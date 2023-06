Reklama

Sieć stacji paliw Circle K uruchomia serię promocji wakacyjnych. Pierwsza akcja Summer Day rusza już w piątek 23 czerwca od godziny 14.00 do 17.00.

Ceny paliw miles i milesPLUS zostaną obniżone i kierowcy zaoszczędzą 50 groszy na każdym zatankowanym litrze na blisko 400 stacjach zlokalizowanych w całej Polsce. – Z oferty mogą skorzystać wszyscy posiadacze karty lojalnościowej EXTRA – również osoby, które tego samego dnia postanowią dołączyć do programu – wyjaśnia sieć. Na tym jednak nie koniec…

Reklama

Circle K obniża ceny paliw w Polsce. Benzyna tańsza o 50 groszy!

Także w piątek 23 czerwca po godz. 17.00, aż do niedzieli 26 czerwca, potrwa kolejna promocja Summer Weekends.W tym czasie dowolne paliwo miles, milesPLUS lub SupraGas będą tańsze o 35 gr/l. Zniżki będą obowiązywać również w każdy kolejny weekend wakacji, od piątku do niedzieli, aż do 3 września.

Circle K obniża ceny paliw w każdy weekend, aż do 3 września

Każdy kierowca będzie mógł skorzystać z promocji dowolną ilość razy pod warunkiem posiadania karty lojalnościowej EXTRA. Rabat zostanie naliczony do maksymalnie 85 l w ramach jednej transakcji.

Ile paliwa można zatankować w promocji Circle K? Oto zasady

Przedstawiciele sieci stacji przypominają, że wakacyjnym promocjom towarzyszą również stałe rabaty, które są dostępne każdego dnia. Będąc uczestnikiem programu lojalnościowego, wystarczy zatankować łącznie 50 litrów, aby otrzymać pierwszy voucher z rabatem 10 groszy na litrze na paliwo bazowe (w tym LPG) lub 15 groszy na paliwo premium.

Nowa promocja Circle K to nie wszystko. Można oszczędzić 30 zł

– Zakończenie roku szkolnego to moment, kiedy Polacy rozpoczną wakacyjne podróże, a wielu z nich jako środek transportu wybierze samochód - powiedział Rafał Droździak, szef marketingu i komunikacji w Circle K Polska. – Chcemy sprawić, aby wyjazdy naszych klientów stały się łatwiejsze i przyjemniejsze, dlatego już 23 czerwca powitamy wakacje cyklem zniżek na stacjach paliw Circle K. Tego dnia wystartujemy z rabatem w wysokości aż 50 gr/l, który pozwoli obniżyć koszt jednorazowego tankowania nawet o 25 zł. Dodatkowo w każdy wakacyjny weekend od 23 czerwca godz. 17:00 aż do 3 września nasi klienci zatankują dowolne paliwo o 35 gr/l taniej. Przy intensywnych podróżach możemy sporo zyskać – przykładowo zakup 85 litrów paliwa z weekendowym rabatem pozwoli zaoszczędzić blisko 30 zł – wyliczył.

Ceny paliw przed pierwszym weekendem wakacji, czyli gdzie na stacjach jest najdrożej i najtaniej

Najtaniej od dziś można zatankować samochód w województwie opolskim, wielkopolskim i podkarpackim - benzyna 95 kosztuje tam 6,35 zł/l. Na Wielkopolsce ceną 6,14 zł/l najtańszy jest diesel. Podkarpacie to także najtańszy gaz LPG, za którego litr w Polsce południowo-wschodniej płaci się 2,79 zł.

Najdroższa benzyna jest sprzedawana na Dolnym Śląsku, Kujawach i Pomorzu oraz na Lubelszczyźnie - średnia cena to 6,55 zł/l. Także w województwie lubelskim oraz świętokrzyskim, na Mazowszu i Podlasiu najwięcej płaci się za diesla - 6,22 zł/litr.

Cena gazu LPG jedynie w dwóch częściach Polski utrzymuje się powyżej 3 zł. Najdrożej jest w województwie zachodniopomorskim oraz na Dolnych Śląsku – tam ceny tego paliwa wynoszą 3,02 i 3,01 zł/l.