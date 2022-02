Fabryka FCA w Tychach, należąca do Grupy Stellantis, szykuje się do uruchomienia produkcji nowych SUV-ów pod marką Jeep, Fiat i Alfa Romeo. Do tego wytwarzane obecnie samochody, czyli Fiat 500, Abarth 595 i Lancia Ypsilon, sprzedają się jak ciepłe bułeczki. Stąd rekrutacja nowych pracowników...

Firma szuka ludzi do pracy przy bezpośredniej produkcji samochodów w Tychach. Nie są wymagane specjalistyczne uprawnienia, jednak atutem będzie doświadczenie w przemyśle motoryzacyjnym. FCA Poland oferuje zatrudnienie w oparciu o umowy o pracę. Przyszłych pracowników ma też skusić atrakcyjne wynagrodzenie wraz z pakietem świadczeń socjalnych (w tym organizowane przez pracodawcę przewozy do zakładu i z powrotem).

FCA Poland daje pracę w fabryce samochodów Tychach

Praca przy produkcji samochodów odbywa się w systemie trzyzmianowym od poniedziałku do piątku (z możliwością wyrobienia godzin nadliczbowych). Chętni mogą zgłaszać się telefonicznie lub poprzez wysłanie aplikacji przez formularz internetowy na stronie fiat.pl w zakładce "Pracuj z nami".

Nowa inwestycja w Tychach, roboty już stoją rzędem w gotowości

Realizacja nowej inwestycji w Tychach ruszyła w grudniu 2020 r. Projekt przewiduje rozbudowę zakładu. W zmodernizowanych halach przygotowania do uruchomienia produkcji idą pełną parą np. w spawalni pojawiły się już nowe roboty (wideo niżej), które w drugiej połowie 2022 roku zajmą się łączeniem elementów karoserii trzech nowych SUV-ów segmentu B marek Fiat oraz pierwszy raz w historii Jeep i Alfa Romeo.

Alfa Romeo KID czy Brennero, nowy SUV do produkcji w Tychach

Auta będą oparte na zupełnie nowej platformie, która uwolni drogę do zastosowania różnych rodzajów napędu, w tym układów i wersji w 100 proc. elektrycznych. Nieoficjalnie mówi się, że dzięki połączeniu sił z francuską Grupą PSA i stworzeniu giganta STELLANTIS koncern z Turynu zyska dostęp do platformy CMP, na której już powstaje Peugeot 2008 czy Opel Mokka. Pierwszy samochód wjedzie na rynek w 2023 roku.

Jednym z tyskich trojaczków będzie najmniejszy model Alfy Romeo. Włosi w wewnętrznych dokumentach nazywają go KID, choć w mediach przewija się też nazwa Brennero (na cześć alpejskiej przełęczy). Stylistycznie może czerpać garściami z pokazanej niedawno Alfy Tonale. Całkowita inwestycja w uruchomienie nowej produkcji w Tychach sięga kilkuset milionów euro.

Fiat 500 i Lancia Ypsilon hitem z Polski

Tyski zakład FCA Poland w 2021 roku wyprodukował ponad 169 tys. samochodów marek Fiat, Abarth i Lancia. Lwią część tego wyniku zbudował Fiat 500 (niemal 111 tys. egz.). Lancia Ypsilon ciągle jest pożądana przez Włochów – z Polski do Italii wyeksportowano ponad 42 tys. aut. Podium zamyka Abarth 596/695 (16 246 szt.).