Reklama

Jeep Avenger już powstaje w Tychach. Śląski zakład Stellantis jest jedyną fabryką, z której wyjeżdzą ten samochód. Nowy SUV na polskim rynku początkowo miał być oferowany wyłącznie jako samochód elektryczny. Jednak nastąpił zaskakujący zwrot akcji…

– Przekonaliśmy centralę, że Polska jeszcze nie jest gotowa na 100-procentową elektromobilność i udało się. Jeep Avenger będzie dostępny z silnikiem benzynowym 1.2 Turbo – powiedział Janusz Ellert, szef marki Jeep w Polsce. – Tym samym model spalinowy pojawi się na trzech rynkach – we Włoszech, Hiszpanii i teraz także Polsce – dodał.

Jeep Avenger z silnikiem spalinowym już w Polsce, szybciej niż elektryczny

Jeep Avenger z silnikiem benzynowym w polskiej ofercie pojawi się szybciej niż wariant elektryczny. Spalinowa wersja wejdzie do sprzedaży już w kwietniu 2023 roku. I może okazać się prawdziwym hitem! Od odminy na prąd jest tańszy o ponad 74 tys. zł. Oto szczegóły…

Reklama

Jeep Avenger, co to za samochód?

Avenger rusza zdobywać świat z charakterystycznym siedmioszczelinowym grillem "na twarzy". Solidne nielakierowane osłony przy nadprożach plus trapezoidalne nadkola sprawiają, że nie wyprze się amerykańskiej rodziny. Z tyłu Jeep sięga do wojskowych korzeni – lampy są inspirowane klasycznymi, militarnymi kanistrami na paliwo ze wzorem X. Atletyczna sylwetka stoi szeroko na 18-calowych kołach z diamentowym wykończeniem i oponami o średnicy 690 mm.

Proporcje są charakterystyczne dla najnowszych modeli Jeepa – Avenger przypomina pomniejszonego o cztery klasy największego Grand Cherokee. Tylne drzwi wyglądają jakby nie miały klamki, ta sztuczka stylistyczna była możliwa dzięki ukryciu jej w czarnej ramie okna. Przetłoczenia boczne nawiązują do linii wojskowego Willisa MB. Projektanci Jeepa postarali się też o… chłopca obserwującego gwiazdy przez lunetę (foto). Ten subtelny rysunek odkryliśmy na dole przedniej szyby. Producent ukrywanie takich drobiazgów określa mianem "poszukiwanie wielkanocnych jajek" - dzięki temu kierowca w miarę poznawania auta odnajduje kolejne niespodzianki. I cieszy się z nich jak dziecko, a przynajmniej nam to sprawiło frajdę...

Jeep Avenger, wnętrze, wyposażenie i pojemność bagażnika

W kabinie panuje minimalizm. Za kierownicą siedzi się wygodnie. Mistrzem pierwszego wrażenia jest 10,25-calowy wyświetlacz dotykowy na środku prostego kokpitu przypominającego poziomą belkę z nawiewami. Stacja multimedialna Uconnect swoją grafiką i logiką obsługi przypomina smartfon, dzięki temu łatwo połapać się w funkcjach. Ponadto, system jest bezprzewodowo kompatybilny z aplikacjami Android Auto i Apple Car Play. System Uconnect ma również wbudowaną nawigację TomTom z ulepszonym rozpoznawaniem naturalnego głosu oraz aktualizacje over-the-air.

Na pokładzie przewidziano też regulowane elektrycznie skórzane fotele z funkcją masażu, wielokolorowe oświetlenie ambientowe czy szeroki otwierany dach. Avenger błyszczy również przeróżnymi skrytkami – w sumie ich pojemność to aż 34 l (konkurenci zapewniają średnio o połowę mniej miejsca). Między przednimi fotelami jest konsola z trzema schowkami, ładowarką indukcyjną i portami USB – całość przykrywa składana w harmonijkę magnetyczna roletka.

Avenger w wersji spalinowej zapewnia bagażnik o pojemności 380 litrów (355 l model elektryczny). Ktoś policzył, że zmieści się tam 2224 gumowych kaczek. Skąd taki pomysł? W USA fani Jeepa widząc niezwykły model tej marki (np. po modyfikacjach) w uznaniu dla rozmachu zostawiają jego kierowcy żółtą gumową kaczkę. Funkcjonalność kufra podnosi nisko prowadzony próg załadunku (720 mm), otwór szeroki na ponad metr i automatycznie sterowana klapa.

Jeep Avenger ma być odporny na szkody parkingowe czy stłuczki w korkach. Stąd reflektory osadzono wysoko nad strefą ryzyka. Z kolei osłony nadwozia wykonano z tworzywa, które po zarysowaniu maskuje uszkodzenia. Drzwi chronią grube osłony.

Jeep Avenger z silnikiem benzynowym 1.2 Turbo, jakie osiągi i spalanie?

