Mazda CX-30 to w Polsce najpopularniejszy model japońskiej marki. Przy tym co trzeci kupujący tego crossovera decyduje się na silnik 2.0 Skyactiv X, który skupia w jednej konstrukcji zalety jednostki benzynowej i diesla. Stąd też przydomek "benzyno-diesel". A takiego połączenia dwóch światów inżynierowie z Hiroszimy dokonali jako pierwsi – pogodzili zapłon iskrowy silnika benzynowego z zapłonem samoczynnym stosowanym w dieslach. Dla jasności, ciągle mamy do czynienia z silnikiem benzynowym wyposażonym w świece zapłonowe. Gdyby przeciąć go na pół, to cały proces wygląda tak: Pod koniec suwu sprężania (w górnej części położenia tłoka) w okolicach świecy następuje malutki dotrysk paliwa i iskrowy zapłon bogatej mieszanki paliwowo-powietrznej. W efekcie u góry komory spalania powstaje wysokie ciśnienie, które w zderzeniu ze sprężoną w dolnej części cylindra bardzo ubogą mieszanką wywołuje samoczynny zapłon. Tryb zapłonu samoczynnego sprawia, że silnik jest bardziej wydajny, ekologiczny i zużywa też mniej benzyny – usłyszeliśmy podczas prezentacji. Uff, tyle z przypomnienia tajników technologii Skyactiv X, którą Mazda wprowadziła na rynek w 2019 roku.

Mazda wprowadza nowy silnik e-Skyactiv X - jak to działa?

A teraz Japończycy stawiają kolejny krok w jej rozwoju i za jednym razem podkreślają, że pogłoski o śmierci silnika spalinowego są mocno przesadzone. Dowód? Na polskim rynku debiutuje nowa jednostka 2.0 e-Skyactiv X obudowana zmodyfikowanym układem miękkiej hybrydy. Wszystko po to, by na jednej kropli benzyny pojechać jak najdalej…

– W nowym silniku na 2021 rok zmniejszyliśmy poziom kompresji z 16,3:1 do 15:1, czyli obniżyliśmy stopień sprężania. Druga rzecz – zmieniliśmy denka tłoków i zmodyfikowaliśmy czas otwarcia zaworów ssących, tak żeby zminimalizować straty przy wymianie ładunku pomiędzy napełnieniem cylindra i jego opróżnieniem. A przy okazji uzyskać jak najlepszą efektywność cieplną – powiedział dziennik.pl Szymon Sołtysik, PR manager Mazda Motor Poland. – I wreszcie zmiany w oprogramowaniu zarządzającym układem Mazda M Hybrid pozwoliły poprawić precyzję i gładkość jego działania. A napędzany paskiem, zintegrowany rozrusznik-generator (ISG) teraz szybciej dostarcza dodatkową dawkę momentu obrotowego – wyjaśnił.

Nowy silnik e-Skyactiv X, czyli więcej mocy i momentu obrotowego

Po zaaplikowaniu tych rozwiązań dwulitrowy benzyno-diesel – przynajmniej na papierze – jest mocniejszy o 6 KM (do 186 KM przy 6000 obr./min) i zapewnia 16 Nm dodatkowego momentu obrotowego (do 240 Nm przy 4000 obr./min). Po co tyle zachodu, skoro liczby nie wciskają w fotel? Odpowiedzi przyniosła próba na dystansie ponad pół tysiąca kilometrów. Ale po kolei…

Siedziba Mazdy na warszawskim Mokotowie. Piękna jak zawsze CX-30, tym razem błyszcząca lakierem Polymetal Gray, gotowa do drogi. Pod długą maską główny bohater spotkania – nowy silnik 2.0 e-Skyactiv X, niebieska literka "e" w logo na klapie bagażnika oznacza usprawnione 186 KM. To najbogatsza wersja ENSO. Wnętrze łasi się do kierowcy wymuskanymi detalami, białą skórą na fotelach, kolorowym wyświetlaczem head-up na przedniej szybie, reflektorami LED i listą 70 seryjnych udogodnień oraz systemów asystujących (m.in. adaptacyjny tempomat, monitorowanie martwego pola, automatyczne światła drogowe, monitorowanie ruchu poprzecznego przy cofaniu z funkcją hamowania itd.). Do szczęścia brakuje skrzyni automatycznej, ale sześciobiegowa manualna obiecuje lepsze połączenie człowieka z maszyną i niższe spalanie (średnio 5,6 l/100 km, czyli o pół litra mniej wobec starszej konstrukcji).

Jak jeździ Mazda CX-30 z silnikiem e-Skyactiv X?

Sprzęgło, hamulec, przycisk i silnik budzi się ze szmerem. Komputer pokładowy pokazuje 510 km zasięgu na pełnym zbiorniku. Kierunek Lublin. Wyjazd z Warszawy to korki. Tu z najlepszej strony pokazał się system i-stop (Start&Stop) – działa niezauważalnie. A elektryczny dopalacz benzynowca, czyli rozrusznik-generator ISG sprawia, że ze świateł samochód startuje bez zwłoki, żwawo. Wreszcie trasa S17. Tu CX-30 z nowym e-Skyactiv X pokazała zupełnie inną twarz. Przede wszystkim sprawia wrażenie lekkiej w prowadzeniu. W ciszy i znacznie swobodniej nabiera prędkości.

Dodatkowy moment obrotowy zlikwidował wolniejszą reakcję na gaz, którą wytykano poprzednikowi. Teraz już przy ok. 1800 obr./min do roboty zabiera się 210 Nm (wcześniej ok. 200), by ewidentnie ożywić się przy górnym zakresie obrotów (od 3000 do 4000 obr./min). Na drodze poprawę elastyczności szczególnie czuć od 30 do 80 km/h na trzecim biegu, czyli np. podczas włączania się do ruchu na ekspresówce. Do tego silnika nie trzeba mocno kręcić, żeby odczuwalnie przyspieszać nawet na piątym biegu. Napęd przyjemnie linearnie rozwija moc. Także w mieście operując między dwójką a trójką silnik zadziwia sprawnością – nie ma znaczenia czy są to miejscami pagórkowate ulice Lublina, czy proste arterie Warszawy. W połączeniu ze zwinnością, sportowym zestrojeniem układu jezdnego i pewnymi hamulcami CX-30 zawsze daje frajdę.

Ile spala Mazda CX-30 z silnikiem e-Skyactiv X?

Ale gwóźdź programu to spalanie. Początkowe wskazanie zasięgu na poziomie 510 km okazało się niedoszacowane. Bez tankowania po drodze na koniec testu komputer wyświetlił 530 przejechanych kilometrów przy średnim zużyciu na poziomie 6,2 l/100 km. Czyli tylko 0,6 l więcej niż podaje producent. Super wynik dla niemal 190-konnej jednostki opakowanej w ponad 1,3 masy auta! Szczególnie, że w zbiorniku zostało jeszcze benzyny na 47 km. Albo czary, albo japoński silnik umie również produkować paliwo… Żarty żartami, ale firma z Hiroszimy bardzo rozsądnie podchodzi do przyszłości napędów. Zakłada wzrost udziału samochodów elektrycznych, ale nie przekreśla silników konwencjonalnych.

e-Skyactiv X to rewolucja w silnikach spalinowych

– Mazda wierzy w to, że silnik spalinowy ma jeszcze przyszłość – powiedział Sołtysik. – Umiejętne zaprojektowana i opracowana jednostka może służyć przez wiele lat, choćby dlatego, że są miejsca gdzie nie da się zastąpić 1:1 silnika spalinowego elektrycznym. Czy to ze względu na infrastrukturę, czy wyzwania związane z dużymi odległościami, które trzeba przejechać. Dlatego nasze działania, które będą widoczne w najbliższych latach są prowadzone w różnych kierunkach – zapowiedział.

Te słowa dla kierowców oznaczają początek rewolucji i m.in. powrót silnika Wankla, który już niebawem pojawi się w sprzedaży. Mazda pracuje również nad hybrydami typu plug-in, czyli ładowanymi z gniazdka oraz tradycyjnymi hybrydami. W przygotowaniu jest też silnik Diesla nowej generacji.

– W ciężkich i dużych samochodach osobowych silnik Diesla cały czas ma sens i wciąż okazuje się najwydajniejszy. To, że obecnie jest on na cenzurowanym nie jest winą samej technologii – bo ona może być dzisiaj efektywna i czysta. A taka właśnie będzie konstrukcja diesla nowej generacji Mazdy – ocenił Sołtysik.

I wreszcie prawdziwa bomba, czyli nowy sześciocylindrowy rzędowy silnik zarówno benzynowy, jaki i wysokoprężny, połączony z technologią mild hybrid.

– Pracujemy nad tym, a efekty pokażemy w postaci dużej platformy. To już niebawem. Dziś patrzymy na pełne spektrum rozwiązań, nie zamykamy się na żadne z nich. Nie mówimy, że rezygnujemy z prądu czy silnika spalinowego, czy diesla, bo wierzymy, że w każdym zakątku świata są miejsca, gdzie takie rozwiązania są potrzebne. I będzie je można z sukcesem wprowadzać na rynek – zapowiedział przedstawiciel Mazdy.

Mazda CX-30 e-Skyactiv X i Mazda 3 e-Skyactiv X, czyli cena w Polsce?

Zanim jednak spełnią się obietnice, kierowcy w Polsce już mogą zamawiać nowy silnik benzynowy 2.0 e-Skyactiv X. Poza CX-30 jest on również dostępny pod maską Mazdy 3. A oba modele przewidują dodatkowo napęd 4x4 i-Activ AWD. I co ważne: nie trzeba decydować się na topową wersję wyposażenia, żeby sprawić sobie tę jednostkę. Już bazowa odmiana KAI przewiduje e-Skyactiv X. Ceny?

Najtańsza Mazda 3 e-Skyactiv X w wersji Kai kosztuje od od 109 900 zł bez względu na wybraną wersję nadwozia (hatchback lub sedan). Z kolei bazowa Mazda CX-30 Kai startuje od 118 900 zł. Drogo? Nie jest chyba tak źle, zwłaszcza że za takie pieniądze otrzymujemy samochody, których standardowe wyposażenie obejmuje m.in. kolorowy wyświetlacz head-up na przedniej szybie, reflektory LED, system Mazda Connect z kolorowym wyświetlaczem o przekątnej 8,8 cala i nawigacją satelitarną, interfejs Apple CarPlay/Android Auto, aktywny tempomat, pakiet systemów bezpieczeństwa iActivsense czy 16-calowe alufelgi.

Oba modele są też dostępne z bazowym silnikiem 2.0 Skyactiv G o mocy 122 KM i 150 KM (każdy z układem miękkiej hybrydy).

Mazda CX-30 2.0 e-Skyactiv X - dane techniczne wersji testowej