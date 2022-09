Reklama

Fiat 500 w historii motoryzacji zapisze się jako samochód numer 12 500 000 wyprodukowany w fabryce Stellantis w Tychach. Rekordowy model w dwubarwnej wersji Dolcevita i z napędem hybrydowym trafi do Belgii. Owacje zebrał też samochód poprzedzający i następny. W tym przypadku nr 12 499 999 przypadł hybrydowej Lancii Ypsilon w wersji Gold, która pojedzie na rynek włoski. Numer 12 500 001 to sportowy Abarth 695 Tributo 131 Rally, który trafi do Niemiec.

– Bijemy kolejne rekordy i to naszym ulubionym Fiatem 500, bo to właśnie przy produkcji tego modelu na liczniku naszej fabryki wybiła imponująca liczba 12,5 miliona. Fiat 500 to od lat ulubieniec Europejczyków w segmencie małych aut miejskich. Cieszy nas, że również w Polsce nasza pięćsetka dominuje w rankingach sprzedaży w swoim segmencie – powiedział Tomasz Gębka, dyrektor fabryki samochodów Stellantis w Tychach.

Fiat 500 z rekordem, nowy Jeep Avenger do produkcji tylko w Polsce

Na wynik 12,5 mln samochodów wyprodukowanych w latach 1971-2022 złożyły się dwie fabryki. Obok zakładu w Tychach, do września 2000 roku produkcja odbywała się również w Bielsku-Białej. Dziś powstają tam silniki, takie jak hybrydowy GSE, które trafiają do Fiatów i Lancii wytwarzanych w oddalonych o 40 km Tychach.

Reklama

Jednak współczesnym modelom do tej pory nie udało się przebić wyniku słynnego Fiata 126p – na Śląsku powstało ponad 3,3 mln sztuk tego auta (dokładnie 3 318 674 egz.). Drugi wynik w historii fabryki należy do Fiata 500 – niemal 2,7 mln aut. Podium zamyka Panda, której polski zakład wydał na świat 2,17 mln egz. Fiat Seicento/600 to wynik powyżej 1,3 mln sztuk.

Jeep Avenger to pierwszy samochód elektryczny produkowany w Polsce

– Niezastąpiona 500 to obecnie jeden z trzech produkowanych u nas modeli samochodów, do których już za chwilę dołączy kolejny. W tej chwili prowadzimy intensywne prace nad uruchomieniem produkcji nowego samochodu dla marki Jeep, modelu Avenger, którym kultowa amerykańska marka powalczy o serca klientów w lubianym w Europie segmencie miejskich SUV. Będzie to nie tylko pierwszy Jeep produkowany w Polsce, ale też pierwszy w historii elektryczny samochód osobowy produkowany seryjnie w naszym kraju – wskazał szef fabryki w Tychach.

Reklama

To oznacza, że amerykański koncern jest szybszy niż polski rząd, który przez spółkę ElectroMobility Poland chce uruchomić produkcję elektrycznej Izery.

Avenger pierwszy Jeep do produkcji w Tychach, co to za samochód?

Jeep Avenger ruszy zdobywać świat samochodów elektrycznych z charakterystycznym siedmioszczelinowym grillem "na twarzy" i dwukolorowym czarno-żółtym nadwoziem (będą też inne kombinacje kolorystyczne). Solidne nielakierowane osłony przy nadprożach plus trapezoidalne nadkola sprawiają, że nie wyprze się amerykańskiej rodziny.

Avenger z długością 4076 mm jest krótszy o 160 mm od modelu Renegade. Proporcje są charakterystyczne dla najnowszych modeli Jeepa – nowicjusz przypomina pomniejszonego o cztery klasy największego Grand Cherokee. Tylne drzwi wyglądają jakby nie miały klamki, ta sztuczka stylistyczna była możliwa dzięki ukryciu jej w czarnej ramie okna.

Jeep Avenger tylko z fabryki w Tychach, a jaki zasięg?

Avenger zapewni zasięg na poziomie 400 km. A to oznacza, że tym elektrykiem z Tychów będzie można spokojnie myśleć o dłuższych podróżach. Do tego nowy SUV ma zaoferować imponujący jak na swój segment prześwit, kąty rampowy i najazdu. Jeep to legenda bezdroży, dlatego dodatkowy silnik przy drugiej osi zadba o kontynuację tego wizerunku. Taki Avenger z elektrycznym napędem 4x4, wyższą mocą i większym momentem obrotowym swoim talentem w terenie zaskoczy większość modeli SUV.

Jeep Avenger z napędem na przednie koła lepszy niż Renegade 4x4

Jeep zapowiada, że nawet w podstawowej wersji Avenger z napędem przód będzie lepiej radził sobie w terenie niż hybrydowy Renegade 4xe z układem 4x4 wykorzystującym silnik elektryczny do napędzania tylnych kół.

Ukryty w podłodze akumulator swoją masą podziała jak magnes przyciągający auto do drogi. Duże koła rozstawione na rogach karoserii, obniżony środek ciężkości oraz lepsze rozłożenie masy – oba te czynniki mają kapitalne znaczenie dla właściwości jezdnych. Elektryczny SUV będzie trzymał się drogi znacznie lepiej niż niejeden model spalinowy. Jednocześnie Avenger ma zapewnić nowoczesne i zaawansowane technologicznie wnętrze, z dużą ilością miejsca dla pasażerów i przewożonego bagażu.

Avenger będzie dostępny zarówno w wariancie BEV (100 proc. elektryczny) jak i MHEV czyli tzw. miękka hybryda

Nieoficjalnie mówi się, że pod względem konstrukcyjnym wspólnym mianownikiem nowych modeli z fabryki w Tychach będzie platforma CMP (Common Modular Platform) stosowana również przez inne marki koncernu Stellantis. Na tej architekturze powstaje już Peugeot 2008 czy Opel Mokka.

Jeep Avenger z Polski w sprzedaży, kiedy cennik?

Pierwszy seryjny Jeep Avenger wyjedzie z fabryki w Tychach w listopadzie 2022 roku. Tym samym śląski zakład będzie dziesiątym ośrodkiem produkcji Jeepa na świecie. SUV-y z Polski będą eksportowane nie tylko na rynki europejskie, ale także do Japonii i Korei Południowej.

Jeep Avenger zadebiutuje oficjalnie podczas salonu samochodowego w Paryżu (17 października). Wtedy też poznamy ceny i ruszą rezerwacje. W salonach Avenger pojawi się na początku 2023 roku.

Fabryka w Tychach ma przyszłość, po modelu Avenger do produkcji wejdzie Fiat i Alfa Romeo

Jeep zakłada, że zostanie liderem elektryfikacji w segmencie SUV-ów i do 2025 roku wprowadzi w Europie cztery samochody z zerową emisją spalin. W efekcie do roku 2030 wszystkie auta marki Jeep dostępne w sprzedaży będą w 100 proc. elektryczne.

Polska odegra w tym planie szczególnie ważną rolę. Avenger jako pierwszy z trojaczków koncernu Stellantis będzie produkowany w Tychach. Po nim pojawi się Fiat, a następnie Alfa Romeo nazywana przez Włochów w wewnętrznych dokumentach KID (ang. dzieciak).

Fiat 500, Abarth 595 i Lancia Ypsilon będą powstawać równolegle z nowym Jeepem.

Takie samochody produkowano w Tychach i Bielsku-Białej od 1971 roku

Tabela pokazuje wielkość produkcji fabryk samochodów w Tychach oraz Bielsku-Białej w podziale na marki i modele w latach 1971-2022. W Polsce powstawały ciekawe auta: