Reklama

Maxus eT90 to największa tegoroczna premiera nowej chińskiej marki samochodów debiutującej w Polsce. I nie chodzi wyłącznie o poważne rozmiary tego auta.

– Z niecierpliwością czekamy na wprowadzenie na rynek pierwszego w Europie elektrycznego pikapa, w segmencie zarezerwowanym wcześniej wyłącznie dla samochodów z napędem konwencjonalnym – powiedział Bernhard Jahnsen, kierownik sprzedaży norweskiej spółki RSA, która jest importerem marki Maxus. – Obserwujemy niezwykle duże zainteresowanie wokół naszego pikapa i w związku z tym zarezerwowaliśmy dużą liczbę samochodów – zapowiedział.

Maxus eT90 wjeżdża do Polski, a przed nim SUV Maxus Euniq 6 i Euniq 5

Przypominamy, że Maxus to chiński producent samochodów elektrycznych działający od 2011 roku. Marka należy do państwowego giganta SAIC Motor z siedzibą w Szanghaju. Z kolei SAIC istnieje od 1958 roku, a od 5 lat pozostaje największym chińskim oraz jednym z największych na świecie koncernów motoryzacyjnych. W Europie Maxus pojawił się w 2018 roku za sprawą norweskiej firmy RSA (założonej w 1936 roku). Skandynawowie szybko zbudowali sieć 125 dilerów. W efekcie chińska marka dostępna jest w Norwegii, Szwecji, Danii, Finlandii, Islandii, Grenlandii, na Wyspach Owczych, a od niedawna także w Polsce. Nad Wisłą Maxus debiutuje dzięki RSA Polska, czyli spółce-córce norweskiego importera.

Reklama

Obecna oferta w Polsce obejmuje średniej klasy SUV-a Maxus Euniq 6 i dużego vana Euniq 5 – te auta będą dostępne w Polsce po wakacjach. Z kolei samochody użytkowe Maxus e-Deliver-3 i e-Deliver 9 z norweskiego magazynu dopłyną przez Bałtyk w sierpniu.

Maxus eT90 w wersji 5-osobowej to nie wszystko

Jednak największą tegoroczną rynkową bombą ma być Maxus eT90, czyli pierwszy na polskim i europejskim rynku elektryczny pikap.

– Początkowo będziemy sprzedawać eT90 w wersji 5-osobowej, ale przyjrzymy się możliwościom adaptacji do wariantów 2-osobowych, aby móc urozmaicić ofertę dla klientów firmowych. Mamy duże oczekiwania w stosunku do eT90. Wkraczamy w zupełnie nowy segment, w którym pikap sprawdza się równie dobrze jako samochód rodzinny, rekreacyjny lub firmowy – zapowiedział Jahnsen.

Maxus eT90, czyli zasięg, pojemność akumulatora, czas ładowania i wymiary

Maxus eT90 z wielką chromowaną atrapą i wąskimi światłami LED wygląda jakby chciał pożreć mniejsze auta spalinowe. Szczególnie, że wymiary także mogą imponować: długość wynosi 5,37 m, szerokość to 1,9 m, a wysokość 1,80 m wysokości. Rozstaw osi - 3,15 m.

Zabudowany w ramie akumulator o pojemności 88,5 kW netto ma zapewnić 330 km zasięgu (w cyklu mieszanym WLTP). Pod maską znajdziemy silnik elektryczny o mocy 204 KM (150 kW), który generuje 310 Nm momentu obrotowego. Producent zapewnia, że eT90 z łatwością będzie osiągać deklarowane zasięgi. Tym bardziej, że jest homologowany jako samochód ciężarowy N1 - zaliczył testy zgodnie ze standardem WLTP przy dużych obciążeniach. Auta osobowe mają lżej – przechodzą próby bez ładunku i pasażerów.

Ładowanie akumulatora od 20 do 80 proc. ma trwać 45 minut (maksymalna moc ładowania 80 kW; standard CCS).

Maxus eT90, wyposażenie, hak holowniczy i ładowność

Maxus eT90 zabierze na pakę 1000 kg ładunku, który pozwalają przymocować specjalne haki na burtach po obu stronach paki. Elektrycznego pikapa można również uzbroić w hak holowniczy.

We wnętrzu wita 10,3-calowy ekran dotykowy, fotele kierowcy i przedniego pasażera z 6-kierunkową regulacją, Apple CarPlay, skórzana tapicerka i dwukierunkowo regulowana kierownica obszyta skórą. Maxus eT90 zapewni także elektroniczną kontrolę stabilizacji toru jazdy, kamerę cofania, czujnikami parkowania i układ kontroli prędkości zjazdu.

Maxus eT90, kiedy w Polsce, jaka cena i gwarancja?

Maxus eT90 powiększy ofertę RSA Polska jeszcze jesienią 2022 roku – samochody mają być dostępne już w listopadzie.

– Pierwsze pojazdy zostaną dostarczone do salonów jeszcze w tym roku, a już niebawem rozpoczynamy przyjmowanie zamówień – zapowiedział Bernhard Jahnsen z RSA.

Cena? W Norwegii eT90 kosztuje od ok. 550 tys. koron norweskich, co w przeliczeniu daje cenę na poziomie 263 tys. zł.

Przypominamy, że w Polsce w przypadku samochodów dostawczych (N1) i minibusów (M2 i M3) dotacja w programie "Mój elektryk" wynosi do 50 tys. zł lub do 70 tys. zł, maksymalnie do 20 proc. lub do 30 proc. kosztów kwalifikowanych kupna samochodu.

Maxus eT90 będzie chroniony gwarancją na 5 lat lub 100 000 km. Gwarancja na akumulator to 8 lat lub 200 tys. km.

Maxus w Polsce, gdzie kupić samochód elektryczny?

Sieć dilerska Maxusa w Polsce obejmuje dziś 16 placówek. Salony znajdują się między innymi w Warszawie, Gdańsku, Bielsku-Białej, Łodzi i Katowicach. Do końca 2022 roku powinno powstać ponad 20 punktów sprzedaży i obsługi serwisowej.