Reklama

Maxus to chiński producent samochodów elektrycznych działający od 2011 roku. Marka należy do państwowego giganta SAIC Motor z siedzibą w Szanghaju. Z kolei SAIC istnieje od 1958 roku, a od 5 lat pozostaje największym chińskim oraz jednym z największych na świecie koncernów motoryzacyjnych. Producent jest też na liście Fortune Global 500 skupiającej największe spółki świata.

W Europie Maxus pojawił się w 2018 roku za sprawą norweskiej firmy RSA (założonej w 1936 roku). Skandynawowie szybko zbudowali sieć 125 dilerów. W efekcie chińska marka dostępna jest w Norwegii, Szwecji, Danii, Finlandii, Islandii, Grenlandii, na Wyspach Owczych, a od teraz również w Polsce.

Maxus eT90 wjeżdża do Polski, to zaskakująca premiera i na tym nie koniec

Nad Wisłą Maxus debiutuje za sprawą firmy RSA Polska. Plany wyglądają imponująco, jak na nowego gracza...

Reklama

– W Polsce oferta obejmuje dwa pojazdy o charakterze dostawczym, średniej klasy SUV-a i minivana przewidzianego dla sześciu osób – powiedział dziennik.pl Michał Maske, marketing manager RSA Polska. – Pod koniec 2022 roku planowane jest wprowadzenie do sprzedaży pierwszego w Europie w pełni elektrycznego 5-osobowego pickupa, modelu Maxus eT90. Natomiast w 2023 roku zadebiutuje model MIFA 9 – 6 osobowy samochód MPV klasy wyższej, jak również elektryczna ciężarówka 7,5 ton – zapowiedział.

Maxus eT90 to pikap o długości ponad 5,3 m z akumulatorem 88,5 kWh, który ma zapewnić 320 km zasięgu. Ładowanie od 20 do 80 proc. pojemności ma trwać ok. 45 min.

Z kolei futurystycznie stylizowany van MIFA 9 to już akumulator 90 kWh i zasięg 520 km (cykl NEDC). Zajmowanie miejsc za kierowcą ułatwiają elektrycznie odsuwane drzwi.

Maxus w Polsce, gdzie kupić samochód elektryczny?

Sieć dilerska Maxusa w Polsce obejmuje dziś 16 placówek. Salony znajdują się między innymi w Warszawie, Gdańsku, Bielsku-Białej, Łodzi i Katowicach. Do końca roku powinno powstać ponad 20 punktów sprzedaży i obsługi serwisowej.

SUV Euniq 6 i MPV Euniq 5 będą dostępne w Polsce już po wakacjach. Z kolei pierwsze samochody użytkowe z norweskiego magazynu dopłyną do Polski jeszcze w sierpniu.

Maxus Euniq 6 to nowy 7-miejscowy SUV, jaki bagażnik i wyposażenie?

Maxus Euniq 6 to futurystycznie stylizowany 7-miejscowy elektryczny SUV z przodem płaskim niczym w Tesli. Z długością ponad 4,7 m przerasta Volvo XC60 o 4,4 cm. Samochód wyróżnia też przepastny bagażnik - pod elektrycznie sterowaną klapą oferuje aż 754 l pojemności.

Wyposażenie seryjne obejmuje m.in. światła full LED, adaptacyjny tempomat, kamerę parkowania 360 stopni, ostrzeżenie o martwym polu, automatyczny system hamowania awaryjnego, przednie i tylne czujniki parkowania oraz ekran dotykowy o przekątnej 12,3 cala. W standardzie są też podgrzewane fotele, aluminiowe felgi o średnicy 18 cali oraz system awaryjnego hamowania w razie zagrożenia kolizją.

Lista obejmuje także oświetlenie wnętrza z 64 kolorami, indukcyjną ładowarkę do smartfonów, Apple CarPlay i Android Auto, keyless GO czy regulację fotela kierowcy w sześciu kierunkach.

Elektryczny Maxus Euniq 6, napęd i zasięg

W Euniq 6 silnik elektryczny o mocy 177 KM (310 Nm) napędza przednie koła i czerpie energię z litowo-jonowego akumulatora o pojemności netto 70 kWh (standard szybkiego ładowania CCS). Ładowanie prądem zmiennym (AC) od 0 do 100 proc. zajmie 10 godzin. Uzupełnienie energii od 30 do 80 proc. prądem stałym na stacji DC potrwa 35 minut. Kierowca ma do wyboru trzy tryby jazdy: eco, normalny i sportowy. Prędkość maksymalna to 160 km/h. Deklarowany zasięg do 452 km w cyklu miejskim (WLTP).

Maxus Euniq 6 w programie Mój elektryk, jaka cena i gwarancja w Polsce?

Maxus Euniq 6 kosztuje w Polsce od 225 tys. zł. Cenę elektrycznego SUV-a obniża program "Mój elektryk" - o 18 750 lub 27 000 zł (z Karty Dużej Rodziny). W ostatnim przypadku Euniq 6 może kosztować od 198 tys. zł. Bazowy Volkswagen ID.4 to wydatek od 208 690 zł.

Euniq 6 jest chroniony gwarancją przez 5 lat lub 100 000 km. Gwarancja na akumulator to 8 lat lub 200 tys. km.

