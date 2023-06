Do kolizji kołowego transportera opancerzonego Rosomak z autem osobowym doszło we wtorek rano na ul. Marii Curie-Skłodowskiej we Wrocławiu. Nie ma informacji o osobach rannych; jedna osoba jest badana przez załogę pogotowia ratunkowego.

Młodszy aspirant Rafał Jarząb z biura prasowego Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu przekazał, że do zdarzenia drogowego z udziałem wojskowego Rosomaka doszło na ul. Marii Curie-Skłodowskiej na pasie jezdni w stronę Mostu Zwierzynieckiego. Reklama - Kołowy transporter opancerzony zderzył się z autem osobowym na wysokości skrzyżowania z ulicą Chałbińskiego. Zespół ratownictwa medycznego bada na miejscu zdarzenia jedną osobę z auta osobowego – powiedział policjant. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami w miejscu kolizji.