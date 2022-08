Reklama

Beata Kozidrak, Joanna Liszowska, Ewa Farna, Katarzyna Figura, Ilona Felicjańska, Daniel Olbrychski, Borys Szyc, Michał Żewłakow czy Tomasz Stockinger to polskie gwiazdy, które łączy nie tylko scena i kamery, ale też prowadzenie samochodu po wypiciu alkoholu.

Dopuszczalny limit alkoholu we krwi wynosi w Polsce 0,2 promila. Każdy kierowca, który wsiądzie za kierownicę przekraczając tę wartość popełnia wykroczenie. W momencie przekroczenia 0,5 promila taki czyn jest kwalifikowany jako przestępstwo.

Wśród osób, które zdecydowały się prowadzić samochód po spożyciu alkoholu jest sporo znanych i cenionych nazwisk. Niestety, z roku na rok ta lista ciągłe się wydłuża. Znajdziemy na niej osoby z niekwestionowanym dorobkiem artystycznym (aktorskim lub muzycznym), a także celebrytów i emerytowane gwiazdy sportu. Przedstawiamy niechlubną listę gwiazd, które zapisały się w kartotekach kryminalnych za jazdę po alkoholu.

Reklama

Beata Kozidrak, alkohol, samochód i wyrok sądu w Warszawie

Reklama

Beata Pietras (znana pod nazwiskiem Kozidrak) została zatrzymana we wrześniu 2021 roku w godzinach wieczornych na warszawskim Mokotowie. Badanie alkomatem wykazało 2 promile alkoholu w wydychanym powietrzu. Artystka jeszcze na miejscu zdarzenia oświadczyła policjantom, że dzień wcześniej była na spotkaniu, które zakończyło się około 2 w nocy. Miała wtedy spożywać wino, a z jej relacji wynikało, że wypiła około 1 litr alkoholu.

Teraz w jednym z warszawskich Sądów Okręgowych odbyła się sprawa dotycząca apelacji od wyroku skazującego Kozidrak za jazdę po alkoholu. Sędzia Sądu Okręgowego Grzegorz Miśkiewicz utrzymał w mocy wyrok wydany przez sąd pierwszej instancji. W związku z powyższym artystka została ukarana 200 stawkami dziennymi w wysokości 250 zł każda oraz pięcioletnim zakazem prowadzenia pojazdów mechanicznych. Ma też zapłacić 20 tys. zł świadczenia na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Prokuratura domagała się wyższej kary dla artystki, ale podczas rozprawy sędzia uznał, że sąd pierwszej instancji prawidłowo wszystkie okoliczności, które mają wpływ na sposób ukształtowania kary.

Joanna Liszowska miała stłuczkę po alkoholu

Joanna Liszowska w 2014 roku wczesnym południem wsiadła za kierownicę sportowego samochodu i spowodowała stłuczkę na warszawskim Mokotowie. Podczas policyjnej kontroli okazało się, że aktorka miała 1,2 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Gwiazda tłumaczyła się później w mediach, że wypiła "wino do kolacji".

Sąd skazał Joannę Liszowską na pięć miesięcy prac społecznych w wymiarze 30 godzin na miesiąc. Ostatecznie znalazło się dla niej miejsce w przedszkolu, gdzie mogła odpracować swój wyrok. Oprócz tego musiała jeszcze zapłacić karę w wysokości 7 tys. zł na cel społeczny. Nałożono na nią również dwuletni zakaz prowadzenia samochodów.

Ewa Farna, alkohol i wypadek drogowy

W 2011 roku Ewa Farna spowodowała poważny wypadek, po którym jej auto nadawało się do kasacji. Do zdarzenia doszło o godz. 6 rano w okolicy Trzyńca. Prowadzony przez piosenkarkę samochód uderzył w drzewo. Ewa Farna prowadziła pojazd dzień po imprezie, na której świętowała zdaną maturę.

Badanie alkomatem wykazało promil alkoholu w wydychanym powietrzu. Gwiazda straciła prawo jazdy na dwa lata, a czeski sąd wymierzył dodatkową grzywnę w wysokości 35 tys. koron (ok. 6 tys. zł). Farna tłumaczyła się w mediach, że przyczyną wypadku było "ogromne zmęczenie, spowodowane zarwanymi nocami przed maturą".

Katarzyna Figura dwa razy zatrzymana przez policję

Katarzyna Figura dwukrotnie wsiadała za kółko będąc pod wpływem alkoholu. Pierwszy raz aktorka została przyłapana w 2008 roku. Jechała wtedy na próbę do teatru, a badanie alkomatem podczas policyjnej kontroli wykazało 0,22 promila w wydychanym powietrzu. Figura została ukarana odebraniem prawa jazdy na 6 miesięcy.

