Jeep dopiero co wprowadził układ e-Hybrid do Avengera, a teraz odświeża dwa inne modele, które z tej technologii już od jakiegoś czasu korzystają – to Compass i Renegade. Przypominamy więc czym wyróżnia się hybryda Stellantis i jakie zmiany czekają w roku modelowym chętnych na Compassa i Renegade'a.