Nowy Abarth 600e już powstaje w Tychach. Fabryka przystosowana, ruszyła próbna produkcja

Abarth 600e w fioletowym lakierze Hypnotic ustawiony na 20-calowych kołach gotowy do premiery. Koncern Stellantis powierzył produkcję tego auta wyłącznie fabryce w Tychach.

– Ruszyła próbna produkcja Abartha 600e. Zakład został już przystosowany pod wymogi nowego modelu włoskiej marki – powiedziała dziennik.pl Agnieszka Brania, kierowniczka ds. komunikacji i PR w fabrykach Stellantis w Polsce. – Linia produkcyjna samochodów elektrycznych została zintegrowana z istniejącą infrastrukturą zakładu przygotowaną do produkcji samochodów spalinowych. Linia główna została technologicznie przystosowana do produkcji aut w różnych wersjach silnikowych. Inwestycja wyniosła ponad 755 mln zł – wyjaśniła przedstawicielka koncernu.

Reklama

Abarth 600e, Alfa Romeo Milano, Fiat 600 i Jeep Avenger tylko z Polski

Abarth 600e będzie produkowany w towarzystwie rodzeństwa. Alfa Romeo Milano, Fiat 600 i Jeep Avenger – to auta stworzone na platformie eCMP opracowanej dla modeli B-SUV. Mimo wspólnej architektury różnią się jak ogień i woda. Nowy Abarth powstał przy udziale fachowców ze Stellantis Motorsport i wykorzystuje ich wiedzę m.in. z Formuły E.

Reklama

Na początek z polskiej fabryki wyjedzie premierowy Abarth 600e Scorpionissima. Producent przewidział limitowaną serię 1949 sztuk. Liczba nie jest przypadkowa – właśnie w 1949 roku Karl Abarth rozpoczął oficjalną sprzedaż swojego pierwszego wyrobu, wyścigowej skrzyni biegów ze sterowaniem przy kierownicy przeznaczonej do Fiata Topolino.

Abarth 600e Scorpionissima najmocniejszy w historii włoskiej marki

Abarth 600e Scorpionissima powstanie na platformie eCMP zmodyfikowanej pod kątem wysokich osiągów i przemianowanej na Perfo-eCMP. Elektryczny napęd dostarczy 240 KM. To będzie najmocniejszy seryjny samochód w historii matki. Stabilność i przyczepność zapewni mechaniczny mechanizm różnicowy o ograniczonym poślizgu (blokuje koło bez przyczepności, napędzając drugie). Układ hamulcowy wykorzystuje większe tarcze. Nowy SUV z logo Skorpiona to także obniżone zawieszenie i sportowe proporcje ok. 4,2-metrowego nadwozia zakończone dużym spoilerem. W środku głęboko profilowane sportowe fotele wykonane z czterech różnych rodzajów pianek.

Nowy Abarth 600e jaki zasięg?

Obecnie produkowane w Tychach modele wykorzystują akumulator o pojemności 54 kWh, który oferuje wysoką gęstość energii i doskonały stosunek energii nominalnej do użytkowej. Pakiet składa się z 17 modułów i 102 ogniw litowo-jonowych NMC 811, oferując ponad 400 km zasięgu w cyklu mieszanym i ponad 600 km w cyklu miejskim wg normy WLTP. To już wydajność na poziomie tak znakomitych modeli Hyundaia jak IONIQ 5 i 6. W przypadku Abarth 600e pokusa do wykorzystania potencjału 240 KM z pewnością wydatnie skróci zasięg…

Większy zasięg w 3 minuty pod ładowarką

Ładowanie? Abarth 600e powinien zapewnić parametry przynajmniej na poziomie Fiata i Jeepa. Wystarczy 3 minuty pod kablem stacji z prądem stałym o mocy 100 kW aby zwiększyć zasięg o 30 km. Pobranie energii do 80 proc. potrwa ok. pół godziny. Ktoś powie, że 30 km zasięgu w 3 minuty nie robi wrażenia? Przeciwnie, to ma sens. Europejscy kierowcy dziennie przejeżdżają średnio właśnie 30 km. Ładowanie domu czy na firmowym miejscu parkingowym przy użyciu ładowarki Wallbox z prądem zmiennym 11 kW potrwa mniej niż 6 godzin (od zera do 100 proc.).

Wielka inwestycja w Tychach. Miały być trzy, będą cztery nowe modele

We wdrożenie platformy nowych modeli B-SUV w fabryce w Tychach zainwestowano znaczące kwoty. Nieoficjalnie mówi się o 2 mld euro. Na początku zapowiedziano trzy nowe modele. Jako pierwszy pojawił się Jeep Avenger. Po baby-Jeepie dołączył Fiat 600. Alfa Romeo Milano zadebiutuje 10 kwietnia 2023 roku. Teraz okazuje się, że Abarth 600e pojawi się jako czwarty.

Abarth 600e, Alfa Romeo Milano i produkcja wyłącznie w Tychach, co 50 sekund nowy samochód

Fabryka w Tychach wybudowana w latach 1972-1975 zajmuje ponad 2,4 mln m2 powierzchni, z czego na hale produkcyjne i budynki usługowe przypada 0,5 mln m2. Przekształcenie zwojów blachy w gotowy samochód trwa około 12 godzin technologicznych, a praktycznie co 50 sekund zjeżdża z linii montażowych jeden samochód. Od uruchomienia produkcji w 1975 roku zakład w Tychach opuściło ponad 12,5 mln samochodów.

Tyska fabryka realizuje pełny cykl produkcyjny oparty o pracę czterech wydziałów: tłoczni – zarządzanej od 1998 roku przez zewnętrznego dostawcę; spawalni – która może poszczycić się 99,5 proc. automatyzacją dzięki 921 robotom pracującym na linii; lakierni – również zautomatyzowanej w ponad 90 proc.; oraz montażu obejmującego linie produkcyjne. Obecnie zakład prowadzi produkcję w systemie trzyzmianowym, zatrudniając ponad 2 tys. osób.