Opłata rejestracyjna od samochodów spalinowych zamiast akcyzy to zmiana, która wraca na stół nowego rządu. Następny jest podatek od posiadania auta napędzanego benzyną lub dieslem. Wprowadzenie nowości zapisano w KPO. Na celowniku są też ciężkie SUV-y. Do tego eksperci opracowali cztery rozwiązania, które mają odstraszyć od zakupu tradycyjnych aut. Co i kiedy czeka kierowców?