Nowy Jeep Wagoneer S to pierwszy SUV na nowej platformie STLA Large

Jeep Wagoneer S jako pierwszy dostąpi zaszczytu wykorzystania nowej platformy STLA Large stworzonej specjalnie z myślą o nowej generacji dużych samochodów koncernu Stellantis. Architektura jest niezwykle skalowalna, dzięki temu można na niej budować crossovery, SUV-y oraz sedany czy sportowe modele segmentu D i E. Wszystkie o długości od 4,76 m do 5,13 m, z rozstawem osi od 2,87 m do ponad 3 m i prześwitem od 14 do 28,8 cm.

Co ciekawe, konstrukcję pomyślano tak, by stosować w niej napęd elektryczny, hybrydowy albo silnik spalinowy montowany wzdłużnie lub poprzecznie. W zależności od potrzeby auta mogą być tylnonapędowe, przednionapędowe albo z układem 4x4.

Zasięg nawet 800 km, przyspieszenie od 0 do 100 km w 2 sekundy

STLA Large w konfiguracji pod samochód elektryczny ma potencjał do przenoszenia mocy przewyższającej każdy silnik V8 z logo Hellcat. Stąd inżynierowie zapowiadają przyspieszenie od 0 do 100 km/h na poziomie 2 sekund. Początkowo będą stosowane akumulatory o pojemności od 85 kWh do 118 kWh. Maksymalny zasięg to nawet 800 km w przypadku sedanów. Przewidziano też możliwość ładowania prądem o napięciu 400 V i 800 V – druga opcja pozwoli na uzupełnienie energii z szybkością 4,5 kWh na minutę.

Jeep Wagoneer S jest pierwszy, Alfa Romeo Giulia będzie miała elektrycznego następcę. Będzie osiem nowych modeli

Poza Jeepem nową platformę wykorzysta Alfa Romeo (Giulia będzie miała elektrycznego następcę), Maserati (nowy SUV Levante zostanie elektrykiem), Chrysler i Dodge. Łącznie od tych pięciu marek w latach 2024-2026 dostaniemy aż osiem nowych modeli opartych na platformie STLA Large. Pierwszą premierą będzie właśnie Jeep Wagoneer S. Czym amerykański SUV chce do siebie przekonać kierowców?

Nowy Jeep Wagoneer S wygląda świetnie

Z pewnością rozmachem sylwetki. Elektryczny Jeep Wagoneer S z charakterystycznym siedmioszczelinowym grillem z podświetleniem LED wygląda świetnie. Solidne nielakierowane osłony przy nadprożach plus trapezoidalne nadkola sprawiają, że nie wyprze się amerykańskiej rodziny. Nadwozie o długości ok. 5 m zaoferuje przestronność i komfort podróży przynajmniej na poziomie Grand Cherokee.

Wagoneer S przypomina SUV-a coupe z wielkim spoilerem dachowym, stąd może szczycić dopracowaną aerodynamiką. Tu każdy element pełni ważną funkcję w osiągnięciu opływowej linii. W końcu jedną z największych przeszkód w walce o elektryczny zasięg jest opór powietrza. Na jego przezwyciężenie typowy EV poświęca niemal 2/3 energii. Redukcja Cx o zaledwie 0,01 zwiększa zasięg e-auta o około 2,5 proc. Elektryczny Jeep powinien mieć znacznie łatwiej.

Nowy Jeep Wagoneer S - moc 600 KM, zasięg 650 km, przyspieszenie jak w motocyklu

Jeep Wagoneer S zaoferuje w standardzie elektryczny napęd na cztery koła 4xe z systemem all-terrain. Zasięg na jednym ładowaniu – ok. 650 km. Dwa silniki wyprodukują 600 KM. Przyspieszenie? Jak w motocyklu. Sprint od 0 do 100 km/h zajmie ok. około 3,5 sekundy. To najszybsze auto w gamie amerykańskiej marki.

Jeep Wagoneer S - kiedy premiera i cena w Polsce?

Jeep Wagoneer S w Polsce zadebiutuje w czwartym kwartale 2024 roku, wtedy też poznamy ceny. Jego konkurencją będzie m.in. Volvo EX90 czy BMW iX.

Nowy Jeep Recon, czyli kwadratowa terenówka z napędem elektrycznym

Następnie w Europie pojawi się Jeep Recon, czyli kolejny elektryczny samochód z napędem 4x4. Auto od początku projektowano jako EV o niesamowitych zdolnościach terenowych.

– Całkiem nowy, w pełni elektryczny Jeep Recon jest w stanie pokonać legendarny Rubicon Trail, jeden z najtrudniejszych szlaków off-roadowych w USA, i dotrzeć do końca szlaku z zasięgiem wystarczającym jeszcze, aby wrócić do miasta i naładować akumulator – powiedział Christian Meunier, dyrektor generalny marki Jeep.