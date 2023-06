Wojskowy Rosomak kontra Ford Fiesta - we Wrocławiu doszło do kolizji kołowego transportera opancerzonego z autem osobowym. Samochód raczej już nie nadaje się do naprawy…

Rosomak zmiażdżył Fiestę we Wrocławiu. Jak doszło do kolizji?

Wojskowy Rosomak najechał na Forda. Oto winny Rosomak, a raczej moździerz samobieżny M120 Rak zbudowany na podwoziu KTO Rosomak, ma 7,8 m długości, jest szeroki na niemal 3 m, ma 8 kół , a jego masa bojowa to ponad 24 tony. Właśnie z taką bestią zderzył się na ul. Marii Curie-Skłodowskiej we Wrocławiu mały Ford Fiesta. Jak doszło do kraksy? Rosomak zmiażdżył Fiestę we Wrocławiu. Jak doszło do kolizji? Z relacji policji wynika, że bojowy wóz należący do 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej z Wędrzyna jechał lewym pasem jezdni od strony placu Grunwaldzkiego w kierunku mostu Zwierzynieckiego. Ford Fiesta zmierzał w tą samą stronę, ale prawym pasem. Wojskowy Rosomak najechał na Forda. Oto winny Żandarmeria Wojskowa ustaliła wstępnie, że sprawca kraksy był kierowca Rosomaka, który "nie zauważył jak kierująca pojazdem kobieta zmieniła pas ruchu". Policja poinformowała, że kierująca trafiła do szpitala.