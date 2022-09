Reklama

Jeep Avenger wyskoczył z pudełka podczas Jeep Brand 4xe Day, czyli prezentacji planów strategicznych amerykańskiej marki. Producent zakłada, że do 2025 roku wprowadzi w Europie cztery samochody z zerową emisją spalin. W efekcie do roku 2030 wszystkie auta marki Jeep dostępne w sprzedaży będą w 100 proc. elektryczne.

Polska odegra w tym planie szczególnie ważną rolę. Avenger jako pierwszy z trojaczków koncernu Stellantis będzie produkowany w Tychach. Po nim pojawi się Fiat, a następnie Alfa Romeo nazywana przez Włochów w wewnętrznych dokumentach KID (ang. dzieciak).

Jeep Avenger i pierwsze 100 aut już wyprodukowano w Tychach

– W zakresie uruchomienia seryjnej produkcji Jeepa w Tychach trzymamy się naszego planu zakomunikowanego w momencie ogłoszenia inwestycji. Obecnie możemy się pochwalić, że w ramach weryfikacji procesów produkcyjnych nasza fabryka wyprodukowała już ponad 100 samochodów w tym pierwsze auta BEV – powiedział dziennik.pl Wojciech Osoś, szef biura prasowego Stellantis.

– Warto podkreślić, że nowy Jeep będzie pierwszym seryjnie produkowanym osobowym BEV w Polsce. Planujemy uruchomienie seryjnej produkcji nowego Jeepa przed końcem bieżącego roku, czyli tak jak zapowiadaliśmy. Samochód będzie dostępny zarówno w wariancie BEV (100 proc. elektryczny) jak i MHEV czyli tzw. miękka hybryda – wyjaśnił.

Jeep Avenger to nowy i pierwszy elektryczny SUV tylko z Polski

Jeep Avenger ruszy zdobywać świat samochodów elektrycznych z charakterystycznym siedmioszczelinowym grillem "na twarzy" i dwukolorowym czarno-żółtym nadwoziem (będą też inne kombinacje kolorystyczne). Solidne nielakierowane osłony przy nadprożach plus trapezoidalne nadkola sprawiają, że nie wyprze się amerykańskiej rodziny.

Avenger z długością 4076 mm jest krótszy o 160 mm od modelu Renegade. Proporcje są charakterystyczne dla najnowszych modeli Jeepa – nowicjusz przypomina pomniejszonego o cztery klasy największego Grand Cherokee. Tylne drzwi wyglądają jakby nie miały klamki, ta sztuczka stylistyczna była możliwa dzięki ukryciu jej w czarnej ramie okna.

– Całkowicie nowy Avenger będzie oferował możliwości marki Jeep, które są dostosowane do rynku europejskiego – powiedziała Antonella Bruno, dyrektor marki Jeep na Europę. – Ten nowoczesny, fajny i wzbudzający emocje SUV spodoba się rosnącej grupie klientów, którzy szukają wydajnej, kompaktowej, nowoczesnej i całkowicie elektrycznej alternatywy dla aktualnej oferty – dodała.

Jeep Avenger tylko z fabryki w Tychach, a jaki zasięg?

Avenger zapewni zasięg na poziomie 400 km. A to oznacza, że tym elektrykiem z Tychów będzie można spokojnie myśleć o dłuższych podróżach. Do tego nowy SUV ma zaoferować imponujący jak na swój segment prześwit, kąty rampowy i najazdu. Jeep to legenda bezdroży, dlatego dodatkowy silnik przy drugiej osi zadba o kontynuację tego wizerunku. Taki Avenger z elektrycznym napędem 4x4, wyższą mocą i większym momentem obrotowym swoim talentem w terenie zaskoczy większość modeli SUV.

Jeep Avenger z napędem na przednie koła lepszy niż Renegade 4x4

Antonella Bruno podczas premiery zapowiedziała, że nawet w podstawowej wersji Avenger z napędem przód będzie lepiej radził sobie w terenie niż hybrydowy Renegade 4xe z układem 4x4 wykorzystującym silnik elektryczny do napędzania tylnych kół.

Ukryty w podłodze akumulator swoją masą podziała jak magnes przyciągający auto do drogi. Duże koła rozstawione na rogach karoserii, obniżony środek ciężkości oraz lepsze rozłożenie masy – oba te czynniki mają kapitalne znaczenie dla właściwości jezdnych. Elektryczny SUV będzie trzymał się drogi znacznie lepiej niż niejeden model spalinowy. Jednocześnie Avenger ma zapewnić nowoczesne i zaawansowane technologicznie wnętrze, z dużą ilością miejsca dla pasażerów i przewożonego bagażu.

Nieoficjalnie mówi się, że pod względem konstrukcyjnym wspólnym mianownikiem nowych modeli z fabryki w Tychach będzie platforma CMP (Common Modular Platform) stosowana również przez inne marki koncernu Stellantis. Na tej architekturze powstaje już Peugeot 2008 czy Opel Mokka.

Jeep Avenger z Polski w sprzedaży, kiedy cennik?

Pierwszy seryjny Jeep Avenger wyjedzie z fabryki w Tychach w listopadzie 2022 roku. Tym samym śląski zakład będzie dziesiątym ośrodkiem produkcji Jeepa na świecie. SUV-y z Polski będą eksportowane nie tylko na rynki europejskie, ale także do Japonii i Korei Południowej.

Jeep Avenger zadebiutuje oficjalnie podczas salonu samochodowego w Paryżu (17 października). Wtedy też poznamy ceny i ruszą rezerwacje. W salonach Avenger pojawi się na początku 2023 roku.

Po nim do Europy wjadą dwa kolejne elektryczne modele z siedmioszczelinową atrapą, czyli Jeep Recon i Wagoneer S...

Nowy Jeep Recon, czyli kwadratowa terenówka z napędem elektrycznym

Jeep Recon to kolejny elektryczny samochód z napędem 4x4, który Amerykanie wprowadzą także do Europy. Auto od początku projektowano jako EV o niesamowitych zdolnościach terenowych.

– Całkiem nowy, w pełni elektryczny Jeep Recon jest w stanie pokonać legendarny Rubicon Trail, jeden z najtrudniejszych szlaków off-roadowych w USA, i dotrzeć do końca szlaku z zasięgiem wystarczającym jeszcze, aby wrócić do miasta i naładować akumulator – powiedział Christian Meunier, dyrektor generalny marki Jeep.

Recon zadebiutuje oficjalnie w 2023 roku, a produkcja rozpocznie się w 2024 roku w Ameryce Północnej.

Nowy Jeep Wagoneer S z zasięgiem ponad 640 km

Jeep Wagoneer S z charakterystycznym, podświetlonym okratowaniem chłodnicy także będzie oferowany wyłącznie jako samochód elektryczny. Producent deklaruje zasięg 400 mil (ok. 644 km) na jednym ładowaniu, moc 600 KM i przyspieszeniem od 0 do 60 mph w około 3,5 sekundy.

Wagoneer BEV także zadebiutuje w 2023 roku, a jego produkcja rozpocznie się w 2024 roku w Ameryce Północnej. Samochód będzie oferowany także w Europie.