Dopłaty do używanych samochodów elektrycznych są niezbędne do rozwoju elektromobilności w Polsce na masową skalę – wynika z raportu EV Klub Polska, opracowanego we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Paliw Alternatywnych i OTOMOTO. Co ma skłonić Polaków do zamiany auta z silnikiem benzynowym lub dieslem na zasilane prądem?

Zbiór zachęt programu dofinansowania przez NFOŚiGW, który zdaniem ekspertów mógłby obowiązywać w Polsce, jest podobny do już działającego wsparcia dla nowych elektryków. Najważniejsza to zwrot części pieniędzy wydanych na kupno używanego auta elektrycznego (BEV) lub zasilanego wodorowymi ogniwami paliwowymi (FCEV).

9 tys. zł i 13 tys. zł to dopłaty do używanych aut elektrycznych

– Minimalna wysokość dofinansowania powinna wynosić nie mniej niż 9 tys. zł i 13 tys. zł w przypadku posiadaczy Karty Dużej Rodziny – powiedział dziennik.pl Łukasz Lewandowski z EV Klub Polska. – Najniższe subsydia adresowane do nabywców używanych samochodów elektrycznych, byłyby ponad dwukrotnie mniejsze niż te przewidziane dla osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej, kupujących nowe pojazdy w ramach programu "Mój elektryk" – dodał.

Program dopłat do EV z drugiej ręki działa już w innych krajach UE. W Niderlandach można uzyskać 2 tys. euro wsparcia, w Niemczech – do 6 tys. euro. Na Litwie i we Francji (przy uwzględnieniu premii za równoległe zezłomowanie pojazdu spalinowego) kierowcy dostają do kieszeni odpowiednio 3,5 tys. euro i do 6 tys. euro.

Dopłata? Samochód elektryczny do 4 lat i z przebiegiem do 60 tys. km

125 tys. zł to maksymalna cena używanego samochodu elektrycznego, do którego przysługiwałoby wsparcie. W praktyce taka granica pozwoli na objęcie dopłatami przede wszystkim aut miejskich oraz kompaktowych (z wyłączeniem segmentu premium). Dopłata byłaby również uzależniona od wieku i przebiegu używanego elektryka. Pomysłodawcy wnioskują o wsparcie samochodów maksymalnie 4-letnich, czyli młodszych niż przeszło 5-letnie auta EV najczęściej sprowadzane do Polski w 2021 r. Wyznaczenie limitu przebiegu na poziomie do 60 tys. km odpowiada średniej jaką pokonuje auto w państwach członkowskich Unii Europejskiej przez 5 lat od rozpoczęcia użytkowania.

– Proponowana granica wieku gwarantuje, że dofinansowaniem zostaną objęte pojazdy znacznie młodsze w odniesieniu do średniego wieku importowanych do Polski samochodów, który wynosi niemal 12 lat – powiedział dziennik.pl Maciej Mazur, dyrektor zarządzający PSPA. – Co istotne, w przeciwieństwie do pojazdów spalinowych, starzenie się podzespołów BEV nie wpływa na zwiększenie ich emisyjności podczas jazdy. Jednocześnie ograniczenie limitu dotowanego pojazdu do 60 tys. zapobiegnie wsparciu najstarszych i najbardziej wyeksploatowanych samochodów elektrycznych, które potencjalnie mogłyby trafić do Polski w celu utylizacji lub składowania częściowo zużytych akumulatorów litowo-jonowych – podkreślił.

Wysokość dotacji ustalono też tak, by stanowiła zauważalne wsparcie finansowe, ale nie sprzyjała kupowaniu pojazdów używanych zamiast nowych. Kwoty nie wzięły się z sufitu. Pomysłodawcy podpierają się m.in. analizą różnic cenowych oferowanych na rynku wtórnym używanych samochodów o napędzie elektrycznym i spalinowym (w wieku do 5 lat). Efekt dla kierowcy?

Używany Nissan Leaf w cenie spalinowego Nissana Qashqai

Elektryczny Nissan Leaf drugiej generacji w ogłoszeniach internetowych kosztuje ok. 105 tys. zł. Spalinowy Nissan Qashqai to wydatek na poziomie 91,5 tys. zł. Czyli konwencjonalny samochód jest tańszy o 15 proc. Sytuację zmieniają dopłaty do używanych samochodów elektrycznych. Dzięki podstawowej dotacji na poziomie 9 tys. zł Leaf tanieje do 96 tys. zł. Posiadacz Karty Dużej Rodziny po uwzględnieniu 13 tys. zwrotu może liczyć właściwie na zrównanie cen używanego samochodu elektrycznego i spalinowego.

Warto też pamiętać, że w przypadku spalinowego SUV-a po zakupie mogą pojawić się dodatkowe koszty związane m.in. z wymianą rozrządu, sprzęgła, wymianą/czyszczeniem świec zapłonowych. Do tego nowe paski osprzętu, uszczelki, wymiana klocków hamulcowych i tarcz czy płynów eksploatacyjnych.

Elektryk? Jak wskazuje PSPA, kierowcę czeka ewentualna wymiana akumulatora trakcyjnego (gdy sprawność spadnie poniżej 70 proc.; przykładowo gwarancja udzielana przez VW to 8 lat i do 70 proc.). Nowe klocki hamulcowe i tarcze trzeba założyć co ok. 80 tys. km. Wymiana płynów eksploatacyjnych? Potrzebny będzie hamulcowy. A chłodniczy? Tu w przypadku aktywnego chłodzenia akumulatora konieczna jest wymiana płynu chłodniczego co 5 lat lub 100 tys. km. W przypadku aut chłodzonych powietrzem lub pasywnie wymiana odpada.

Dochodzą jeszcze koszty związane z serwisem doraźnym. Auto spalinowe narażone jest na awarię turbosprężarki, uszkodzenie uszczelki pod głowicą, wymianę filtra DPF czy uszkodzenie skrzyni biegów. Oba samochody (EV i spalinowy) może spotkać usterka osprzętu, ale jak zauważają specjaliści – osprzęt samochodu elektrycznego jest prostszy, przez co mniej awaryjny.

Dopłaty do używanych samochodów elektrycznych i zmiany w prawie

– Wprowadzenie systemu wsparcia rynku używanych samochodów elektrycznych w Polsce w postaci dotacji z programu priorytetowego NFOŚiGW wymaga nowelizacji ustawy Prawo ochrony środowiska – podkreślił Maciej Mazur i podsunął nam propozycję zamian.

PSPA chce dodania w art. 401c po ust. 9b ust. 9ba zapisu: Środki Narodowego Funduszu w wysokości nie mniejszej niż […] % kwoty przychodów, o których mowa w art. 401 ust. 7 pkt 15, po pomniejszeniu o koszty obsługi tych przychodów, przeznacza się na dofinansowanie zakupu i innych form pozyskania tytułu do używanych pojazdów elektrycznych.

Pomysłodawcy wdrożenia programu dopłat do używanych elektryków otwarcie przyznają, że ich program zmian w przepisach to dopiero pierwszy krok do zwiększenia popularności aut EV w Polsce i jednoczesnego przykręcenia importu pojazdów spalinowych.

– Nasze pozostałe postulaty idą dalej i obejmują wprowadzenie premii za złomowanie starego samochodu, akcyzy opartej na parametrach ekologicznych, podatku od nabycia i użytkowania pojazdu zależnego od poziomu emisji CO 2 czy opłaty recyklingowej – wskazał Mazur.

Falę używanych i wiekowych aut benzynowych i z silnikiem Diesla miałby powstrzymać cztery rozwiązania: