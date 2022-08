Reklama

Odcinkowy pomiar prędkości, fotoradary i kamery RedLight w pierwszym miesiącu wakacji zarejestrowały 113,5 tys. przypadków przekroczenia dozwolonej prędkości oraz wjazdu na czerwonym świetle – wynika z najnowszych danych Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.

Liczby mogą imponować, ale wrażenie robi też fakt, że wykroczeń było o 32 proc. mniej (!) w zestawieniu z analogicznym okresem 2021 roku (ok. 167 tys. naruszeń). To niewątpliwie efekt wprowadzania od stycznia 2022 roku nowego, ostrzejszego taryfikatora mandatów – kierowca musi liczyć się z karą do 2500 zł za przekroczenie prędkości.

Nowy taryfikator mandatów postrachem kierowców

Potwierdzeniem tego zjawiska mogą być szczegółowe dane GITD, które wskazują na poważną zmianę w liczbie naruszeń przekroczenia dopuszczalnej prędkości. W 2021 roku, czyli przed wejściem rekordowych mandatów, w pierwszym miesiącu wakacji na zbyt szybkiej jeździe wpadło 161,9 tys. kierowców.

Reklama

Nowe dane za lipiec 2022 roku mówią o 108,8 tys. wykroczeń. To oznacza spadek o 33 proc. Delikatnie, bo o niecałe 4 proc. zmniejszyła się liczba wykroczeń zarejestrowanych przez system kontroli wjazdu na czerwonym świetle (2021- 4,9 tys. wobec 2022 – 4,7 tys.).

Przekroczył prędkość o 111 km/h w terenie zabudowanym, ale to nie wszystko

Najwyższe przekroczenie prędkości zarejestrowano 1 lipca w Wojszycach (powiat kutnowski). Kierujący Renault jechał 161 km/h przy ograniczeniu do 50 km/h, a to oznacza przekroczenie o 111 km/h.

Rekord odnotowano także 30 lipca w miejscowości Janówek (powiat grójecki) – tam kierujący Volkswagenem pędził 156 km/h przy ograniczeniu do 50 km/h - przekroczenie o 106 km/h. Oba wykroczenia popełniono w obszarze zabudowanym, co w przypadku tych osób oznacza utratę prawa jazdy.

– Mimo tych niechlubnych rekordów, ponad połowa (57 proc.) zarejestrowanych naruszeń, dotyczy przekroczenia prędkości w najniższym progu, czyli pomiędzy 11 a 20 km/h więcej niż obowiązujące na danym odcinku drogi ograniczenie prędkości – wskazała Niżniak.

Odcinkowy pomiar prędkości bez litości, tam fotoradary robią najwięcej zdjęć

W lipcu najbardziej zapracowanym systemem w sieci CANARD był odcinkowy pomiar prędkości w Lubinie – zarejestrował 2,7 tys. naruszeń.

Jeśli chodzi o fotoradary to najwięcej przekroczeń ujawnił przyrząd w Rudzie Śląskiej przy al. Powstań Śląskich - 2,2 tys. przypadków złamania ograniczenia.

Przejazd na czerwonym świetle - urządzenie RedLight w Mrokowie - 770 naruszeń.

Jak działa odcinkowy pomiar prędkości? Jest bardziej bezwzględny niż fotoradary

Kiedy samochód lub motocykl opuści kontrolowany odcinek, system wyliczy jego średnią prędkość na całym dystansie na podstawie czasu przejazdu. Jeżeli trasa została pokonana zbyt szybko, kierowca zapłaci mandat. System funkcjonuje zatem odmiennie niż klasyczny fotoradar – chodzi o mierzenie prędkości na dłuższych odcinkach drogi, a nie punktowo.

– Kluczową zaletą tego rozwiązania jest możliwość wpływania na zachowania kierujących na dłuższym odcinku drogi niż ma to miejsce w przypadku fotoradarów. Z doświadczeń CANARD wynika, że w miejscach objętych nadzorem z wykorzystaniem OPP, liczba zdarzeń drogowych spada, a ruch się uspokaja – oceniła Niżniak.

Podwójna kara już po wakacjach i nowy taryfikator mandatów za przekroczenie prędkości

Taryfikator 2022 wprowadził znacznie wyższe mandaty za przekroczenie prędkości. Co istotne od 17 września wejdzie w życie przepis o recydywie drogowej za najcięższe wykroczenia. Nowe zasady dotyczące punktów karnych także zaczną obowiązywać po wakacjach. W efekcie ponowny występek tego samego typu w ciągu 2 lat od ostatniego przewinienia będzie skutkował dwukrotnością kary.

Nowe stawki mandatów za przekroczenie prędkości wyglądają następująco:

Przekroczenie prędkości do 10 km/h: mandat 50 zł;

od 11 km/h do 15 km/h: 100 zł i 3 punkty karne;

od 16 km/h do 20 km/h: 200 zł i 3 punkty karne;

od 21 km/h do 25 km/h: 300 zł i 6 punktów karnych;

od 26 km/h do 30 km/h: 400 zł i 6 punktów karnych;

Od września mandat za przekroczenie prędkości to nawet 5 tys. zł w recydywie

Stawki mandatów szybują od przekroczenia prędkości o ponad 30 km/h.

W myśl taryfikatora od 1 stycznia 2022 roku za złamanie ograniczenia o 31 km/h niezależnie od rodzaju drogi (w obszarze zabudowanym, jak i poza miastem) grozi 800 zł mandatu.

Ponowne wykroczenie tego samego typu w ciągu dwóch lat od ostatniego ukarania będzie skutkowało dwukrotnością kary (od 17 września 2022 roku).