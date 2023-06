Reklama

Aehra to młody elektryczny startup założony w 2022 roku i finansowany ze środków prywatnych, który ma ambicje, by zaistnieć w segmencie premium. Firma z siedzibą w Mediolanie zatrudniła światowej klasy inżynierów i projektantów, wśród nich Filippo Periniego, który przez lata odpowiadał za design modeli Lamborghini. To spod jego ręki wyszły m.in. Aventador i Huracan, maczał też palce w paru projektach Alfy Romeo i Italdesign. Perini ściągnął do Aehry swojego bliskiego współpracownika Alessandro Serrę, który brał udział przy projektowaniu Aventadora SV i Reventona. Szefem inżynierów w mediolańskim startupie został Francisco Cimatti, odpowiedzialny wcześniej za nową elektryczną platformę Lotusa, a także kilka modeli Ferrari. Dyrektorem generalnym jest natomiast Hazim Nada, który karierę naukową łączył z pracą w londyńskim Citi i namówił do współpracy inwestorów.

Już jesienią 2022 roku Aehra pokazała prototyp luksusowego elektrycznego SUV-a i wtedy też zapowiedziała debiut kolejnego modelu – Sedana (przyznacie, że z nazwami za bardzo nie kombinują), który zresztą dzieli z SUV-em 70 proc. podzespołów. Słowa dotrzymano i teraz startup ujawnił już oficjalnie nowe elektryczne gran turismo.

Aehra Sedan – naturalne piękno dla bezemisyjnej mobilności

Pod względem stylistycznym nowy model bez wątpienia może uchodzić za wyróżniający się wśród luksusowych limuzyn GT. Jak podkreśla Filippo Perini "stworzenie tego bardzo płynnego kształtu było częściowo inspirowane sektorem lotniczym i emanuje poczuciem, że Aehra Sedan bez wysiłku szybuje w powietrzu". Rzeczywiście nawet zaparkowana kipi wręcz dynamiką.

– Przez wieki włoscy architekci, artyści i projektanci inspirowali się dążeniem do doskonałości proporcji. Ta pasja i dyscyplina są widoczne w każdej linii i detalu Aehry Sedan. Zgodnie z doktryną firmy, że forma musi zawsze podążać za funkcją, Sedan jest antytezą barokowej kultury projektowania. Pozbawiony zbędnych ozdób, ale żywy emocjami, reprezentuje nowy standard naturalnego piękna dla bezemisyjnej mobilności ultrapremium – dodaje Perini. Do wykonania nadwozia użyto m.in. aluminium i włókien węglowych, co znacząco wpłynęło na obniżenie masy auta.

Wyjątkowość Sedana wzmacniają dodatkowo otwierane do góry drzwi typu falcon, dające łatwy dostęp do czteromiejscowego wnętrza. Choć podczas premiery Aehra nie pokazała projektu kokpitu, to można przypuszczać, że będzie on zbliżony do tego, który jest w SUV-ie, a to oznacza wyświetlacz na całej szerokości deski rozdzielczej i dodatkowy ekran dotykowy umieszczony centralnie do obsługi pokładowych systemów elektronicznych. Uwagę zwróci też spłaszczona z góry i dołu kierownica oraz funkcja kina domowego. Ta ostatnia aktywowana jest na życzenie (kiedy auto jest zaparkowane) na wysuwanym z deski rozdzielczej wielkim ekranie.

Aehra Sedan – nawet 800 km zasięgu

Modularna platforma i wykorzystanie ultranowoczesnym akumulatorów austriackiej firmy Miba Battery Systems o pojemności około 120 kWh ma pozwolić na pokonanie nawet 800 km na jednym ładowaniu. Ze wstępnych informacji wynika też, że Sedan podobnie jak SUV dostanie trzysilnikowy napęd (dwa silniki z tyłu, jeden z przodu) o mocy około 800 KM i 925-voltową instalację elektryczną, która umożliwi szybkie ładowanie akumulatorów z mocą nawet 350 kW. Takie parametry to podstawa do doskonałych osiągów i wydajności, które obiecuje Aehra. Oczywiście na szczegółowe dane techniczne musimy jeszcze zaczekać.

Aehra Sedan – na rynku w 2026 roku, jaka cena

– Pierwsze dostawy Aehra Sedan i Aehra SUV do klientów rozpoczną się do 2026 roku. A kiedy ostateczne warianty produkcyjne wyjadą na drogę, będą wyglądać praktycznie identycznie jak modele, które ujawniliśmy, zapewniając bezkompromisowość naszej obietnicy połączenia niezwykłych wrażeń z jazdy i posiadania z wyjątkowym designem i technologią – mówi Hazim Nada. Auto ma być dostępne najpierw w Europie i USA, następnie w Chinach i krajach Zatoki Perskiej.

Ceny? Wstępne prognozy mówią o kwotach od 160-170 tys. euro za Sedana i 180-190 tys. euro za SUV-a. Rocznie firma chciałaby sprzedawać łącznie nawet 25 tys. aut. Ambitne plany jak na startup istniejący od kilkunastu miesięcy. I to mimo faktu, że stoją za nim ludzie z piękną motoryzacyjną historią. Będziemy się przyglądać temu projektowi.