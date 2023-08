Reklama

Maxus e-Deliver 3 zostanie flagowym samochodem elektrycznym Poczty Polskiej. Na początek 25 aut chińskiej marki trafi do floty państwowego giganta logistycznego.

Wszystkie samochody będą wynajmowane przez 36 miesięcy przez firmę Arval. Czego mogą spodziewać się kierowcy tych pojazdów?

Reklama

Maxus wjeżdża do Poczty Polskiej, to efekt przetargu

Maxus to chiński producent samochodów elektrycznych działający od 2011 roku. Marka należy do państwowego giganta SAIC Motor z siedzibą w Szanghaju. Z kolei SAIC istnieje od 1958 roku, a od 5 lat pozostaje największym chińskim oraz jednym z największych na świecie koncernów motoryzacyjnych. Producent jest też na liście Fortune Global 500 skupiającej największe spółki świata.

W Europie Maxus pojawił się w 2018 roku za sprawą norweskiej firmy RSA (założonej w 1936 roku). Skandynawowie szybko zbudowali sieć 125 dilerów. W efekcie chińska marka dostępna jest w Norwegii, Szwecji, Danii, Finlandii, Islandii, Grenlandii, na Wyspach Owczych, a od niedawna również w Polsce. Nad Wisłą Maxus jest obecny za sprawą firmy RSA Polska.

Maxus e-Deliver 3 - co to za samochód? Jakie wymiary?

Maxus e-Deliver 3 występuje w dwóch długościach (4,55 m i 5,14 m) z przestrzenią ładunkową o pojemności 4,8 lub 6,3 m3. Szerokość w obu przypadkach wynosi 178 cm. Rozstaw osi krótszej odmiany to 291, a dłuższej 328,5 cm. Tylne drzwi otwierane na boki ułatwiają załadunek wózkiem widłowym.

Producent podkreśla, że furgonetka od początku była projektowana jako auto elektryczne (podobno to pierwszy dostawczy EV tak skonstruowany), stąd zabudowa akumulatora w podłodze bez uszczerbku dla funkcjonalności przedziału ładunkowego. Dzięki temu udało się zaoszczędzić aż 200 kg na masie samego pojazdu, co pozwoliło uzyskać ładowność do 930 kg, z możliwością holowania przyczepy do 1025 kg.

Maxus e-Deliver 3, jaki zasięg, silnik i moc?

Poczta Polska postawiła na wersję e-Deliver 3 wyposażoną w większy akumulator 50,2 kWh i silnik elektryczny o mocy 90 kW (ponad 122 KM). Ładowanie od 5 do 80 procent powinno zająć 45 min (DC). Zasięg do 371 km. Do wyboru są dwa tryby jazdy – normalny i eko. Można też regulować siłę rekuperacji trzema poziomami – lekkim, średnim i mocnym.

Maxus e-Deliver 3 to najtańszy samochód elektryczny w Polsce?

Maxus e-Deliver-3 z mniejszym akumulatorem 35 kWh kosztuje w Polsce od 151 tys. zł brutto (122 900 netto; 86 000 zł w programie "Mój elektryk"). Model wyposażony w większą baterię 50,2 kWh to cena od ponad 189 tys. zł brutto (153,9 tys. netto; 107 730 zł w programie "Mój elektryk"). Na rynku e-Deliver-3 ma być tańszą alternatywą dla Volkswagena ID. Buzz Cargo (od 227 920 zł netto). Gwarancja na akumulatory to 8 lat lub 160 tys. km.

W przypadku samochodów dostawczych (N1) i minibusów (M2 i M3) dotacja w programie "Mój elektryk" wynosi do 50 tys. zł lub do 70 tys. zł, maksymalnie do 20 proc. lub do 30 proc. kosztów kwalifikowanych kupna samochodu.