Jeep Avenger w wersji spalinowej dostał produkowaną w Tychach trzycylindrową jednostkę benzynową 1.2 Turbo o mocy 100 KM (205 Nm) połączoną z sześciobiegową skrzynią manualną. Producent deklaruje, że taki model od 0 do 100 km/h przyspieszy w 10,6 sekundy. Prędkość maksymalna – 184 km/h. Zużycie benzyny ma wynosić 5,5 l/100 km.

Jeep Avenger elektryczny, jaki zasięg i akumulator?

Mocniejszy i szybszy jest elektryczny Avenger, który pod kanciastą karoserią skrywa najnowsze pomysły inżynierów. 400-voltowy elektryczny układ napędowy drugiej generacji jest pierwszym, który został wprowadzony na rynek przez Emotors, spółkę joint venture Stellantis i Nidec Leroy-Somer Holding. Kierowca ma do dyspozycji 115 kW mocy odpowiadającej 156 KM oraz 260 Nm maksymalnego momentu obrotowego. Nowy akumulator o pojemności 54 kWh, również produkowany przez Stellantis, oferuje wysoką gęstość energii i doskonały stosunek energii nominalnej do użytkowej. Inżynierowie zapewniają o jego trwałości, czego mają dowodzić ponad 2 mln km testów. Pakiet akumulatorów składa się z 17 modułów i 102 ogniw litowo-jonowych NMC 811, oferując 400 km zasięgu w cyklu mieszanym (WLTP), który w cyklu miejskim zwiększa się do 550 km. To już wydajność na poziomie takich modeli jak świetny IONIQ 5.

Reklama

Jeep Avenger zwiększa zasięg w 3 minuty pod ładowarką

Ładowanie? Korzystając z szybkiego ładowania prądem stałym 100 kW na publicznych stacjach, wystarczą 3 minuty, aby uzupełnić energię wystarczającą na 30 km jazdy; lub 24 minuty, aby naładować akumulatory od 20 do 80 proc. 30 km zasięgu w 3 minuty nie robi wrażenia? Przeciwnie, to ma sens. Europejscy kierowcy dziennie przejeżdżają średnio właśnie 30 km. Stąd można zakładać, że użytkowanie elektrycznego Avengera będzie możliwe przez wiele dni do kolejnego ładowania. A w domu czy na firmowym miejscu parkingowym przy użyciu ładowarki Wallbox z prądem zmiennym 11 kW ładowanie akumulatora od 0 do 100 proc. potrwa ok. 5,5 godziny.

Jeep Avenger, dzielność w terenie i sześć trybów jazdy

Avenger jest pierwszym modelem Jeepa z napędem na przednią oś, wyposażonym w standardzie w systemy zarządzania trakcją (Selec Terrain) i kontroli zjazdu (Hill Descent Control). Do tego są jeszcze krótkie zwisy, najlepszy w klasie prześwit (200 mm) i znakomite wartości kątów natarcia (20°), rampowego (20°) i zejścia (32° BEV; 35° spalinowy). Z takim potencjałem nowicjusz ma zawstydzić nawet większego Jeepa Renagede i to z układem 4x4.

System zarzadzania trakcją Selec Terrain oferuje sześć trybów: Normal do codziennej jazdy; Eco zwiększający zasięg; Sport nastawiony na emocje; Snow (śnieg) zapewniający maksymalną trakcję na oblodzonych drogach lub szlakach; Mud (błoto) pilnujący trakcji podczas jazdy po śliskiej błotnistej nawierzchni; oraz Sand (piasek) ograniczający ryzyko utknięcia na piaszczystym podłożu.

Jeep Avenger benzynowy tańszy o 74 tys. zł, ceny w Polsce, cztery wersje wyposażenia

Jeep Avenger jest dostępny w czterech wersjach wyposażenia: bazowej Avenger, Longitude, Altitude i Summit. Do tego jest 7 kolorów nadwozia i maksymalnie 5 pakietów umożliwiających dodatkowe spersonalizowanie auta.

Najtańszy Jeep Avenger oferuje 16-calowe czarne felgi i reflektory LED. Lista obejmuje także tempomat i asystenta pasa ruchu (Lane Keeping Assist), radio z 10,25-calowym ekranem dotykowym i 7-calowy cyfrowy zestaw wskaźników, klimatyzację automatyczną, system kontroli zjazdu (Hill Descent Control), system zarządzania trakcją (Selec Terrain), aktywny system hamowania awaryjnego z funkcją wykrywania pieszych i rowerzystów oraz całą gamę usług online. Samochód z silnikiem benzynowym 1.2 Turbo kosztuje 99 900 zł. Model elektryczny od 174 000 zł.

Jeep Avenger Longitude oferuje dodatkowo 16-calowe felgi aluminiowe, elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka boczne, klamki drzwi w kolorze nadwozia, szare osłony w zderzakach i tylne czujniki parkowania. System kontroli zjazdu (Hill Descent Control) i system zarządzania trakcją (Selec-Terrain) gwarantują możliwości terenowe. Taki model z silnikiem spalinowym kosztuje od 109 000 zł. Napęd elektryczny to już 181 300 zł.

