentami, podgrzewaną przednią szybę, nakładkę na konsolę centralną, podłogę bagażnika z regulacją wysokości i sterowaną elektrycznie klapę bagażnika.

Wyposażenie obejmuje też system multimedialny Uconnect 10 z ekranem o przekątnej 10,25 cala, w pełni cyfrowy panel wskaźników 10,25 cala, bezprzewodowy system Apple CarPlay/Android Auto oraz bezprzewodową ładowarkę do smartfonów.

Wyłącznie w elektrycznej wersji nowy Avenger Launch Edition jest wyposażony w aktywne systemy wspomagania kierowcy ADAS poziomu 2, które pozwalają kierowcy w sposób całkowicie autonomiczny utrzymywać prędkość, odległość od poprzedzającego samochodu oraz środek pasa ruchu. Dzięki autonomicznej jeździe na poziomie 2, za sprawą systemu Traffic Jam Assist możliwa jest niemal autonomiczna jazda w ruchu ulicznym.

Standard Launch Edition obejmuje także światła ambientowe, automatyczną klimatyzację, system Blind Spot, automatycznie ściemniające się lusterko wsteczne, elektrycznie składane i podgrzewane lusterka boczne, elektrycznie otwieraną klapę bagażnika, czujniki parkowania 360° z kamerą z widokiem z lotu ptaka oraz kabel do ładowania na publicznych stacjach.