Robert Lewandowski podczas gry dla Bayernu Monachium mógł wybierać na początku każdego sezonu zupełne nowe Audi. To żadna nowość, że największe kluby piłkarskie współpracują z popularnymi markami samochodów. Jego ostatni wybór padł na Audi RS e-tron GT – elektryczny supersamochód z silnikiem o mocy 598 KM (830 Nm). W poprzednich sezonach wybierał takie modele jak RS6 Avant, Q7 czy RS7 Sportback.

Jednak po transferze do FC Barcelony będzie musiał się pożegnać z Audi, choć jeszcze do niedawna niemiecka marka spod znaku czterech pierścieni kooperowała z "dumą Katalonii".

Robert Lewandowski i nowy samochód, czyli Cupra Formentor VZ5 zamiast Audi

Włodarze klubu postanowili zmienić partnera po 10 latach współpracy z Audi. W 2019 roku FC Barcelona wykonała patriotyczny zwrot w kierunku marki Cupra, należącej do Grupy Volkswagen. Od tamtego momentu oficjalnym samochodem na Camp Nou jest Cupra Formentor. Auto jest dostępne z różnymi wersjami silnikowymi (benzynowy lub hybryda plug-in). Najpewniej Lewandowski zdecyduje się na najmocniejszy wariant VZ5.

CUPRA Formentor VZ5 to nowy samochód służbowy Lewandowskiego, kosztuje połowę ceny Audi

Pod maską topowego wariantu modelu Formentor pracuje 2,5-litrowy, pięciocylindrowy silnik o mocy 390 KM. Jednostka współpracuje z 7-biegową skrzynią DSG, a do setki rozpędza się w 4,2 s. Prędkość maksymalna wynosi 250 km/h. Cennik modelu Formentor startuje od 127 800 zł, ale najmocniejsza wersja VZ5 kosztuje przynajmniej 324 600 zł. To o połowę mniej niż w przypadku Audi RS e-tron GT - od 617 800 zł.

Robert Lewandowski i zielony Bentley, na polskiego zawodnika spadła krytyka

Jednak zanim polski piłkarz odebrał kluczyki od nowego samochodu, pojawił się na pierwszym treningu w jednym ze swoich ulubionych samochodów. Polak podjechał na Camp Nou zielonym Bentleyem Continentalem GT Speed Convertible, czym wywołał gniew kilku hiszpańskich dziennikarzy. Jeden z nich postanowił poradzić polskiemu zawodnikowi, że nie powinien się obnosić drogimi samochodami.

– Trzeba wyjaśnić Lewandowskiemu, że żeby mieć kibiców w kieszeni, powinien mówić po katalońsku. Ostrzeżmy go też, że samochody jak ten, którym się porusza, nie są popularne wśród piłkarzy Barcelony. Tutaj zawodnicy nie wyróżniają się autami – napisał Joan Vehlis na łamach dziennika "Sport".

Luksusowy kabriolet Polaka ma pod maską 12-cylindrowy silnik o pojemności sześciu litrów z podwójnym turbodoładowaniem. Jednostka rozwija maksymalną moc 642 KM oraz 840 Nm momentu obrotowego. Auto jest zaliczane do najszybszych kabrioletów świata - od zera do 100 km/h przyspiesza w 4,3 s i rozpędzi się do 328 km/h.

Tablice rejestracyjne Lewandowskiego "M RL 9999" przeszkadzają Hiszpanom

Z kolei hiszpański dziennik "Mundo Deportivo" zwrócił uwagę na nietypowe tablice rejestracyjne Bentleya należącego do Lewandowskiego. Nie dość, że z niemieckim eurobandem, to jeszcze bardzo charakterystyczne – M RL 9999. Pierwsza literka oznacza miejsce, gdzie zarejestrowano samochód, czyli Monachium. Dalej są widoczne inicjały piłkarza oraz numer, z którym występuje od lat.

Ciekawe, czy za jakiś czas Lewandowski zdecyduje się przerejestrować Bentleya na tablice z literką "E" na niebieskim pasku, a do tego na tylnej klapie Bentleya pojawi się "Senyera", czyli żółto-czerwona flaga Katalonii. Takim zagraniem mógłby puścić oczko do kibiców "blaugrany".

Robert Lewandowski i jego samochody, od Matiza do 911 Speedster

W garażu Roberta Lewandowskiego z pewnością znajdzie się miejsce dla "skromnej" Cupry Formentor VZ5 tuż obok plejady ciekawych samochodów, które w ostatnich latach nabył polski piłkarz. Zdobywca "Złotej Piłki” zaczynał swoją karierę od Daewoo Matiza, Forda Sierry i Fiata Bravo. Jednak wraz z rozwojem kariery w jego garażu parkowały coraz ciekawsze nabytki.

Za czasów gry w Dortmundzie i Monachium, Robert Lewandowski pojawiał się w takich samochodach jak Porsche Cayenne GTS, Ferrari F12 Berlinetta, Mercedes ML63 AMG, Maserati GranTurismo, Lamborghini Gallardo czy Mercedes CL63 AMG. Niedawno na jednej z samochodowych aukcji pojawiło się Ferrari 488 Spider Bianco, którym jeździł piłkarz. W dłuższe podróże sportowiec bardzo często wybierał się wygodniejszymi samochodami jak Mercedes S560 Maybach.

W tym sezonie "RL9" był widziany w bardzo wyjątkowym samochodzie – Porsche 911 Speedster. Piłkarz został przyłapany przez fotoreporterów niemieckiego "Bilda" pod ośrodkiem treningowym Bayernu. Zbudowano tylko 1948 egzemplarzy tego modelu.