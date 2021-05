Bentley Bentayga aktorki znanej z serialu "Przyjaciółki" skradziony – gruchnęła wieść pod koniec lutego. Wartość samochodu wyprodukowanego w 2018 roku policja oszacowała na około 750 tys. zł. A ofiarą złodziej miała paść Joanna Liszowska, która w produkcji Polsatu gra Patrycję Kochan.

Teraz okazuje się policjanci ze stołecznej "samochodówki" wytropili na terenie Wilanowa złodziejską kryjówkę, w której były rozbierane samochody kradzione w Warszawie i okolicach. Wśród zabezpieczonych części mundurowi odnaleźli elementy karoserii i szwedzką rejestrację Bentleya, skradzionego spod domu gwiazdy serialu "Przyjaciółki". A na resztki luksusowego SUV-a najwyraźniej trafili przy okazji poszukiwania innego samochodu. Jak do tego doszło?

– Od stycznia policjanci prowadzili ustalenia dotyczące kradzieży z włamaniem Maserati Levante z jednej z ulic na Wilanowie. W tym celu przeprowadzili szereg czynności zarówno operacyjnych, jak i procesowych, mających na celu ustalenie sprawców przestępstwa – powiedziała Edyta Adamus z Komendy Stołecznej Policji. – Wszelkie zebrane podczas śledztwa informacje pozwoliły policjantom na wytypowanie osoby, mogącej odpowiadać za kradzież Maserati. To 24-letni mężczyzna, który jak się okazało, był już poszukiwany do ustalenia miejsca pobytu przez prokuraturę w Szczecinie. Niestety mężczyzna nie tylko ukrywał się, ale również posługiwał się fałszywymi dokumentami – wyjaśniła.

Bentley odnaleziony, złodzieje rozebrali go na części

Na trop 24-latka policjanci wpadli kilka dni temu. Mundurowi ustalili, że może on pojawić się na terenie “dziupli samochodowej” przy jednej z ulic na Wilanowie. To tam demontowano kradzione samochody, co pod koniec kwietnia potwierdzono, zabezpieczając m.in. fragment karoserii oraz książkę serwisową od poszukiwanego Maserati.

– Ponadto podczas przeszukania dziupli policjanci z Wilanowa zabezpieczyli karoserię oraz szwedzkie tablice rejestracyjne od Bentleya poszukiwanego przez Komendę Powiatową Policji w Piasecznie – poinformowała Adamus. Auto skradziono w miejscowości Kierszek w powiecie piaseczyńskim.

Bentley Joanny Liszowskiej i inne kradzione samochody

Policjanci odnaleźli również przedmioty, dzięki którym zostały zidentyfikowane inne pojazdy zdemontowane w tym miejscu, m.in.:

instrukcję obsługi Audi Q7 poszukiwanego przez komendę w Michałowicach,

naklejkę z numerem rejestracyjnym od Opla Insignia skradzionego na terenie w Lesznowoli,

wydruk wykroczenia popełnionego przez kierującego Porsche Cayenne – auta poszukiwali policjanci z Żoliborza,

potwierdzenie przyjęcia do przechowalni opon od Volvo S60 poszukiwanego przez komendę w Grodzisku Mazowieckim.

– Po przybyciu w okolice, gdzie mieściła się "dziupla", policjanci stołecznej samochodówki zauważyli, że na posesji stoi zaparkowany dostawczy Fiat, a przy nim stoi trzech mężczyzn, przygotowanych do załadunku samochodu – podała przedstawicielka KSP. – W związku z tym policjanci Wydziału do Walki z Przestępczością Samochodową oraz Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego KSP przy wsparciu funkcjonariuszy z KP Warszawa Wilanów przystąpili do zatrzymania całej trójki. Jak się okazało, wśród mężczyzn był poszukiwany 24-latek. Żaden z nich nie przyznał się do kierowania Fiatem, jak również żaden nie był w stanie wytłumaczyć swojej obecności na posesji, dlatego policjanci podjęli decyzję o ich zatrzymaniu i przewiezieniu do Komendy Stołecznej Policji – wyjaśniła.

Cała trójka będzie odpowiadała za paserstwo 7 pojazdów. Dodatkowo jeden z nich, 22-latek odpowie za posiadanie marihuany i kierowanie pojazdem pomimo zakazu.

– Decyzją sądu 24-latek został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. 22-latek i jego 29-letni kolega zostali objęci policyjnymi dozorami – skwitowała Adamus.