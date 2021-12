Robert Lewandowski białe Ferrari 488 Spider zamówił sobie z czarnym wnętrzem, czarnymi pasami i specjalną, małą tablicą rejestracyjną. Fabryka z Modeny dostarczyła mu je w 2018 roku. Minęły trzy lata i samochód piłkarza trafił na aukcję…

Sprzedający włoskie superauto RL9 w ogłoszeniu o licytacji informuje, że w dokumentacji samochodu widnieją dane polskiego napastnika. Także numery rejestracyjne są oryginalne, wybrane przez Lewego.

Robert Lewandowski dbał o swojej Ferrari, przebieg tylko ponad 6000 km

Samochód w ciągu trzech lat przejechał ledwie ponad 6 tys.km. Ostatni przegląd autoryzowany serwis Ferrari przeprowadził 300 km temu. Do wglądu jest pełna historia auta, do tego 488 Spider jest jeszcze na fabrycznej gwarancji obowiązującej do 21 września 2022 roku plus pakiet serwisowy na 7 lat.

Sprzedawca zapewnia, że Ferrari Lewandowskiego jest w idealnym stanie technicznym i wizualnym. Nadwozie zabezpieczono certyfikowaną folią ochronną PPF. Auto użytkowano tylko podczas dobrych warunków pogodowych. Przez większość czasu było przechowywane w garażu salonu Ferrari z wykupioną usługą serwisową zapewniająca regularne przeglądy akumulatora czy utrzymanie odpowiedniego ciśnienia w oponach.

Ferrari Roberta Lewandowskiego - wyposażenie na życzenie

Ferrari Lewandowskiego jest wyposażone w hydraulicznie regulowane zawieszenie sterowane z deski rozdzielczej, żółte zaciski hamulcowe, emblematy Ferrari Scuderia na przednich błotnikach oraz 20-calowe kute felgi pomalowane na czarno.

W środku włókno węglowe plus fotele Daytona z czarną skóra, białym ściegiem i elektrycznym sterowaniem. Kierownica z manetkami do starowania skrzynią biegów ma też wskaźnik LED wbudowany w wieniec – diody podpowiadają najlepszy moment redukcji przełożenia. Oczywiście jest też wysokiej klasy audio czy czujniki parowania i tylna kamera.

Ferrari 488 Spider Lewandowskiego - silnik, moc, dane techniczne

Ferrari 488 Spider napędza centralnie zamontowana jednostka 3.9 V8 biturbo o mocy 670 KM. Ta konstrukcja została uznana za najlepszy silnik świata (Międzynarodowy Silnika Roku). Auto od zera do 100 km/h przyspiesza w 3 sekundy. A prędkość maksymalna to 325 km/h.

Ferrari Roberta Lewandowskiego: cena idzie na rekord

Na rynku używane Ferrari 488 Spider kosztuje ponad 1 mln zł. Jednak w przypadku licytowanego Ferrari Roberta Lewandowskiego cena może ustanowić rekord. Sprzedający zastrzegł kwotę minimalną, ale jej nie ujawnił. Dotychczasowe oferty są poniżej jego oczekiwań. Samochód można obejrzeć w Gdyni.