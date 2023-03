Reklama

Borsuk jako bojowy wóz piechoty (BWP) został opracowany przez konsorcjum, którego liderem jest Huta Stalowa Wola wchodząca w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Pojazd w wersji lżej opancerzonej i z rozkładanym falochronem jest zdolny pływać oraz przetransportować 6 żołnierzy desantu (masa bojowa to ok. 28 ton).

Teraz okazuje się, że HSW ma zająć się produkcją zupełnie nowego wozu – cięższego niż Borsuk. Szef MON Mariusz Błaszczak zapowiedział, że polska zbrojeniówka ma otrzymać zadanie stworzenia większego pojazdu. Rada Modernizacji Technicznej przy MON zatwierdziła już projekt skierowany do fabryki w Stalowej Woli.

Ciężki Borsuk na platformie haubicy K9, nowy i większy wóz jedzie do produkcji

Nowy pojazd bojowy o większej masie i większym kadłubie ma powstać na platformie koreańskiej samobieżnej haubicy K9. Na tych podwoziach powstają już haubice Krab. Wspólna z Borsukiem będzie bezzałogowa wieża ZSSW-30 polskiej konstrukcji. Opracowali ją specjaliści Huty Stalowa Wola i WB Electronics z Ożarowa Mazowieckiego. W ich ocenie to jedno z najnowocześniejszych rozwiązań tego typu na świecie. Dwa niezależne przyrządy celownicze umożliwiają pracę w systemie hunter-killer (łowca-zabójca) oraz killer-killer (zabójca-zabójca).

Nowy pojazd z HSW zapoluje na wroga jak Borsuk, jakie uzbrojenie?

Jednym przyrządem działonowy niszczy cel, drugim dowódca obserwuje obszar dookoła wozu. Jeżeli zauważy nowy cel, to za pomocą trybu hunter-killer wskazuje go celowniczemu i wieża automatycznie ustawia się na jego kierunku. Z kolei tryb killer-killer aktywuje się w sytuacjach, w których dowódca nie ma czasu na przekazanie informacji o celu. Wtedy szybko przejmuje on dowodzenie i oddaje strzał. Pojazd przy wykorzystaniu pokładowych systemów uzbrojenia ma możliwość zwalczania piechoty, pojazdów opancerzonych, celów powietrznych i neutralizacji innych zagrożeń.

Cięższy i większy brat Borsuka z większą armatą i lepszym pancerzem

W przeciwieństwie do Borsuka zniknie wymóg pływalności pojazdu. Większe nadwozie dostanie lepsze opancerzenie i na pokład zabierze więcej żołnierzy desantu. Koreańska platforma uwolni też drogę do montażu większej ilości sprzętu niezbędnego na polu walki. Wojsko nie wyklucza uzbrojenia nowego wozu piechoty w armatę większego kalibru - 40 mm. Poza tym pojazd, podobnie jak Borsuk, dostanie m.in. w wyrzutnię przeciwpancernych pocisków kierowanych Spike.

Nowy, ciężki wóz piechoty już w 2023 roku

Pierwszy funkcjonalny model "cięższego Borsuka" w rzeczywistych rozmiarach i naszpikowany dostępnymi technologiami ma zadebiutować jeszcze w 2023 roku. MON wskazał, że liczba nowych wozów powiązana będzie z liczbą wchodzących na wyposażenie polskiej armii Abramsów.

1400 pojazdów Borsuk wjeżdża do polskiej armii

Przypominamy, że niedawno MON podpisało z HSW umowę na rekordową dostawę Borsuków. - To co wydarzyło się przed chwilą to zamówienie 1400 BWP Borsuk - powiedział Mariusz Błaszczak, szef MON. - To zamówienie określanie, jako największy projekt w polskiej zbrojeniówce od 50 lat. Dziś Huta Stalowa Wola to silna marka produkująca nowoczesną i sprawdzoną broń. Rada Modernizacji Technicznej zatwierdziła projekt cięższego wozu Borsuk, który również zostanie powierzony do wykonania Hucie Stalowa Wola- podkreślił.

Transportery ŻUK dla zwiadu, wozy gąsiennicowe OSET dla dowódców

W puli 1400 pojazdów ponad 1000 mają stanowić BWP Borsuk. Pozostałe wozy specjalistyczne będą to: gąsienicowe transportery rozpoznawcze ŻUK, gąsienicowe wozy dowodzenia OSET, wozy ewakuacji medycznej GOTEM, wozy zabezpieczenia technicznego GEKON oraz transportery rozpoznania skażeń ARES. Szacowana wartość zamówień osiągnie kilkadziesiąt mld zł. Dostawy pierwszych pojazdów wybranych typów planowane są już w latach 2024-2025.

Projekt Borsuk jest realizowany i rozwijany od 2014 roku. Polska konstrukcja ma zastąpić wozy BWP-1 z czasów ZSRR. 1400 nowych BWP dla polskiej armii to kolejna ważna decyzja militarna. Wcześniej rząd informował o dofinasowaniu zbrojeniówki. Huta Stalowa Wola w pierwszej racie inwestycji dostanie 600 mln zł na rozwój. Ten zastrzyk z gotówki oznacza m.in. rozbudowę i modernizację infrastruktury fabryki oraz maszyn używanych do produkcji pojazdów bojowych. Kolejna rata to wyniesie 1,2 mld zł.

