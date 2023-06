Reklama

Baobab-K w polskiej armii stanie się flagowym pojazdem minowania narzutowego. Dołączy do kilku sztuk transporterów gąsiennicowych Kroton. Ministerstwo Obrony Narodowej właśnie podpisało umowę na dostawę 24 takich samochodów z wyrzutniami na pokładzie. Wojsko na nową flotę wyda 510 mln zł w latach 2026-2028.

Druga umowa dotyczy zakupu ponad 10 tys. sztuk kaset minowych ISM z minami narzutowymi MN-123, ponad 6 tys. kompletów min przeciwpancernych do ustawiania ręcznego MR-123 oraz kilkuset kaset minowych z ćwiczebnymi minami narzutowymi MN-123/C. Całość umowy zrealizowana zostanie do 2026 r., a jej wartość wynosi 566 mln zł.

Baobab-K i miny przeciwczołgowe dla polskiego wojska. Kontrakt za ponad 1 mld zł

- Baobab-K jest nowoczesną bronią, która stanowi bardzo ważny argument w naszej polityce odstraszania agresora - powiedział powiedział wicepremier Mariusz Błaszczak. - Pierwsze 24 zestawy pojazdów będą na wyposażeniu Wojska Polskiego w krótszym czasie, niż przewiduje umowa - dodał szef MON.

Baobab-K to Jelcz wyposażony w 600 min przeciwpancernych

Baobab-K to dzieło inżynierów z konsorcjum spółek wchodzących w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej (Huta Stalowa Wola, dolnośląski Jelcz, Bydgoskie Zakłady Elektroniczne Belma oraz Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej). Pojazd powstał na podwoziu Jelcz 8x8 z opancerzoną kabiną dwuosobową (kierowca i operator wyrzutni min).

Baobab-K zabiera 600 min, które mają niszczyć czołgi wroga

Każda z sześciu wymiennych wyrzutni składa się z 20 luf mieszczących kasety po 5 typów min.Taki sprzęt może narzutowo ustawić przeciwpancerne pole minowe o głębokości od 60 do 180 m. Producent podaje, że wymiana zasobników na pełne zajmuje ok. 30 min. Zadanie ułatwia dźwig zamontowany za szoferką.

Układnie pola minowego odbywa się całkowicie automatycznie (z kabiny Baobaba). HSW wyjaśnia, że komputer przelicza prędkość pojazdu, ustawienia wyrzutni i dostosowuje częstotliwość odpalania min podczas jazdy. Wszelkie parametry i współrzędne pól minowych są zapisywane na cyfrowych mapach – operator widzi je na ekranie.

Baobab-K - jak działa i dlaczego jest tak zabójczy? Zobacz WIDEO

Ułożenie zapory z 600 min zajmuje ok. 20 minut, a sama jej długość to nawet 1800 m przy prędkości od 5 do 20 km/h. Miny można zaprogramować na samolikwidację po określonym czasie.

Baobab-K to opancerzony Jelcz. Jakie możliwości terenowe?

Obraz możliwości pojazdu na potrzeby nowych wyrzutni min daje np. Jelcz typ P882.57 dedykowany do systemu "mała Narew". To samochód czteroosiowy w układzie napędowym 8x8. Opancerzona dwumiejscowa kabina jest przeznaczona do eksploatacji w klimacie umiarkowanym (w zakresie temperatur -30°C do +50°C). Opancerzenie zapewnia załodze 90 proc. prawdopodobieństwo ochrony balistycznej i przeciwminowej (zgodną z normą STANAG 4569). W ścianie przedniej są dwa okna z szybami płaskimi. W dachu okrągły luk do przewietrzania i ewakuacji. Do tego jest system samoobrony "Obra" zintegrowany z 8 głowicami detekcyjnymi i 8 wyrzutniami granatów dymnych.

Pojazd został dodatkowo wyposażony w niezależne ogrzewanie wodne o mocy grzewczej 12 kW, ułatwiające rozruch silnika w niskich temperaturach. Zapewnia to specjalny układ podgrzewania silnika umożliwiający uruchomienie w temperaturze nawet do -30 °C. Samochód posiada także niezależne ogrzewanie powietrzne o mocy grzewczej 4kW, układ ABS/ASR oraz wyciągarkę hydrauliczną służącą do wspomagania samoewakuacji. Do tego jest system SASOT (system automatycznego sterowania kontrolą zdatności, prognozowania uszkodzeń i wydawanie poleceń załodze w zakresie obsługi technicznej) i układ centralnego pompowania kół.

Dolnośląski producent stosuje silniki Diesla dostarczane przez IVECO (430 KM lub 540 KM). Jelcz zapewnia, że jego pojazdy specjalne gwarantują mobilność w trakcie jazd szosowych i terenowych, włącznie z pokonywaniem przeszkód terenowych i wzniesień nie mniejszych niż 35 proc. Po odpowiednim przygotowaniu samochody będą zdolne do pokonania przeszkód wodnych o głębokości do 1,2 m, a ich konstrukcja umożliwia eksploatację na różnych wysokościach, nawet powyżej 1000 m n.p.m., całorocznie, z docelową normą eksploatacji co najmniej 30 lat.