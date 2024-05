Nowy Jeep Avenger 4xe do produkcji w Tychach. Fabryka ma ponad 90 tys. zamówień

Jeep Avenger to hit fabryki Stellantis w Tychach. Do tej pory zebrano na ten samochód ponad 90 tys. zamówień, z czego prawie 30 proc. to wersje w pełni elektryczne. Jest co świętować. Jednak amerykańska marka nie zdejmuje nogi z gazu i podczas premiery we Frankfurcie ujawniła kolejną nowość, która będzie produkowana wyłącznie w Polsce.

– Nowy Jeep Avenger 4xe to punkt zwrotny dla marki – powiedział Eric Laforge, dyrektor marki Jeep w Europie – Najnowsza wersja naszego cieszącego się sukcesem modelu łączy w sobie kompaktowość i wszechstronność Avengera z osiągami systemu napędu na wszystkie koła. W rezultacie otrzymujemy niezrównane możliwości zapewniające bardziej dynamiczne wrażenia z jazdy– ocenił. Co kryje się za okrągłymi słowami menedżera? Jeep to legenda bezdroży, dlatego Amerykanie postarali się o kontynuację tego wizerunku.

Jeep Avenger 4xe z elektrycznym napędem 4x4 tylko z fabryki w Tychach

Nowy Jeep Avenger 4xe jest seryjnym wcieleniem prototypu pokazanego w Paryżu w 2022 roku. Nie jest tak cukierkowy jak dotychczasowe odmiany. Wyposażony w seledynowe haki holownicze, czarne zderzaki, poszerzone błotniki i szerszy rozstaw kół stanie na szczycie gamy. Kierowcę w kabinie przywita fotelami wykonanymi z materiałów, które są dwukrotnie bardziej wytrzymałe niż te konwencjonalne i dają się zmywać.

Nowy Jeep Avenger 4xe zaskoczy możliwościami napędu 4x4

Pod 4-metrową karoserią Avenger 4xe łączy silnik benzynowy 1.2 Turbo o mocy 136 KM (48 V Mild-hybrid) z dwoma silnikami elektrycznymi o mocy 21 kW każdy, które napędzają obydwie osie i dostarczają 1900 Nm momentu obrotowego. System umożliwia jazdę w trybie w pełni elektrycznym przy niskich prędkościach (do 30 km/h) dzięki połączeniu automatycznej 6-biegowej dwusprzęgłowej skrzyni e-DCS6 i zintegrowanego z nią silnika elektrycznego.

Osiągi? Układ napędowy zapewnia o 36 KM i 25 Nm więcej niż w wersji e-Hybrid FWD. Stąd Avenger 4xe jest najszybszą i najmocniejszą hybrydą w gamie tego modelu. Od 0 do 100 km/h przyspiesza w 9,5 sekundy. Prędkość maksymalna dochodzi do 194 km/h (o 10 km/h więcej w porównaniu z e-Hybrid).

Jeep Avenger 4xe mocna hybryda z napędem 4x4 i większym prześwitem

Wyższą mocą, większym momentem obrotowym i reduktorem 22,7:1 umieszczonym na tylnej osi swoim talentem w terenie ma zaskoczyć większość konkurencyjnych modeli. Jego atutem jest prześwit przekraczający 20 cm oraz kąt natarcia poprawiony do 22 stopni, kąt rampowy do 21 stopni, a kąt zejścia do 35 stopni. Zdolność brodzenia zwiększono do 400 mm. Standardowe opony M+S naciągnięte na czarne felgi można wymienić na ogumienie All Terrain 3PMSF z bardziej agresywnym bieżnikiem.

Przy niskiej prędkości oraz na biegu wstecznym (do 30 km/h) napęd 4x4 jest stały, z podziałem 50:50 na przód i tył. W przedziale od 30 do 90 km/h napęd na tylną oś aktywuje się tylko na żądanie. Warto zauważyć, że nawet przy zerowym momencie obrotowym, tylny silnik elektryczny cały czas jest podłączony do tylnych kół w razie wystąpienia nagłej potrzeby aktywacji. Gdy włączony jest napęd na wszystkie koła, dystrybucja momentu obrotowego opiera się na rzeczywistym zapotrzebowaniu z podziałem 50:50 na przód i tył. Przy dużej prędkości (powyżej 90 km/h) napęd na przód staje się stały, a tylny silnik elektryczny odłącza się od osi, aby zminimalizować zużycie paliwa. Z kolei system zarządzania trakcją Selec-Terrain umożliwia ustawienie jednego z czterech trybów jazdy:

Auto oferuje napęd na wszystkie koła tylko na życzenie kierowcy, nadaje się do codziennej jazdy;

oferuje napęd na wszystkie koła tylko na życzenie kierowcy, nadaje się do codziennej jazdy; Snow zapewnia lepszą kontrolę stabilności na śniegu i napęd na wszystkie koła;

zapewnia lepszą kontrolę stabilności na śniegu i napęd na wszystkie koła; Sand&Mud jest odpowiedni na nierówne tereny o niskiej przyczepności i oferuje specjalnie skalibrowane sterowanie skrzynią biegów i kontrolę trakcji;

jest odpowiedni na nierówne tereny o niskiej przyczepności i oferuje specjalnie skalibrowane sterowanie skrzynią biegów i kontrolę trakcji; Sport maksymalizuje moc i moment obrotowy dostarczany przez system 4xe, dodatkowo wzmocniony przez funkcję e-boost na tylnych kołach.

Jeep Avenger 4xe - kiedy cena w Polsce? Wielka inwestycja Stellantis w Tychach

Jeep Avenger 4xe na rynku pojawi się pod koniec 2024 roku, wtedy poznamy ceny. Bezpośrednim rywalem będzie Toyota Yaris Cross AWD-i.

Nowicjusz będzie produkowany w towarzystwie rodzeństwa. Alfa Romeo Junior, Fiat 600/Abarth 600e i Jeep Avenger (spalinowy i elektryczny) – to auta stworzone na platformie eCMP opracowanej dla modeli B-SUV. We wdrożenie architektury nowych modeli w fabryce w Tychach zainwestowano znaczące kwoty. Nieoficjalnie mówi się o 2 mld euro.

Jeep, Alfa Romeo, Fiat, Abarth - produkcja wyłącznie w Tychach, co 50 sekund nowy samochód

Fabryka w Tychach wybudowana w latach 1972-1975 zajmuje ponad 2,4 mln m2 powierzchni, z czego na hale produkcyjne i budynki usługowe przypada 0,5 mln m2. Przekształcenie zwojów blachy w gotowy samochód trwa około 12 godzin technologicznych, a praktycznie co 50 sekund zjeżdża z linii montażowych jeden samochód. Od uruchomienia produkcji w 1975 roku zakład w Tychach opuściło ponad 12,5 mln samochodów.

Tyska fabryka realizuje pełny cykl produkcyjny oparty o pracę czterech wydziałów: tłoczni – zarządzanej od 1998 roku przez zewnętrznego dostawcę; spawalni – która może poszczycić się 99,5 proc. automatyzacją dzięki 921 robotom pracującym na linii; lakierni – również zautomatyzowanej w ponad 90 proc.; oraz montażu obejmującego linie produkcyjne. Obecnie zakład prowadzi produkcję w systemie trzyzmianowym, zatrudniając ponad 2 tys. osób.