Borsuk potrafi pływać, polskim BWP zainteresowane inne armie

Borsuk jesienią 2022 roku trafił do testów na strzelnicy czołgowej w Orzyszu - żołnierze 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej im. Zawiszy Czarnego rozpoczęli próby polskiego BWP w warunkach poligonowych. Testy prowadzono z wykorzystaniem środków bojowych podczas strzelania do celów stacjonarnych i ruchomych z postoju i z jazdy.

– Przeprowadzono ponad 30 wybuchów w różnych miejscach wozu, by potwierdzić spełnianie przez niego warunków technicznych. Do tego Borsuk pływa – powiedział Jan Szwedo i dodał, że do HSW docierają sygnały od innych państw sojuszniczych, że są zainteresowane Borsukiem. – Jesteśmy otwarci na współpracę, ale na razie skupiamy się na zamówieniu dla MON – podkreślił.

– Jak dotąd Borsuk z powodzeniem zdał wszystkie testy i sprawdziany. Jestem przekonany, że jego pojawienie się w linii sprawi, że stanie się on powodem zazdrości u wielu naszych sojuszników – stwierdził Sebastian Chwałek, prezes PGZ.

Trzyosobową załogę Borsuka stanowi dowódca, kierowca oraz operator działa. Konstrukcja ma chronić przed ostrzałem z broni strzeleckiej, granatników przeciwpancernych oraz improwizowanych ładunków wybuchowych. Całość pomyślano tak, by w razie konieczności można było wzmocnić opancerzenie. Borsuk jest wyposażony m.in. w system przeciwpożarowy i tłumienia wybuchu, agregat prądotwórczy czy układ filtrowentylacji. Projekt uwzględnia również zastosowanie aktywnego systemu ochrony wozu.

Masa bojowa nowego BWP w wariancie podstawowym wynosi 28 ton. Inżynierowie HSW podkreślają, że Borsuk ma bardzo wysoką mobilność taktyczną, dużą siłę ognia, a także wysoki poziom odporności balistycznej oraz przeciwminowej. W ocenie konstruktorów nie istnieje dziś żaden inny gąsienicowy wóz bojowy, który przy wysokim poziomie ochrony balistycznej i przeciwminowej pływa z prędkością do 10 km/h.

Borsuk z silnikiem Diesla od Rolls-Royce, moc aż 720 KM

Za napęd Borsuka odpowiada power-pack opracowany przez poznańskie Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne. Zespół obejmuje doładowany silnik Diesla V8 (Rolls-Royce Power Systems AG) o mocy 720 KM (2700 Nm momentu obrotowego), z którym zintegrowano skrzynię automatyczną o czterech biegach do jazdy do przodu i dwóch wstecznych oraz hydrauliczny mechanizm skrętu. Prędkość maksymalna podczas jazdy po drogach utwardzonych wynosi 65 km/h.

Borsuk i uzbrojenie, armata plus karabin maszynowy

Uzbrojenie zdalnie sterowanej wieży stanowi armata automatyczna z dwudrożnym systemem dosyłania amunicji Mk 44/S Bushmaster II kalibru 30 mm sprzężona z karabinem maszynowym kaliber 7,62 mm. Szybkostrzelność działa? 200 pocisków/minutę, a w przypadku amunicji programowalnej ABM 120 pocisków/min. Konstrukcja umożliwia też szybką zamianę armaty na kaliber 40 mm. Borsuk jest też wyposażony w podwójną wyrzutnię przeciwpancernych pocisków kierowanych Spike oraz 8 wyrzutni granatów dymnych. W trybie awaryjnym z pomocą przyjdzie dodatkowe urządzenie obserwacyjne wraz z peryskopem szerokokątnym. Wieża znajdzie też zastosowanie na kołowym transporterze opancerzonym Rosomak.

Tak szybko strzela Borsuk, siła ognia na poligonie w Orzyszu (wideo)

Borsuk dzięki kamerom i wysokiej prędkości na biegu wstecznym w razie odwrotu nie będzie musiał odwracać się tyłem - co może być zaskoczeniem dla wroga - z miejsca zagrożenia odjedzie skierowany do przeciwnika najsilniejszym pancerzem czołowym. Skuteczny zasięg armaty polskiego BWP wynosi nawet 3 km, czyli trzy razy lepiej od starego BWP-1.

Borsuk to nie tylko jako bojowy wóz piechoty, może mieć aż sześć wcieleń

Borsuk to nie tylko bojowy wóz piechoty. Konstruktorzy postawili na modułowość systemu. Takie podejście otwiera przed siłami zbrojnymi szereg możliwości. Podwozie może bazą do budowy wozów dowodzenia czy wozów ewakuacji medycznej. Lista obejmuje również moździerz samobieżny 120 mm, wóz rozpoznawania skażeń i wóz zabezpieczenia technicznego.