Jeep Avenger Altitude oferuje 17-calowe felgi aluminiowe, srebrne osłony w zderzakach oraz fotele pokryte materiałową i winylową tapicerką klasy premium. Tylne czujniki parkowania, 10,25-calowy cyfrowy zestaw wskaźników, elektrycznie otwierana ruchem stopy klapa bagażnika i system bezkluczykowy Passive Entry należą do wyposażenia oferowanego w standardzie. Cena? Taki SUV z silnikiem benzynowym 1.2 Turbo to wydatek 118 300 zł. Model elektryczny startuje od 191 100 zł.

Topowy Jeep Avenger Summit oferuje 18-calowe felgi aluminiowe, reflektory i światła tylne full LED, otwieraną elektrycznie bez użycia rąk klapę bagażnika i system bezkluczykowy Passive Entry. We wnętrzu kolorowe oświetlenie ambientowe, żółty pas deski rozdzielczej i bezprzewodowa ładowarka. Wersja wyposażenia Summit oferuje najnowocześniejszą technologię z drugim poziomem autonomicznej jazdy, czujnikami parkowania 360° i tylną kamerą z widokiem z lotu ptaka (drone view). Najbogatszy model kosztuje z napędem benzynowym 1.2 turbo kosztuje od 132 200 zł. Wariant elektryczny - od 205 700 zł.

Jeep Avenger z silnikiem spalinowym i napędem elektrycznym, ceny

Jeep Avenger Wersja Avenger Longitude Altitude Summit Silnik benzynowy 1.2 T3 100 KM / 205 Nm, napęd na przednie koła, skrzynia manualna 6-biegowa 99 900 zł 109 000 118 300 132 300 Napęd elektryczny, akumulator 54 kWh, silnik 156 KM/260 Nm, napęd na przednie koła, skrzynia ePowertrain 174 000 181 300 191 100 205 700

Jeep Avenger (spalinowy i elektryczny - różnice) dane techniczne, wymiary, pojemność bagażnika

Silnik R3-turbo benz. Silnik elektryczny Pojemność 1199 cm³ - Moc maks. 74 kW (100 KM)/5500 obr./min 115 kW (156 KM) Maks. moment obrotowy 205 Nm/1750 obr./min 260 Nm Napęd na koła przednie na koła przednie Skrzynia biegów manualna, 6-biegowa 1-biegowa Masa własna 1182 kg 1536 kg Prędkość maks. 184 km/h 150 km/h Przyspieszenie, 0–100 km/h 10,6 s 9 s Średnie zużycie paliwa/energii (WLTP) 5,6 l 15,3–15,9 kWh Akumulator trakcyjny - 54 kWh (brutto) 51 kWh (netto) Zasięg elektryczny WLTP - mieszany do 404 km, miejski do 550 km Długość/szerokość/wysokość 4084/1776/1534 mm 4084/1776/1528 mm Rozstaw osi 2557 mm 2562 mm Pojemność bagażnika 380 l 355 l Kąt natarcia/zejścia/rampowy 20° / 35° / 20° 20° / 32° / 20°

Jeep Avenger i produkcja wyłącznie w Tychach, co 50 sekund nowy samochód

Fabryka w Tychach została wybudowana w latach 1972-1975 i zajmuje ponad 2,4 mln m2 powierzchni, z czego na hale produkcyjne i budynki usługowe przypada 0,5 mln m2. Przekształcenie zwojów blachy w gotowy samochód trwa około 12 godzin technologicznych, a praktycznie co 50 sekund zjeżdża z linii montażowych jeden samochód. Od uruchomienia produkcji w 1975 roku zakład w Tychach opuściło ponad 12,5 mln samochodów.

Tyska fabryka realizuje pełny cykl produkcyjny oparty o pracę czterech wydziałów: tłoczni – zarządzanej od 1998 roku przez zewnętrznego dostawcę; spawalni – która może poszczycić się 99,5 proc. automatyzacją dzięki 921 robotom pracującym na linii; lakierni – również zautomatyzowanej w ponad 90 proc.; oraz montażu obejmującego linie produkcyjne.

Jeep Avenger pierwszy z trojaczków, w drodze nowy Fiat i Alfa Romeo KID

Avenger jako pierwszy z trojaczków koncernu Stellantis jest produkowany w Tychach. Po nim pojawi się Fiat, a następnie Alfa Romeo nazywana przez Włochów w wewnętrznych dokumentach KID (ang. dzieciak). We wdrożenie platformy nowych modeli B-SUV (Jeep Avenger, Fiat i Alfa Romeo) w śląskiej fabryce zainwestowano znaczące kwoty. Nieoficjalnie mówi się o 2 mld euro.