Maxus Euniq 5, czyli elektryczny van dla 6 osób

Maxus Euniq 5 to elektryczny van o długości ponad 4,8 m z układem foteli 2+2+2. Wyposażenie obejmuje reflektory w technologii Full LED, automatyczną klimatyzację, oświetlenie ambientowe wnętrza, elektrycznie otwieraną pokrywę bagażnika, dwuczęściowy, otwierany, panoramiczny dach oraz dwa ekrany o przekątnej 12,3 cala. Zamek centralny jest dotykowy i łączy się ze smartfonami opartymi na systemie Apple CarPlay i Android Auto.

Maxus Euniq 5 w Polsce, jaka cena i zasięg?

Napęd także wykorzystuje 177-konny silnik. Auto rozpędza się od 0 do 100 km/h w 9,5 sekundy. Akumulator 70 kWh ma zapewnić do 437 km zasięgu w cyklu miejskim. Ładowanie DC od 30 do 80 proc. zajmie 35 minut.

W Polsce 6-osobowy Maxus Euniq 5 kosztuje od 222 900 zł. Karta Dużej Rodziny w programie "Mój elektryk" obniża cenę o 27 tys. zł do 195,9 tys. zł.

Maxus e-Deliver-3 i e-Deliver 9 to dwa elektryczne samochody dostawcze

Maxus e-Deliver-3 to mniejszy z dwóch dostawczych samochodów na prąd oferowanych w Polsce. Producent podkreśla, że furgonetka od początku była projektowana jako auto elektryczne (podobno to pierwszy dostawczy EV tak skonstruowany), stąd zabudowa akumulatora w podłodze bez uszczerbku dla funkcjonalności przedziału ładunkowego. Dzięki temu udało się zaoszczędzić aż 200 kg na masie samego pojazdu, co pozwoliło uzyskać ładowność do 930 kg, z możliwością holowania przyczepy do 1025 kg.

e-Deliver-3 występuje w dwóch długościach (4,55 m i 5,14 m) z przestrzenią ładunkową o pojemności 4,8 lub 6,3 m3. Szerokość w obu przypadkach wynosi 178 cm. Rozstaw osi krótszej odmiany to 291, a dłuższej 328,5 cm. Tylne drzwi otwierane na boki ułatwiają załadunek wózkiem widłowym.

Maxus e-Deliver-3 to najtańszy samochód elektryczny w Polsce?

Akumulatory są dwa - 35 kWh lub 50,2 kWh. Ładowanie większego od 5 do 80 procent potrwa 45 min (DC). Zasięg od 158 km do 342 km. Do wyboru są dwa tryby jazdy – normalny i eko. Można też regulować siłę rekuperacji trzema poziomami – lekkim, średnim i mocnym.

Maxus e-Deliver-3 kosztuje w Polsce od 159 725 zł (90 900 zł w programie "Mój elektryk"; dopłata na poziomie 68,8 tys. zł). Norwegowie podkreślają, że e-Deliver-3 ma być tańszą alternatywą dla Volkswagena ID. Buzz Cargo (od 245 877 zł; 199 900 zł netto). Gwarancja na akumulatory to 8 lat lub 160 tys. km.

W przypadku samochodów dostawczych (N1) i minibusów (M2 i M3) dotacja w programie "Mój elektryk" wynosi do 50 tys. zł lub do 70 tys. zł, maksymalnie do 20 proc. lub do 30 proc. kosztów kwalifikowanych kupna samochodu.

Maxus e-Deliver 9 zamiast Volkswagena czy Mercedesa?

Maxus e-Deliver 9 to największy elektryczny samochód dostawczy chińskiej marki - gra w lidze takich aut jak Volkswagen e-Crafter czy Mercedes eSprinter. Furgon jest dostępny w dwóch długościach (5,55 m i 5,94 m, rozstaw osi 3,36 m lub 3,76 m) i z trzema wielkościami akumulatora do wyboru - 51,2 kWh, 72 kWh lub 88,5 kWh. Czas uzupełniania energii w dwóch pierwszych wersjach od 20 do 80 procent trwa 36, a w topowej specyfikacji 45 minut. Zasięg od 296 km cyklu mieszanym do 353 km w mieście.

Przestrzeń ładunkowa zapewnia 9,7 m3 lub 11 m3 pojemności. Większy wariant pomieści 5 europalet. Tylne drzwi otwierają się pod kątem 236 stopni, co ułatwia załadunek wózkiem widłowym. Ładowność dochodzi do 1200 kg. e-Deliver-9 może też ciągnąć przyczepę o masie do 1500 kg.

Maxus e-Deliver 9 cena w Polsce i wyposażenie

W kabinie przewidziano szereg schowków i pojemników na drobiazgi lub butelki z wodą. Maxus w standardzie ma sześć poduszek powietrznych, system monitorujący w trybie ciągłym martwe pole, a także układ ostrzegający przed kolizją i w razie niebezpieczeństwa uruchamiający hamulce.

e-Deliver 9 kosztuje w Polsce od 303 578 zł brutto. Jeśli uwzględnimy rządowe wsparcie programu "Mój elektryk", finalna cena zmaleje nawet do 233 578 zł. Podobnie jak w przypadku e-Deliver 3, tak i tu możemy zdecydować się na vana lub podwozie z kabiną.

Producent oferuje gwarancję na 5 lat lub 100 tys. km. Akumulator obejmuje 8-letnia ochrona z limitem 160 tys. km.