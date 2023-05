Allianz Trade w raporcie opublikowanym 9 maja ocenia, że przejście na pojazdy zasilane prądem i zbliżający się zakaz rejestracji nowych aut spalinowych od 2035 roku w Unii Europejskiej nie tylko zmieni obraz rynku motoryzacyjnego na Starym Kontynencie, lecz także obowiązujące na nim zasady.

Autorzy publikacji podkreślają, że już w 2022 roku sprzedaż pojazdów zasilanych energią alternatywną osiągnęła rekordowe 4,4 mln sztuk (+11 proc. W stosunku do roku 2021), co stanowi 47 proc. wszystkich rejestracji nowych pojazdów w Europie. Popyt na modele czysto elektryczne (BEV) zwiększył się w tym czasie 28 proc., a ich udział w ogóle rejestracji wszystkich samochodów osiągnął poziom 12 proc. Według Allanzu sektor motoryzacyjny jest u progu całkowitego wstrząsu, stojąc w obliczu transformacji bazy dostawców, zmieniających się potrzeb klientów, konkurencji ze strony nowych podmiotów i rzeczywistości mniej skoncentrowanego na samochodach społeczeństwa.

Chiny elektrykami stoją

Z danych, do których dotarł Allianz, wynika że Chiny już teraz są liderem globalnym w sektorze samochodów elektrycznych. W 2022 roku w tym kraju sprzedano ich ponad dwukrotnie więcej niż w Europie i USA razem wziętych. Aż 80 proc. elektryków dostarczonych klientom w Państwie Środka pochodziło od rodzimych producentów, zaś ich udział w całym rynku zwiększył się z poniżej 40 proc. w 2020 roku do blisko 50 proc. w 2022 r. Bilans handlowy w sektorze motoryzacyjnym tego kraju wzrósł z deficytu na poziomie 31 mld dolarów w 2020 roku do nadwyżki ponad 7 mld dolarów w roku ubiegłym. Co ciekawe, trzy najpopularniejsze model BEV w Europie zjechały z taśm montażowych w chińskich fabrykach. Wkrótce może się okazać, że samochody wyprodukowane w Europie prawdopodobnie zostaną zastąpione przez samochody wyprodukowane w fabrykach w Chinach – niezależnie od tego, czy są produkowane przez chińską, amerykańską czy europejską firmę.

Wraz ze wzrostem popularności pojazdów elektrycznych oczekuje się, że do 2030 r. chińskie firmy odpowiednio powiększą swój udział w rynku i zmniejszy się import zagranicznych samochodów. To trend obserwowany już od jakiegoś czasu – w ciągu ostatniej dekady udział rynkowy importu europejskiego spadł z szacowanych 2,9 proc. do 1,8 proc. wszystkich rejestracji i to mimo faktu, że osiągnął rekordowy poziom 24 mld euro w 2022 r.

Rosnąca popularność chińskich marek zagraża również działalności europejskich producentów samochodów w Chinach – głównie spółkom joint venture, ale także kilku spółkom zależnym kontrolowanym przez koncerny ze Starego Kontynentu. Z 20 najpopularniejszych pojazdów elektrycznych sprzedawanych w Chinach w 2022 r. tylko jeden był produkowany przez chińsko-europejską spółkę joint venture – donosi Allianz.

W obliczu płaskich, a następnie spadających udziałów w rynku, europejscy producenci samochodów przyjęli przeciwne stanowiska, uznając chiński rynek za zbyt trudny do zdobycia i całkowicie się wycofując, lub odwrotnie – podwajając lokalną produkcję w celu zwiększenia lokalnej konkurencyjności.

Kiepski scenariusz dla Europy

Allianz ocenia, że produkcja europejskich samochodów w Chinach może spaść o 1,7 mln pojazdów (-37 proc.) z szacowanych 4,4 mln sztuk w 2022 r. do 2,7 mln w 2030, a eksport z 480 tys. do 290 tys. sztuk i zagrozić 7 mld euro rocznego zysku netto. To szacunki, bo wpływy w euro są trudniejsze do oceny, ponieważ europejscy producenci samochodów nie raportują zysku operacyjnego lub netto w ujęciu geograficznym. Jednak ich łączna sprzedaż w Chinach stanowiła około 22 proc. ich globalnych dostaw. Zakładając, że ich działalność w Chinach jest tak samo rentowna, jak na innych rynkach, 22 proc. ich łącznego zysku netto w wysokości 67 mld euro w 2022 r. sprowadza zagrożony zysk netto do 14,7 mld euro. Ponieważ spółki joint venture 50-50 nadal odpowiadają za większość ich lokalnej sprzedaży, co najmniej 7,3 mld euro z tych 14,7 mld można przypisać europejskim producentom samochodów.

W tym samym scenariuszu chiński eksport osiągnąłby 1,5 mln pojazdów w 2030 r., co odpowiada 13,5 proc. produkcji UE w 2022 r. lub łącznej produkcji trzech największych fabryk motoryzacyjnych w regionie. Ponieważ rynek europejski jest w dużej mierze autonomiczny, rosnący import z Chin miałby większy wpływ na produkcję lokalną niż konkurencyjny, ale skromny import z Japonii i Korei Południowej. Większa zależność od importu obniżyłaby wskaźniki wykorzystania mocy produkcyjnych europejskich fabryk, wpłynęła na ich rentowność i zachęciła do dalszej likwidacji mocy produkcyjnych. W ciągu ostatnich 10 lat, w Europie zamknięto kilkanaście zakładów montażowych, co odzwierciedla większą konsolidację wśród producentów samochodów oraz wycofanie się niektórych producentów amerykańskich i japońskich.

Taki rozwój sytuacji mógłby kosztować Unię Europejską ponad 24 mld euro w 2030 r., czyli 0,15 proc. PKB osiągniętego w ubiegłym roku. Jednak gospodarki zależne od przemysłu motoryzacyjnego w takich krajach jak Niemcy, Słowacja i Czechy mogłyby doświadczyć jeszcze większego uszczerbku (od 0,3 do 0,4 proc. PKB).

Co powinni zrobić decydenci w UE?

Europa jest światową potęgą eksportową w sektorze motoryzacyjnym, a handel samochodami generuje od 70 do 110 mld euro nadwyżki handlowej dla gospodarki europejskiej każdego roku w ciągu ostatniej dekady, nie można więc pozwolić sobie na jego osłabienie. Europejski rynek pojazdów typu BEV jest stosunkowo dużo bardziej otwarty niż rynek i amerykański, gdzie montaż krajowy lub regionalny jest warunkiem wstępnym do uzyskania dotacji na zakup, a cła importowe na pojazdy zagraniczne są wyższe. Dążenie do wzajemności w warunkach handlowych, nie tylko z Chinami, lecz również z USA, powinno więc być priorytetem dla krajów EU w celu zapewnienia bardziej wyrównanych szans dla przemysłu europejskiego.

Autorzy raportu sugerują większe promowanie aut elektrycznych poprzez rozbudowaną i wydajną infrastrukturę ładowania, która umożliwiłaby pojazdom elektrycznym korzystanie z mniejszych, lżejszych i tańszych akumulatorów. Dobrze działająca infrastruktura ładowania obniżyłaby cenę przeciętnego pojazdu BEV i przekonała użytkowników z obszarów mniej zurbanizowanych do zmiany do przesiadki na elektryki.

Ważne może być ponadto zezwolenie na chińskie inwestycje w europejski montaż samochodów, bo "dla Europy znacznie korzystniejsza byłaby obecność na jej drogach pojazdów pod chińską marką, gdyby były one montowane lokalnie, a nie importowane". Już teraz przecież Chiny są jednym z największych inwestorów w fabryki baterii, a także wykazują zainteresowaniem przejęciem niektórych zamykanych fabryk samochodów na Starym Kontynencie.

Kolejnym ważnym krokiem będzie też zwiększenie samowystarczalności w zakresie surowców niezbędnych do produkcji akumulatorów oraz inwestowanie w technologie akumulatorów nowej generacji. Europa powinna również rozważyć nadanie priorytetu rozwojowi zdolności wydobywczych i rafinacyjnych, gdy jest to możliwe, oraz ustanowienie umów handlowych z krajami partnerskimi, gdy nie jest to możliwe, w celu zabezpieczenia swoich interesów gospodarczych i strategicznych.