Kilka lat później, w 2012 roku została zatrzymana w Stanach Zjednoczonych do kontroli. Oficer, który kontrolował aktorkę, potwierdził że nie była trzeźwa, ale Katarzyna Figura nie zgodziła się na badanie alkomatem. Sprawa trafiła sądu, a gwiazda do aresztu, skąd wypuszczono ją po 24 godzinach, dzięki interwencji teściowej, która wpłaciła kaucję.

Ostatecznie amerykański sąd uznał jej zachowanie za "czyn o niewielkim zagrożeniu społecznym". Aktorkę ukarano grzywną w wysokości 1000 dolarów oraz obarczono kosztami sądowymi w wysokości 400 dolarów.

Ilona Felicjańska po alkoholu rozbiła samochody

Ilona Felicjańska w 2010 roku wsiadła za kierownicę pod wpływem alkoholu, a następnie uderzyła w samochody stojące na poboczu. Badanie byłej modelki alkomatem wykazało 2,3 promila alkoholu w wydychanym powietrzu.

Felicjańska przyznała się do winy i dobrowolnie poddała się karze, co sąd uznał za okoliczności łagodzące, odstępując od wymierzenia surowego wyroku. Bezpośrednio po zdarzeniu policja zabrała celebrytkę na izbę wytrzeźwień, a kilka miesięcy później usłyszała wyrok – rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na trzy lata oraz kare finansowa w wysokości 1000 zł na rzecz Społecznego Komitetu Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Do tego sąd zatrzymał też prawo jazdy.

Celebrytka przyznała się do alkoholizmu. W jednym z wywiadów powiedziała, że zdarzało jej się okradać własne dzieci, by mieć pieniądze na alkohol.

Daniel Olbrychski po alkoholu wpadł w ręce policji

Daniel Olbrychski w 2015 roku został zatrzymany przez funkcjonariuszy policji drogowej do rutynowej kontroli. Po przebadaniu alkomatem okazało się, że słynny aktor miał 0,9 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Olbrychski przyznał się do winy i dobrowolnie poddał karze. Przyznał również, że dzień wcześniej wypił z żoną butelkę wina i nie był świadomy, że w jego organizmie jest tak duże stężenie alkoholu.

Aktor w oświadczeniu, które przesłał do mediów przyznał, że "absolutnie popiera decyzję policji, która go ukarała". Ostatecznie Olbrychski otrzymał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów na okres trzech lat i zapłacił grzywnę w wysokości 10 tys. zł.

Borys Szyc przez alkohol stracił prawo jazdy

Borys Szyc został dwukrotnie zatrzymany przez policję za jazdę po alkoholu. Jego pierwszy występek miał miejsce w 2008 roku. Podczas kontroli i badania alkomatem wykryto u niego 0,65 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Aktor stracił prawo jazdy.

Kolejna sytuacja miała miejsce trzy lata później. Borys Szyc przez dwa lata nie mógł prowadzić pojazdów, a do tego miał zapłacić grzywnę w wysokości 4,5 tys. zł. Aktor odzyskał uprawnienia dopiero w 2016 roku po pozytywnym zaliczeniu egzaminu na prawo jazdy.

Michał Żewłakow po alkoholu wjechał autem w autobus

Michał Żewłakow grudnia 2020 roku nie wspomina dobrze. Były piłkarz i ekspert telewizyjny najpierw przejechał na czerwonym świetle, a następnie uderzył w miejski autobus. Po przebadaniu kierowcy alkomatem okazało się, że ma 1,6 promila alkoholu w organizmie.

Sąd wymierzył mu grzywnę w wysokości 20 tys. zł oraz zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych przez okres trzech lat. Oprócz tego zobowiązał oskarżonego do uiszczenia świadczenia na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości 5 tys. zł.

Tomasz Stockinger spowodował wypadek i uciekł

W 2009 roku Tomasz Stockinger znany ostatnio głównie z roli w serialu "Klan" spowodował wypadek w miejscowości Żabieniec (pod Piasecznem) i uciekł z miejsca zdarzenia. W wyniku zdarzenia u poszkodowanej doszło do urazu kręgów szyjnych.

Policja zatrzymała aktora kilkanaście kilometrów dalej w okolicach Góry Kalwarii. Wtedy okazało się, że prowadził samochód mając 2,3 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. W wyniku tej sytuacji Stockinger stracił prawo jazdy na trzy lata.