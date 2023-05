Reklama

Maxus to młoda chińska marka, która została założona w 2011 roku inależy do koncernu SAIC (Shanghai Automotive Industry Corporation), największego producenta samochodów w Chinach i jednego z największych koncernów samochodowych na świecie – rocznie sprzedaje ponad 6 mln aut i aktualnie plasuje się na siódmej pozycji w rankingu globalnych firm motoryzacyjnych. Do SAIC należą także takie marki, jak: MG, Roewe, LDV i Rising Auto, a sam koncern jest strategicznym partnerem na rynku chińskim m.in. dla Volkswagena oraz General Motors.

Na naszym rynku samochody Maxus dostępne są od 2022 roku dzięki polskiemu oddziałowi firmy RSA, która jest importerem marki w krajach skandynawskich. Poza pikapem T90 w ofercie marki znajdziemy osobowe minivany Euniq5 i MIFA9 oraz SUV-a Euniq6, a także pełną gamę dostawczych modeli e-Deliver 3 i e-Deliver-9 w odmianach van i pod zabudowę. Wszystkie Maxusy w Polsce łączy to, że mają tylko elektryczny napęd. Prezentowany T90 EV Pickup jest aktualnie jedynym elektrycznym modelem tego typu na rynku. Oto co proponuje.

Maxus T90 EV Pickup – nadwozie

Auto zwraca na siebie uwagę imponującym, chromowanym grillem z przodu, tradycyjną konfiguracją z podwójną kabiną oraz orurowaniem ze stali nierdzewnej w części ładunkowej. T90 ma długość 5365 mm, szerokość 1900 mm, wysokość 1809 mm, a jego rozstaw osi sięga 3155 mm. Prześwit nadwozia to 18,7 cm. Pikap Maxusa może pokonywać przeszkody wodne o głębokości do 55 cm, a kąty najazdu i zjazdu wynoszą odpowiednio 27 i 24 stopnie. Standardowo porusza się na 17-calowych kołach aluminiowych z oponami w rozmiarze 245/65 R17.

Ważną informacją dla użytkowników jest możliwość przewożenia towarów o stosunkowo dużych gabarytach. Długość przestrzeni ładunkowej sięga 151 cm, a szerokość 148,5 cm przy wysokości przy burtach na poziomie 53 cm. Podłoga i ścianki skrzyni mogą być pokryte czarnym wypełnieniem zabezpieczającym, a specjalne zaczepy i uchwyty ułatwiają mocowanie przewożonych rzeczy. Na pakę Maxus zabierze maksymalnie 1000 kg. Może też pociągnąć hamowaną przyczepę o takiej masie lub niehamowaną ważącą do 750 kg. Samo auto waży bez kierowcy 2300 kg.

Maxus T90 EV Pickup – wnętrze dla 5 osób

Kabina Matusa T90 zapewnia miejsce dla pięciu pasażerów. Przednie fotele mają 6-kierunkową elektryczną regulację, a pod siedziskiem i za oparciem tylnej kanapy wygospodarowano przestrzeń na drobne przedmioty oraz kable do ładowania. W rozkładanym podłokietniku znajdują się dwa uchwyty na napoje. Osoby podróżujące z tyłu mogą skorzystać z gniazda 12 V lub 220 V.

Standardem jest tapicerka ze skóry ekologicznej oraz klimatyzacja z filtrem przeciw pyłkowym. Między zegarami umieszczono monochromatyczny wyświetlacz komputera pokładowego. Centralne miejsce na konsoli środkowej zajmuje kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 10,3 cala pozwalający na obsługę wybranych ustawień samochodu. System multimedialny umożliwia podłączenie telefonu przez Bluetooth lub przewodową współpracę z Apple CarPlay (dwa porty USB-A w konsoli środkowej, obok gniazdka 12V). Przyciskami na kierownicy da się sterować systemem audio i telefonem.

Maxus T90 EV Pickup – napęd, moc i bateria

Źródłem napędu Maxusa T90 EV jest silnik elektryczny umieszczony przy tylnej osi. Dysponuje on mocą 180 KM i maksymalnym momentem obrotowym 310 Nm, który przekazywany jest na tylne koła za pośrednictwem 1-biegowej skrzyni. Energię niezbędną do zasilania układ ten czerpie z umieszczonych pod podłogą akumulatorów o pojemności 88,55 kWh, które zapewniają zasięg w cyklu mieszanym WLTP (dla aut dostawczych przy pełnym obciążeniu) do 330 km. Auto wyposażone jest w gniazdo szybkiego ładowania CCS, co umożliwia uzupełnianie energii z mocą maksymalną do 80 kW. Dzięki temu rozwiązaniu naładowanie baterii prądem stałym DC z poziomu 20 do 80 proc. trwa około 45 minut. W przypadku korzystania z Wallboxa 11 kW pełne naładowanie baterii zajmuje około 9 godzin, natomiast przy mocy 7 kW – 13 godzin.

T90 EV może poruszać się z maksymalną prędkością do 120 km/h, a kierowca ma do wyboru tryby Eco, Normal i Power działania układu napędowego, wybierane przyciskami na konsoli między fotelami, tuż obok okrągłego selektora przekładni.

Maxus T90 EV Pickup – wyposażenie, cena, gwarancja

Auto oferowane jest w jednej, bogato wyposażonej wersji, a standard poza wspomnianymi już elementami obejmuje także m.in. podgrzewacz baterii, przednie, boczne i kurtynowe poduszki powietrzne, system stabilizacji toru jazdy, system automatycznego hamowania awaryjnego, układ ułatwiający ruszanie pod górę oraz zjeżdżanie ze wzniesienia, system monitorowania ciśnienia w oponach, kamerę cofania i czujniki parkowania z tyłu, elektroniczne wspomaganie kierownicy, przednie reflektory halogenowe, ledowe światła do jazdy dziennej oraz ledowe lampy tylne, elektrycznie sterowane szyby i lusterka oraz stopnie progowe. W ramach opcji można zamówić wykładzinę przestrzeni bagażowej z tworzywa o wysokiej wytrzymałości za 1590 zł oraz kabel do ładowania 32A za 1500 zł. Do wyboru jest też pięć kolorów nadwozia: standardowy biały oraz za dopłatą 5490 zł niebieski, pomarańczowy, czarny lub szary.

Ceny auta zaczynają się od 189 900 zł netto po uwzględnieniu dotacji w ramach rządowego programu „Mój elektryk”. Standardowa cena detaliczna to 259 900 netto (319 677 zł brutto).

Każdy Maxus T90 EV objęty jest gwarancją na 5 lat lub 100 tys. km, a bateria na 8 lat lub 200 tys. km.