Reklama

Borsuk jako Nowy Bojowy Pływający Wóz Piechoty (NBPWP) został opracowany przez konsorcjum, którego liderem jest Huta Staliwa Wola wchodząca w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Projekt jest realizowany i rozwijany od 2014 roku w ramach umowy z MON. Polska konstrukcja ma zastąpić wozy BWP-1 z czasów ZSRR.

Pierwszy prototyp ze zdalnie sterowaną wieżą przeszedł już testy na poligonie w Drawsku Pomorskim. Aktualnie trwają badania wstępne, które powinny zakończyć się w czerwcu. Następna faza to próby kwalifikacyjne i wreszcie produkcja seryjna nowych wozów bojowych piechoty. Niedawno prezes PGZ podał nowe fakty w sprawie Borsuka, ale po kolei. Oto, co dostaną żołnierze...

Borsuk dla polskiej armii w dwóch wersjach

Pojazd gąsiennicowy Borsuk został przewidziany w wersji lżej opancerzonej zdolnej pływać oraz transportu sześciu żołnierzy desantu (masa bojowa to ok. 28 ton). Trzyosobową załogę stanowi dowódca, kierowca oraz operator działa. Konstrukcja ma chronić przed ostrzałem z broni strzeleckiej, granatników przeciwpancernych oraz IED. Całość pomyślano tak, by w razie konieczności można było wzmocnić opancerzenie. Borsuk jest wyposażony m.in. w system przeciwpożarowy i tłumienia wybuchu, agregat prądotwórczy czy układ filtrowentylacji. Projekt uwzględnia również zastosowanie aktywnego systemu ochrony wozu.

Reklama

Silny jak tur, czyli Borsuk z potężnym silnikiem Diesla

Za napęd Borsuka odpowiada power-pack opracowany przez poznańskie Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne. Zespół obejmuje doładowany silnik Diesla V8 (Rolls-Royce Power Systems AG) o mocy 720 KM (2700 Nm momentu obrotowego), z którym zintegrowano skrzynię automatyczną o czterech biegach do jazdy do przodu i dwóch wstecznych oraz hydrauliczny mechanizm skrętu.

Borsuk z bezzałogową wieżą na polu walki jako łowca i zabójca

Konstruktorzy chyba najbardziej dumni są z zastosowania bezzałogowej wieży ZSSW-30 polskiej konstrukcji. Opracowali ją specjaliści Huty Stalowa Wola i WB Electronics z Ożarowa Mazowieckiego. W ich ocenie to jedno z najnowocześniejszych rozwiązań tego typu na świecie. Wieżę wyposażono w dwa niezależne przyrządy celownicze umożliwiające pracę w systemie hunter-killer (łowca-zabójca) oraz killer-killer (zabójca-zabójca).

– Jednym przyrządem działonowy niszczy cel, drugim dowódca obserwuje obszar dookoła wozu. Jeżeli zauważy nowy cel, to za pomocą trybu hunter-killer wskazuje go celowniczemu i wieża automatycznie ustawia się na jego kierunku – powiedział Marcin Bieńkowski z działu konstrukcyjnego HSW podczas ćwiczeń wojskowych Dragon-21. Z kolei tryb killer-killer aktywuje się w sytuacjach, w których dowódca nie ma czasu na przekazanie informacji o celu. – Wtedy szybko przejmuje on dowodzenie i oddaje strzał. Trwa to dosłownie ułamki sekund – wyjaśnia Bieńkowski.

Borsuk i jego uzbrojenie

Uzbrojenie zdalnie sterowanej wieży stanowi armata automatyczna z dwudrożnym systemem dosyłania amunicji Mk 44/S Bushmaster II kalibru 30 mm sprzężona z karabinem maszynowym kaliber 7,62 mm. Szybkostrzelność działa? 200 pocisków/min, a w przypadku amunicji programowalnej ABM 120 pocisków/min. Konstrukcja umożliwia też szybką zamianę armaty na kaliber 40 mm. Borsuk jest też wyposażony w podwójną wyrzutnię przeciwpancernych pocisków kierowanych Spike oraz 8 wyrzutni granatów dymnych. W trybie awaryjnym z pomocą przyjdzie dodatkowe urządzenie obserwacyjne wraz z peryskopem szerokokątnym. Wieża znajdzie też zastosowanie na kołowym transporterze opancerzonym Rosomak.

Borsuk strzela na poligonie, czyli jak wypadły testy ogniowe (wideo)

Borsuk z bezzałogową wieżą jesienią 2020 roku przeszedł testy ogniowe na poligonie. – Borsuk, a dokładnie rzecz ujmując jego pierwszy prototyp został uzbrojony w ZSSW-30 i wyruszył na polowanie w Drawsku. Nie jesteśmy upoważnieni do informowania na tym etapie o wynikach przeprowadzonych sprawdzeń i testów, jednakże mogę z dumą powiedzieć, że jesteśmy w pełni zadowoleni z pierwszych efektów naszej pracy. Zarówno Borsuk jak i ZSSW-30 to najlepsze, istniejące przykłady tego, że inwestycje w krajowe kompetencje przynoszą spektakularne efekty – powiedział wtedy Bartłomiej Zając, prezes Huty Stalowa Wola.

Pierwsze Borsuki w polskiej armii jeszcze w 2022 roku?

We wrześniu 2021 roku podczas konferencji Defence24Day & SOFEAST przedstawiciel Inspektoratu Wojsk Lądowych Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych podał harmonogram dostaw Borsuka. Wówczas plan przewidywał, że w 2023 roku do armii trafi pierwsza pula 14 wozów bojowych piechoty. Następnie do 2025 roku do służby przewidziano 588 sztuk nowego BWP, co pozwoli na zmianę sprzętu w 10 batalionach zmechanizowanych.

Niedawno prezes PGZ Sebastian Chwałek w jednym z wywiadów odkrył nowe karty dotyczące Borsuka. – Prawdopodobnie już w tym roku będziemy mogli pierwsze cztery sztuki przestawić siłom zbrojnym do testów. Od 2023 roku jesteśmy już gotowi do kontraktowania i produkcji seryjnej tego nowoczesnego na skalę europejską i światową wozu – zapowiedział szef Polskiej Grupy Zbrojeniowej.

PGZ potencjał produkcyjny i rozwojowy nowego BWP szacuje przynajmniej na najbliższe 30 lat. Borsuk startuje też w przetargu na nowy wóz bojowy armii słowackiej.